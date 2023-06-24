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Спорт
24 июня 2023, 18:08

Первое золото чемпионата РФ по прыжкам в воду, который проходит в столице Урала, завоевала екатеринбурженка Кристина Ильиных

  Владимир Васильев
Мероприятие будет проходить с 24 по 29 июня

В Екатеринбурге в новом Дворце водных видов спорта сегодня стартовал чемпионат России по прыжкам в воду. Фото: Полина Зиновьева

Екатеринбурженка Кристина Ильиных завоевала первую золотую медаль чемпионата России по прыжкам в воду, который стартовал сегодня в Екатеринбурге.

28-летняя спортсменка, выступающая параллельным зачетом за Московскую и Свердловскую области, выиграла соревнования на однометровом трамплине.

Вторая представительница Среднего Урала — Евгения Селезнева — заняла пятое место.

Чемпионат России по прыжкам в воду — первые соревнования, которые проходят в новом Дворце водных видов спорта.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 13 регионов России и Республики Беларусь. Всего будет разыграно 13 комплектов медалей.

Мероприятие будет проходить с 24 по 29 июня. Расписание соревнований здесь

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев и Игорь Левитин открыли крупнейший в России Дворец водных видов спорта.

Областная газета Свердловской области

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