В муниципалитетах стартовала «Лыжня России – 2017»

В «Лыжне России» в Нижнем Тагиле Ивановы участвовали всей семьёй. Фото: Галина Соколова

В большинстве городов Свердловской области соревнования «Лыжня России – 2017» пройдут в следующие выходные. Но в нескольких городах и посёлках они состоялись уже в субботу. В трёх муниципалитетах побывали корреспонденты «ОГ».

В Нижнем Тагиле праздник для юных любителей лыж проходил рядом с ФОКом «Президентский». На старт вышли 400 воспитанников детских садов и более тысячи школьников.

Напряжённой получилась гонка между семейными командами. На победу претендовало трио Ивановых. Алексей Иванов - тренер паралимпийской чемпионки Михалины Лысовой, его супруга Арина также известная в городе спортсменка. Однако их дочурка – трёхлетняя Мирослава пока на лыжне держится неуверенно. В итоге победу одержала семья Паньшиных, где родители – Алексей и Юлия тренируют юных лыжников в спортшколе «Аист», в том числе и пятилетнего сына Михаила.

Участники школьного забега сдавали нормы ГТО. Юноши пробежали 5-километровую трассу, а девушки – три километра. По итогам соревнований на значок высшей пробы может претендовать 141 участник гонки.

Кроме напряжённых состязаний в программу праздника вошли показательные выступления фигуристов, мастер-класс по хоккею, подвижные игры на снегу и концертные номера детских коллективов.

77-летний Анатолий Велижанин – самый опытный участник соревнований в Верхнем Дуброво. Фото: Елизавета Мурашова

В ГО Верхнее Дуброво на лыжи встали и взрослые, и дети, но соревнования прошли скромнее. Поучаствовать в традиционной «Лыжне России» пришли порядка 150 человек. Большинство участников – воспитанники детских садов и ученики Верхнедубровской СОШ.

Для самых маленьких участников 4–6 лет была заготовлена небольшая трасса на малом стадионе за местной школой.

Остальные участники бежали большой круг в парке – 2500 метров. В основном на старт вышли воспитанники и выпускники местной спортшколы. Среди них – студентка УрФУ Валерия Новоторженова и её мама Эльвира, которые продолжают заниматься лыжным спортом в свободное от учёбы и работы время.

В Камышловском муниципальном районе прошла самая масштабная «Лыжня России». На лыжи встали более 1100 человек в возрасте от 2 до 79 лет. Помимо местных жителей в соревнованиях приняли участие гости из Пермского края, Тюменской и Челябинской областей, а также из 10 муниципалитетов Свердловской области. Старт мероприятию дала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Кстати, на базе «Масляны», где уже 30-й раз состоялась «Лыжня России», в скором времени будет построена лыжероллерная трасса.