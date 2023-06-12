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12 июня 2023, 11:10

Людмила Бабушкина и Алексей Шмыков ко Дню России посетили турнир по конкуру

Награждение победителей

Лучших наездников наградили Людмила Бабушкина и Алексей Шмыков. Фото из личного архива Людмилы Бабушкиной

В Верхнем Дуброве на базе конноспортивного комплекса "Дубрава" прошли всероссийские соревнования по конкуру на Кубок Законодательного собрания Свердловской области.

Участие в турнире приняли 120 спортивных пар (всадник/лошадь) из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей, а также из Москвы, Пермского края, республик Хакасия и Башкортостан. 

Лучших наездников наградили председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.

Фото: из личного архива Людмилы Бабушкиной

"В России выведено много прекрасных пород лошадей. Благодаря этому в нашей стране проходят соревнования по многим видам конного спорта, но самый зрелищный и красивый из них — конкур. В очередной раз убедилась, что этот спорт популярен и развивается, в том числе благодаря таким комплексам, как "Дубрава", где проходят обучение начинающие спортсмены", — сказала на соревнованиях Людмила Бабушкина.

Законодательное собрание Свердловской области стало соорганизатором турнира. Областные парламентарии и впредь будут оказывать содействие в пропаганде и популяризации конного спорта, отметила Людмила Бабушкина.  

Фото: из личного архива Людмилы Бабушкиной

Областная газета Свердловской области

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