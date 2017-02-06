Областная газета
Спорт 6 февраля 2017, 00:04

Валерий Эйхвальд: «С Ломановым сборная России не проиграла бы»

Первоуралец Алмаз Миргазов (на переднем плане) и его партнёры по сборной России по хоккею с мячом расстроены. За считанные секунды до конца основного времени финального матча шведы забили победный гол. Фото: vk.com

ОТ РЕДАКЦИИ : Как и после полуфинала, сразу после матча Швеция – Россия и церемонии награждения прямо с трибуны стадиона в Сандвикене матч для "ОГ" прокомментировал спортивный директор первоуральского «Уральского трубника», заслуженный тренер России Валерий Эйхвальд.

Сборная России только вторая на чемпионате мира по хоккею с мячом

Всё закономерно. В первом тайме обе команды как-то робко играли, больше боялись пропустить, чем старались забить сами, но сборная России всё-таки больше двигалась, действовала более агрессивно. Но когда наши игроки удачно забили, то видимо петух шведов клюнул, и они стали всё делать быстрее.

Надо было и нам продолжать атаковать, но наши же стали пассивно обороняться. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, подустали уже игроки, возможно, где-то замены были неправильные. Видно было, что Максим Ишкельдин подсел, Алан Джусоев сыграл ниже своих возможностей, Юрию Шардакову не хватало свежести. А обороняться всегда тяжелее, чем атаковать. И когда так играешь, то всё равно рано или поздно пропустишь. Так и получилось – несмотря на то, что вратарь Роман Черных несколько раз спас, шведы всё-таки додавили.

Надо признать, что тот состав сборной, который у нас был на этом чемпионате, был слабее шведского. Надо к следующему чемпионату мира делать серьёзную ротацию. Уже говорил накануне и ещё раз говорю – в команде есть слабые места. В обороне есть проблемы, опорники не очень активные.

Не хватало в обороне Юрия Викулина, почему-то не взяли в Сандвикен Игоря Ларионова, Евгения Дергаева. Если бы Сергей Ломанов был, то я думаю, мы бы не проиграли. Он игрок, который делает голы из ничего, постоянно создаёт давление на соперника. Плюс он всегда к чемпионатам мира подходит в оптимальной физической форме. В целом же нынешней сборной не хватало скорости, игровых связок, коллективных действий.

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