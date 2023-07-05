Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта

Евгений Куйвашев поставил задачу провести фестиваль на высоком организационном уровне. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. В документе глава региона поставил задачи профильным министерствам по проведению мероприятия на высоком организационном уровне.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, распоряжение также закрепляет даты основных этапов Международного фестиваля университетского спорта:

с 16 августа по 2 сентября — сроки фестиваля,

с 16 по 17 августа — встреча делегаций,

с 17 по 18 августа — первые тренировки команд,

с 19 по 31 августа — даты соревнований.

Евгений Куйвашев поставил задачу правительству области совместно с Российским студенческим спортивным союзом и исполнительной дирекцией мероприятия провести фестиваль на высоком организационном уровне.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Министерству общественной безопасности Свердловской области поручено оказать содействие организаторам в обеспечении общественного порядка и безопасности участников и зрителей соревнований. Силовым ведомствам рекомендовано оказать министерству всемерное содействие.

Согласно распоряжению Евгения Куйвашева, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области должен предоставить участникам фестиваля путеводители для самостоятельных путешествий, туристические карты и другие материалы. Региональному министерству культуры рекомендовано помочь с организацией культурной программы участников фестиваля. Минздрав обеспечит медицинское обслуживание участников мероприятия.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС пригласил сборные команды стран Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта. Также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече главы государства с членами кабмина сообщил, что в соревнованиях примут участие 70 команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Всего планируется участие около 3 000 атлетов.

Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Распоряжение об их проведении подписал Владимир Путин. Спортивная программа включает соревнования по 14 видам спорта. Будут разыграны 193 комплекта медалей. Состязания пройдут на 12 современных спортивных площадках. Специально к фестивалю в Екатеринбурге построены общежития, медицинский и общественный центры. Впоследствии они станут основой кампуса УрФУ, создаваемого по нацпроекту «Наука и университеты». Уникальная инфраструктура кампуса мирового уровня — еще один шаг на пути к преобразованию Екатеринбурга в студенческую столицу.

Ранее «Областная газета» писала, что в Свердловской области стартовала продажа билетов на фестиваль университетского спорта.

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