Спортивные события новой недели на Среднем Урале

До 29 июня в Екатеринбурге в новом Дворце водных видов спорта будет продолжаться чемпионат России по прыжкам в воду. Фото: Полина Зиновьева

С 26 июня по 2 июля в Екатеринбурге продолжатся соревнования чемпионата России по прыжкам в воду, новый Центр прогресса бокса в Каменске-Уральском примет чемпионат УрФО по боксу, в разных городах региона будут сыграны матчи чемпионата Свердловской области по футболу, а в Гарях пройдет спортивный праздник в рамках 400-летия поселка. Об этих и других состязаниях, которые можно посмотреть в разных территориях региона, в анонсе "Областной газеты".

До 29 июня в Екатеринбурге в новом Дворце водных видов спорта будет продолжаться чемпионат России по прыжкам в воду. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены России: серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Александр Бондарь и другие. Свое мастерство продемонстрируют атлеты Республики Беларусь, которые выступят вне зачета. За прошедший соревновательный день у двукратной чемпионки Европы Кристины Ильиных, которая представляет Свердловскую область, в копилке золотая медаль в прыжках с метрового трамплина. Поддержать спортсменов сможет любой желающий. Вход свободный.

С 26 июня по 1 июля в Каменске-Уральском в новом Центре прогресса бокса пройдут первые соревнования, а именно: чемпионат Уральского федерального округа по боксу среди мужчин 19–40 лет "Битва Урала". В турнире примут участие спортсмены из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Победители будут представлять УрФО на чемпионате России.

С 29 июня по 3 июля в Екатеринбурге в МАУ СОК "Калининец" впервые пройдет первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. За золотые медали поборются около 700 спортсменов из 60 субъектов Российской Федерации, среди которых чемпионка мира до 20 лет в прыжке в высоту Наталья Спиридонова, чемпионка мира и Европы до 20 лет в метании диска Виолетта Игнатьева, серебряный призер чемпионата мира до 20 лет Денис Новосельцев, чемпион России и лидер российского сезона Федор Иванов и многие другие именитые спортсмены.

На этой неделе пройдет чемпионат Свердловской области по футболу среди мужских команд. 1–2 июля все желающие смогут увидеть матчи первой группы в Сысерти, Качканаре, Первоуральске, Алапаевске, Верхней Салде, Михайловске. Матчи второго тура пройдут с 30 июня по 2 июля в Краснотурьинске, Заречном, Артемовском, Екатеринбурге Березовском, Верхней Пышме и Богдановиче.

А также 26–27 июня в Каменске-Уральском и Первоуральске пройдет первенство Свердловской области по футболу среди юношей до 14 лет, 30 июня в Полевском — до 15 лет и 1 июля в Нижнем Тагиле — до 18 лет.

28–29 июня в Каменске-Уральском состоится финал областного этапа Всероссийских соревнований юных футболистов "Кожаный мяч" 2023 года среди юношей 2008–2009 г. р.

1 июля в поселке Гари состоится спортивный праздник в рамках празднования 400-летия с момента основания населенного пункта.

1–2 июля в спортивном комплексе "Урал" можно будет увидеть IV тур Всероссийских соревнований по американскому футболу "Первая лига" между командами "Южно-уральские скауты" из Челябинска и "Уральские молнии" (Екатеринбург).

1–11 июля в пгт Белоярском пройдет чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации (дельтаплан БУ-парящий полет, дельтаплан АСУ-парящий полет) среди мужчин и женщин.

1 июля в Березовском на спортивной площадке "Горняк" состоится матч 1/8 финала Кубка по футболу Свердловской области среди мужских команд, в котором встретятся команды "FDV" (Березовский) и "Пахтакор" (Екатеринбург).

27–29 июня в Екатеринбурге в новом Дворце водных видов спорта пройдет Кубок Свердловской области по плаванию среди мужчин 2008 г. р. и старше и женщин 2010 г. р. и старше.

1–2 июля в Екатеринбурге в ГАУ ДО СО СШ "Академия ФК "Урал" пройдет турнир по мини-футболу, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией среди мужчин 18–45 лет.

1–2 июля на городском пруду города Екатеринбурга пройдет Кубок Свердловской области по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля донной удочкой" среди мужчин и женщин.