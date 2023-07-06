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6 июля 2023, 09:59

Студенческая столица: август пройдет на спорте

Дворец водных видов спорта. Фото: Павел Ворожцов

Дворец водных видов спорта. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о проведении Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. 

Министерствам и ведомствам поручено обеспечить встречу и размещение делегаций, условия для проведения тренировок, разработать для участников фестиваля путеводители для самостоятельных путешествий и туристические карты, организовать культурную программу и обеспечить медицинское обслуживание. Особое внимание уделяется вопросам без­опасности.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС пригласил на фестиваль команды стран Шанхайской организации сотрудничества. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в соревнованиях примут участие 70 команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Всего планируется участие около 3 000 атлетов.

Областная газета Свердловской области
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