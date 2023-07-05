Сам о себе репортёр

Сергей будет освещать участие своего экипажа в ралли-рейде «Шелковый путь» в «Областной газете». Фото: Полина Зиновьева

Екатеринбуржец Сергей КАРЯКИН, победитель ралли-марафона «Дакар» 2017 года и серебряный призер 2020 года, намерен выиграть со своей командой ралли-рейд «Шелковый путь», который стартует в Казани в конце текущей недели. Об этом гонщик заявил вчера на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Шелковый путь» – это международный ралли-марафон, проводимый с 2009 года на территории России, а также (в отдельные годы) государств ­Центральной Азии и Китая. В ралли соревнуются в четырёх категориях – мотоциклы, внедорожники (в том числе багги, на котором ездит Сергей Карякин), квадроциклы и грузовики.

32-летний екатеринбургский гонщик принимал участие в «Шелковом пути» четыре раза: трижды (в 2018, 2019 и 2021) побеждал, один раз (в 2022-м) стал третьим.

– В прошлом году наша команда «Snag Racing» ехала двумя экипажами. Один был мой, второй – экс-пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина. Поскольку я в своей жизни выиграл уже не одну гонку, мне хотелось увидеть не очередную свою победу, а успех человека, к обучению которого я имею непосредственное отношение. Ради этого я отдал Никите своего многолетнего штурмана Антона Власюка. Рад, что у ребят все получилось, и они победили.

В этом году Никита Мазепин в «Шелковом пути» решил не участвовать, и дуэт Карякина и Власюка воссоединился. Цель у гонщиков, как всегда, – победа.

– Мы сделали все, чтобы ­выиграть, – сказал Сергей Карякин. – У нас была хорошая финансовая поддержка благодаря нашим партнерам. У нас есть новая машина, построенная по последнему слову техники, есть большой объем запчастей. В Антоне и в себе я не сомневаюсь. Мы готовы соперничать на самом высоком уровне.

«Шелковый путь-2023» состоится с 7 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5230 километров дистанции, которая пролегает по территории 13 регионов РФ, в том числе впервые – по горным трассам Южного Урала. Старт ралли – в Казани, а финиш и церемония награждения победителей – в Москве, на Красной площади.

«Областная газета» ждёт эксклюзивные комментарии Сергея Карякина по итогам каждого этапа. Следите за нашими публикациями в газете и на сайте. Для самых любознательных читателей по итогам ралли-рейда редакция вместе с командой «Snag Racing» проведут розыгрыш памятных подарков.