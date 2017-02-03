Мы все больны гандболом…

«Свердловчанка» примет в Екатеринбурге третий тур чемпионата России с 7 по 11 февраля. Фото: vk.com

Опубликовано в №20 от 03.02.2017

В Свердловской области на сегодняшний день более двух десятков приоритетных видов спорта. Совсем скоро в этот список может войти и ставший популярным после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро гандбол.

— Гандбол уже был приоритетным видом спорта в Свердловской области, однако потом его из этого списка исключили. У нас в области всё на общественных началах, всё держится на инициативе спортивного клуба УрФУ, — рассказал «ОГ» пресс-атташе федерации гандбола Свердловской области Андрей Андреев.

Надо отметить, что регион медленно, но верно шагает в сторону популяризации гандбола. Например, осенью была возрождена женская команда «Свердловчанка», которая после трёхлетнего перерыва принимает участие в высшей лиге чемпионата России. Связано ли это возрождение с героическими победами наших прекрасных девушек на Олимпиаде или нет, остаётся загадкой, но стремление воспитывать новых звёздочек для Трефилова (главный тренер сборной России. — Прим. ред.) и компании — уже большой плюс. Правда, стоит оговориться: до уровня сборной свердловским гандболисткам ещё как до Китая, а то и ещё дальше, ведь в первых восьми встречах чемпионата «Свердловчанка» потерпела восемь поражений.

Главной целью областной федерации гандбола является попадание в федеральную программу развития гандбола.

— На данный момент разрабатывается федеральная «Программа развития гандбола до 2024 года». До 1 апреля она должна быть сформирована, до 1 июня должна быть принята на уровне правительства. В этой программе, в частности, предусмотрено, что Свердловская область станет одним из трёх федеральных центров по развитию гандбола в России. Мы надеемся, что войдём в эту программу, параллельно ещё формируется областная программа, которая будет предусматривать развитие мужского и женского гандбола, студенческого гандбола, — добавил Андрей Андреев.

К сожалению, пока в Екатеринбурге не так много мест, где можно заниматься гандболом. А если быть точнее, то это место одно — спортивная школа «Буревестник». Согласитесь, что для приоритетного вида спорта пока не густо… Но любовь к «ручному мячу» растёт не по дням, а по часам, поэтому вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем в регионе будет гораздо больше секций, где можно учиться этому виду спорта. Словом, мы все больны гандболом…