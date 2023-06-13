Леонид Рапопорт: «Знак ГТО говорит о том, что ваше здоровье соответствует духу и вызовам времени»

По словам министра, число свердловчан, занимающихся спортом, за 10 лет выросло более чем в два раза. Фото: Борис Ярков

В прошлом году в Свердловской области произошел взрывной рост числа спортивных мероприятий. Если раньше на Среднем Урале каждый год проводили 8-9 тысяч соревнований, то в 2022-мих было больше 19 тысяч! О том, почему это произошло и удастся ли повторить такой результат нынче, «Областная газета» поговорила с региональным министром физической культуры и спорта Леонидом РАПОПОРТОМ.

– Леонид Аронович, в прошлом году российские спортсмены почти тотально были отстранены от участия в международных соревнованиях. Это оказало влияние на рост внутрироссийских соревнований?

– В том числе. Когда появились ограничения на участие россиян в международных турнирах, возникла потребность компенсировать нашим спортсменам состязательную деятельность, ведь только она дает возможность оценить свой уровень. Можно тренироваться в любом виде спорта сколь угодно долго, но если не соревноваться, то ты так и не узнаешь, какой у тебя реальный уровень подготовки. Раз нас не пускают на старты, которые проходят за границей, нам приходится организовывать их в России (их, кстати, неправильно называть внутренними соревнованиями, поскольку в них участвуют и зарубежные спортсмены).Но это только одна причина роста.

– Каковы другие?

– Их еще две. Вторая – это возросший интерес свердловчан к занятиям физкультурой. Здесь, я думаю, очень серьезно сказалась пандемия коронавируса. Когда она наступила, люди поняли, насколько важно заботиться о своем здоровье. Что это гораздо выгоднее, чем болеть, а потом лечиться. Сейчас в Свердловской области спортом занимается каждый второй (54 процента, если точно). Но на деле, я думаю, еще больше. Вот я, например, по вечерам играю в хоккей – вряд ли мои занятия попадают в статистику. А ведь 10 лет назад, в 2013-м, спортом занимались всего 23,9 процента свердловчан – в два с лишним раза меньше, чем сейчас!

В начале июня ФК «Урал» (слева – президент клуба Григорий Иванов) передал Леониду Рапопорту 100 мячей, которые предназначены для детских команд. – Глубоко символично, что мы получили 100 мячей в год 100-летия Министерства спорта, - сказал Леонид Рапопрот. – Все это передадим воспитанникам детских спортивных школ Екатеринбурга и области Фото: Павел Ворожцов

– Как обстоит у нас дело со сдачей норм ГТО?

– В этом году нормы выполнили около 280 тысяч свердловчан, свыше 180 тысяч из них получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Сейчас, я считаю, просто неприлично не иметь знак ГТО. Его наличие говорит о том, что через десять лет вы точно будете живы, и что уровень вашего здоровья и физической подготовки соответствует духу и вызовам времени.

– Чтобы заниматься физкультурой и спортом, нужно, чтобы была соответствующая инфраструктура – площадки, катки, бассейны…

– Совершенно верно. И это третья причина роста числа спортивных состязаний в нашем регионе. За последнее время у нас появилось множество новых объектов, где можно заниматься спортом как на любительском, так и на профессиональном уровнях.

В прошлом году сдали четыре крупных объекта в городах области. В начале этого – три новых спортивных Дворца в Екатеринбурге. И в данном случае слово «дворец» – это не фигура речи. Эти сооружения – лучшие, как минимум, в стране, в Европе, а то и в мире. Вот, например, Дворец водных видов спорта. Мы взяли проект подобного объекта в Будапеште и модернизировали его. Теперь все, кто к нам приезжают – спортсмены, тренеры, функционеры – говорят, что ничего лучше они нигде не видели. Или возьмем Центр художественной и эстетической гимнастики. Там три огромных зала. Президент ФК «Урал» Григорий Иванов, когда увидел их размеры, сказал: «Так здесь в футбол можно спокойно играть». Наши детско-юношеские спортивные школы получили отличную материальную базу.

Особенно повезло, конечно, водным видам спорта: плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, водному поло. В регионе было всего восемь 50-метровых бассейнов ещё советской постройки, а сейчас мы получили два новейших. И это может привести к тому, что мы вернем в Екатеринбург из Казани соревнования по плаванию на Кубок нашего земляка – четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова.

– Вы упомянули водное поло. Но ведь у нас нет команд по этому виду спорта…

– Нет, потому что им играть негде было. А теперь есть где. Благодаря губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву у нас есть возможности по приглашению тех или иных специалистов для развития базовых для области видов спорта. Водное поло к числу базовых пока не относится, но вполне может им стать. Это очень перспективная игра.