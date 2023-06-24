Первое золото чемпионата РФ по прыжкам в воду, который проходит в столице Урала, завоевала екатеринбурженка Кристина Ильиных

Екатеринбурженка Кристина Ильиных завоевала первую золотую медаль чемпионата России по прыжкам в воду, который стартовал сегодня в Екатеринбурге.
28-летняя спортсменка, выступающая параллельным зачетом за Московскую и Свердловскую области, выиграла соревнования на однометровом трамплине.
Вторая представительница Среднего Урала — Евгения Селезнева — заняла пятое место.
Чемпионат России по прыжкам в воду — первые соревнования, которые проходят в новом Дворце водных видов спорта.
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 13 регионов России и Республики Беларусь. Всего будет разыграно 13 комплектов медалей.
Мероприятие будет проходить с 24 по 29 июня. Расписание соревнований здесь.
Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев и Игорь Левитин открыли крупнейший в России Дворец водных видов спорта.