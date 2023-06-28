Евгений Куйвашев и Александр Попов обсудили заявку на проведение на Среднем Урале этапов Всемирных игр дружбы

Евгений Куйвашев предложил Александру Попову провести под своей эгидой комплексные соревнования по плаванию. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с четырехкратным олимпийским чемпионом, членом совета при Президенте России по физической культуре и спорту Александром Поповым. Ее темой стала заявка на включение региона в число площадок для проведения инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным Всемирных игр дружбы, а также организация "тестовых" состязаний по водным видам спорта.

Напомним, на полях Петербургского международного экономического форума глава государства объявил о решении провести осенью 2024 года Всемирные игры дружбы. Предполагается, что основной площадкой проведения международных соревнований в сентябре будущего года станет Москва. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы будет претендовать на право проведения этапов Всемирных игр дружбы, поэтому нам очень важно апробировать созданную в регионе инфраструктуру — по всем дисциплинам, где это возможно", — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона предложил Александру Попову поддержать инициативу и провести под своей эгидой комплексные соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию. Кроме водных видов спорта, Свердловская область рассчитывает выступить в качестве площадки для проведения этапов Игр по легкой атлетике и дзюдо.

Отметим, что в регионе создана современная, отвечающая всем международным требованиям спортивная инфраструктура. Этот факт подтверждает готовность Среднего Урала к проведению такого представительного турнира, как Всемирные игры дружбы.

Так, Александр Попов дал высокую оценку одному из спортивных объектов. "Мы [с президентом Федерации плавания Свердловской области Александром Серебренниковым] были во Дворце водных видов спорта. Там сейчас проходит областной кубок по плаванию. Заходили к прыгунам, [которые участвуют в чемпионате России по прыжкам в воду] — все довольны, все счастливы: воздуха столько, никогда не было таких условий", — отметил уральский пловец.

Ожидается, что в следующем году на базе Дворца водных видов спорта пройдут всероссийские соревнования по плаванию "Кубок Александра Попова". Свердловская область уже имеет опыт организации и проведения этих состязаний. Для них в регионе есть удовлетворяющая всем требованиям площадка.

Напомним, в апреле 2023 года губернатор Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь Левитин дали старт работе Дворца водных видов спорта. Объект — крупнейшее спортивное сооружение такого рода в стране. В августе Дворец станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля университетского спорта, а после — в режиме наследия — позволит заниматься различными водными видами спорта как профессиональным спортсменам, так и всем любителям плавания. Отметим, что около 64 тысяч свердловчан занимаются плаванием. Уральские спортсмены традиционно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Десять представителей региона входят в состав сборной команды России. Еще 244 спортсмена являются членами сборной команды Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге в эти дни проходит чемпионат России по прыжкам в воду.

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