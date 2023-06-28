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Спорт
28 июня 2023, 16:58

Министр физической культуры и спорта  Свердловской области провел встречу с представителями вузов

  Екатерина Вайнолайнен
Встреча Леонида Рапопорта с представителями вузов Среднего Урала

На встрече обсудили участие свердловских студентов в спортивных состязаниях. Фото: Екатерина Вайнолайнен

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт встретился с представителями вузов Среднего Урала. Основной темой беседы стала подготовка к Международному фестивалю университетского спорта.

По словам Леонида Рапопорта, большинство спортивных объектов уже работают, деревня фестиваля  готова к приему спортсменов и гостей. На встрече также обсудили участие свердловских студентов в спортивных состязаниях. 

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В нем примут участие около 3,4 тысячи спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования пройдут по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Участники будут бороться за 193 комплекта медалей.

Церемония открытия фестиваля состоится 20 августа, закрытия — 31 августа.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что регион также целенаправленно занимается наследием фестиваля. Правительство области совместно с Министерством науки и высшего образования России разработали дорожные карты передачи объектов спортивной деревни в собственность Российской Федерации. Они станут основой кампуса Уральского федерального университета, создаваемого по нацпроекту "Наука и университеты".

Фестиваль станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022–2023 годы. Распоряжение об их проведении подписал Президент России Владимир Путин. Евгений Куйвашев входит в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта, возглавляет оргкомитет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Концепция фестиваля соответствует задачам федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

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Областная газета Свердловской области

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