Николай Дураков: «Проиграли шведам, когда во втором тайме ушли в оборону»

Обидный гол пропустила сборная России в концовке, в уже добавленное ко второму тайму время. Но проиграла наша команда матч за золотые медали не тогда, а гораздо раньше. Когда во втором тайме вообще практически перестали атаковать, отошли назад. Видимо в перерыве команда получила установку больше играть от обороны. Но ведь давно известно, что лучшая защита – это нападение.

И надо было после перерыва ещё минут 25 играть в том же ключе, как в первом тайме, когда у нашей команды многое получалось, продолжать бороться за мяч, двигаться, атаковать. Но опять сбились на индивидуальную игру, вперёд шли в лучшем случае два человека.

После полуфинальной игры с Финляндией я не случайно говорил, что если также сыграют со шведами, то могут добиться успеха. В первом тайме так и было, и это приносило результат. Слишком рано отошли в оборону.

Шведы же не использовали столько моментов во втором тайме, что ещё мячей пять могли забить. Переиграли нашу команду по всем статьям. Было два-три отличных голевых момента, когда нападающие шведов почему-то держали клюшку одной рукой, и у них не получилось забить. Я называю таких игроков однорукими инвалидами .

В душе я, конечно, болел за Россию, но чувствовалось, что шведы на этом чемпионате сильнее. Мы стали сдавать позиции в хоккее с мячом. Причина лежит на поверхности – в Суперлиге нынче осталось всего двенадцать команд, да и из них некоторые дышат на ладан. Раньше практически в каждой команде было четыре-шесть человек уровня сборной, можно было четыре-пять сборных собрать, а сейчас все классные игроки наперечёт.

Особенно, конечно, больно и обидно, что загубили хоккей с мячом в нашей Свердловской области – регионе, где всегда рождались большие хоккейные таланты.