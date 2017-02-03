Николай Дураков: «С белорусами не репетировали, а отбывали номер»

Опубликовано в №21 от 04.02.2017

В четвертьфинальном матче с Белоруссией наша команда должна была повести какую-то определённую линию в атаке. Тем более, что до этого, как я уже отмечал, у нашей сборной не было видно командной игры. Вот бы и провести с белорусами генеральную репетицию, попытаться наконец сыграть коллективно.

Николай Дураков, «король бенди», семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта –специально для «ОГ»:

Я, будучи игроком, в каждой атаке старался попасть на линию штрафной площади, и все об этом знали. Предположим, в матчах свердловского СКА первой половины 70-х годов Валерий Эйхвальд проходил по флангу, отвлекал на себя внимание защитников и иногда, даже не глядя, делал пас на «вершину», где я уже почти наверняка находился, и часто без серьёзной опеки, потому что соперники уже сосредоточились в этот момент на Эйхвальде. Были у нас и другие тщательно отрепетированные домашние заготовки. Ничего подобного у нашей сборной в Сандвикене я пока не вижу.

В первые двадцать минут это была вообще не игра, а отбывание номера на поле. Как такое может быть, что атака нашей сборной закончилась, и нападающие еле-еле, нехотя, возвращаются назад, чтобы занять свои позиции в защите, так что даже такая слабая команда, как Белоруссия, успевает организовать атаку. Да, это был уже четвёртый подряд игровой день, но, кроме матча со шведами, остальные не были из числа тех, где приходится оставлять много физических и эмоциональных сил.

Мы в наше время говорили, что если взять нас и шведов, то порядка восьми человек у нас будут быстрее шведов. Плюс физически мы всегда были сильнее. И за счёт этих компонентов и получали преимущество. У нынешней же команды движения нет. Даже у белорусов были два-три человека, которые именно за счёт скорости по крайней мере пытались создать для сборной России проблемы. Другое дело, что преимущество наших игроков над соперником в технике было, разумеется, подавляющим, что и нашло отражение в итоговом счёте на табло.

Наш Евгений Иванушкин в игре белорусами был близок к тому, чтобы стать лучшим снайпером за всю историю чемпионатов мира. Завидую ли я таким достижениям более молодых ребят (за 16 лет международной карьеры самого Николая Дуракова состоялось восемь чемпионатов мира, из которых он принял участие в семи, сыграл 24 матча, забил 22 мяча. – Прим. «ОГ»)? Совершенно честно скажу, что нисколько. Сейчас совсем другая игра и сравнивать нападающих нашего поколения с нынешними не имеет смысла. Я всё равно абсолютно уверен, что если бы можно было провести матч между командой 60–70-х годов прошлого века с нынешней сборной, то мы бы его выиграли. Но в то же время я всегда восхищался игрой старшего и младшего Ломановых, Обухова, Иванушкина и многих других – все они, я считаю, были рождены для хоккея с мячом и много сделали для его популяризации.

А, возвращаясь к делам сегодняшним, скажу, что даже при далёкой от совершенства игре сборную Финляндии в полуфинале наша команда должна проходить в любом случае.