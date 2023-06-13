Дворец-молодец

Трибуны ДИВСа вмещают 5000 зрителей. Фото: Павел Ворожцов

В минувшее воскресенье, 11 июня, самый востребованный спортивный объект Свердловской области – екатеринбургский Дворец игровых видов спорта (ДИВС) – отметил свое 20-летие.

Сегодня, когда областная столица по уровню спортивной инфраструктуры входит в тройку лучших городов России (см. цитату Александра Чернова на 3-й странице), сложно представить, что четверть века назад ситуация была совсем иной.

Тогда в Екатеринбурге была лишь одна относительно (относительно!) достойная арена – Дворец спорта профсоюзов (ныне – КРК «Уралец»). Только он изо всех городских крытых стадионов вмещал более1 000 зрителей, и по этой причине играть там хотели все екатеринбургские клубы – хоккейная «Динамо-Энергия», мини-футбольный «ВИЗ», баскетбольный «Евраз», волейбольные «Уралочка» и «УЭМ-Изумруд»… Времени на всех, естественно, не хватало, кому-то приходилось отказывать, и это порой приводило к серьезным конфузам: например, «УЭМ-Изумруд» в сезоне 1999–2000 годов был вынужден сыграть матч Лиги чемпионов в Первоуральске: Дворец спорта был занят, а собственная площадка волейболистов не соответствовала требованиям Международной федерации волейбола по вместимости.

В результате на стыке веков властями области было принято решение построить в городе суперсовременный Дворец игровых видов спорта – ДИВС.

Первый камень в основание будущего Дворца был заложен 5 июня 2001 года. Работы вела австрийская компания «Э. Фюрман Бау ГМБХ» по собственному проекту. Стоимость строительства составила 25 миллионов долларов.

Уже через два года после начала стройки – 11 июня 2003 года –ДИВС был сдан в эксплуатацию. На тот момент это был абсолютно лучший крытый стадион страны к востоку от Москвы. За истекшие 20 лет у екатеринбургской арены появились достойные конкуренты, но она по-прежнему входит, как минимум, в топ-3.

Первое соревнование, которое прошло в ДИВСе, – это Международный турнир среди женских сборных по волейболу на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина. На него приехал сам Борис Николаевич (и в дальнейшем, пока был жив, постоянно приезжал).

В 2006 году у ДИВСа появился блок «Б», который предназначен в основном для тренировок и восстановления спортсменов: здесь есть фитнес-зал, сауна, кафе, солярий, а также несколько тренировочных площадок и даже собственная гостиница на 27 номеров.

Комплекс традиционно называют спортивным объектом, однако это не совсем точно. Проведение спортивных соревнований, разумеется, является главной задачей ДИВСа, но только этим дело не ограничивается. Во Дворце регулярно проходят концерты, торжественные собрания и даже сельхоз-ярмарки. Эти мероприятия составляют всего 1/10 от общей нагрузки ДИВСа, но приносят заметную долю доходов.

За 20 лет существования у ДИВСа было всего три руководителя. Первый из них во всех смыслах – легендарный Геннадий Севастьянов. Его в свое время выбрали из 12 кандидатов. Он возглавлял Дворец 16 лет (2003–2019 гг.) и задал невероятно высокую планку работы: при нем ДИВС трижды признавался лучшим спортивным сооружением России. Севастьянов покинул свой пост в 64 года.

Вторым директором ДИВСа был Николай Гарбузов. Он руководил комплексом 3 года. С сентября 2022 года Дворец возглавляет Сергей Константинов.

В течение 2021-го и в первой половине 2022 года в ДИВСе прошел капитальный ремонт. Полностью отреставрирована главная спортивная арена (заменены кресла, звуковая и мультимедиа системы), модернизированы раздевалки спортсменов и судей, появился новый медицинский кабинет.

ДИВС полностью готов к новому вызову: во второй половине августа на арене Дворца пройдут соревнования по мини-футболу и волейболу в рамках Международного фестиваля университетского спорта.