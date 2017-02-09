«Синара» без кубка, «Уралочка» без шансов, «Темп» без света

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 8 февраля
Волейбол (женщины): "Уралочка" потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф
Лига чемпионов ЕКВ
6-й тур. Группа “D”. “Эджзаджибаши” (Стамбул, Турция) - “Уралочка-НТМК” (Екатеринбург, Россия) - 3:1 (25:16, 26:24, 25:27, 25:16).
Самые результативные: Бошкович (23), Кошелева (13), Ларсон (12) - Парубец (26), Климец (13), Евдокимова (10).
Результаты других матчей: “Дрезднер” - “Вакыфбанк” - 1:3.
Турнирная таблица
Команда
В
П
Партии
О
“Вакыфбанк” (Турция)
4 (1)
0
12 - 3
11
“Эджзаджибаши” (Турция)
3
1 (1)
11 - 4
10
“Уралочка-НТМК” (Ектеринбург)
1
3
5 - 10
3
“Дрезднер” (Германия)
0
4
1 - 12
0
- После поражения от действующих клубных чемпионок мира “Уралочка-НТМК” потеряла даже теоретические шансы на выход в следующий раунд.
- 22 февраля в пятом туре “Уралочка” сыграет в гостях с немецким “Дрезднером”.
Баскетбол (женщины): В предвкушении российского “дерби”
Евролига ФИБА
12-й тур. Группа “В”. “Надежда” - “Бурж Баскет” - 69:61, “Перфумериас Авенида” - “Уника” - 84:67. Матч “Хатай Бюйюкшехир” - “Польковице” состоится сегодня вечером.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. “УГМК” (Екатеринбург, Россия)
12
11
1
1008 : 762
23
91,7
2. “Надежда” (Оренбург, Россия)
12
9
3
788 : 731
21
75,0
3. “Перфумериас Авенида” (Испания)
12
7
5
874 : 804
19
58,3
4. “Бурж Баскет” (Франция)
12
6
6
789 : 796
18
50,0
5. “Лилль-Метрополь” (Франция)
12
5
7
823 : 864
17
71,7
6. “Уника” (Венгрия)
12
4
8
817 : 911
16
33,3
7. “Хатай Бюйюкшехир” (Турция)
11
4
7
687 : 805
15
46,4
8. “Польковице” (Польша)
11
1
10
675 : 788
12
9,1
В 13-м туре группового раунда Евролиги состоится матч с участием лидеров - “УГМК” и “Надежда” сыграют в Екатеринбурге 16 февраля. А ближайший матч уральские “лисицы” сыграют в столичном Дворце спорта “Динамо” в Крылатском с командой МБА.
Баскетбол (мужчины): Последнюю минуту основного времени в Ревде доиграли через час
Суперлига. Первый дивизион
“Темп-СУМЗ-УГМК” (Ревда) - “Сахалин” (Южно-Сахалинск) - 88:91 ОТ (15:12, 16:23, 13:18, 20:22).
8 февраля. Ревда. Спорткомплекс “Темп”.
“Темп-СУМЗ-УГМК”: Глазунов - 20, Заряжко - 16, Калёнов - 0, Поляков - 7, Караулов - 9; Аннаев - 2, Бревнов - 14, Глазырин - 0, Артешин - 0, Качанко - 2, Павлов - 2, Федюшин - 16.
“Сахалин”: Зибиров - 21, Комолов - 18, Шелекето - 14, Нестеров - 6, Яковенко - 19; Смыгин - 3, Подкользин - 4, Ионов - 6, Голяхов - 0.
Встречались финалисты чемпионата Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги прошлого сезона. За минуту до конца четвёртой четверти игрок «Сахалина» Драмир Зибиров точным броском из-за периметра вывел гостей вперёд – 81:78, и сразу после этого в зале погас свет. Ремонтные работы продолжались около часа, а едва возобновилась игра, Антон Глазунов также дальним точным попаданием сравнял счёт. В овертайме усилиями Глазунова и Виктора Заряжко ревдинцы вырвались вперёд, но последнее слово осталось за гостями. Три очка гостям принёс выступавший в прошлом году за «Урал» Артём Комолов (88:90), а итог подвёл всё тот же Зибиров с линии штрафных – 91:88. Матч ожидался с особым интересом, поскольку в командах играют самые высокие игроки дивизиона – 226-сантиметровый сахалинец Павел Подкользин и 215-сантиметровый ревдинец Сергей Караулов. Однако главными героями стали «маленькие» - Драмир Зибиров (21 очко) у гостей и Антон Глазунов (20) у «Темпа».
Кстати, у «Сахалина» и самый высокий в дивизионе главный тренер – месяц назад команду возглавил уроженец Сахалина, известный в прошлом центровой сборной СССР Сергей Гришаев (207 см). Ревдинцы потерпели десятое поражение в в семнадцати матчах регулярного чемпионата, чем ещё более осложнили перспективы выхода в плей-офф.
“Урал” (Екатеринбург) - “Спартак-Приморье” (Владивосток) - 64:75 (5:12, 16:23, 13:18, 20:22).
8 февраля. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта “Уралочка”.
“Урал”: Ткаченко - 14, Кузёмкин - 0, Комиссаров - 12, Островский - 0, Комаров - 6; Горнаев - 16, Баранов - 0, Зверков - 7, Мотовилов - 0, Незванкин - 9.
“Спартак-Приморье”: Матеюнас - 18, Бабайлов - 8, Мартин - 14, Ганькевич - 10, Кривошеев - 15; Белов - 7, Анисимов - 0, Сахаров - 0, Кирдячкин - 3.
Результаты других матчей: “Купол-Родники” - “Самара” - 70:63, “Новосибирск” - “Химки-Подмосковье” - 67:53.
- Поражение обоих свердловских клубов плюс победа ижевского “Купола” ещё больше приблизили вероятность того, что в плей-офф в лучшем случае попадёт только одна команда, представляющая Средний Урал.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. “Новосибирск” (Новосибирск)
18
14
4
1409 : 1270
32
78
2. “Университет-Югра” (Сургут)
16
12
4
1319 : 1207
28
75
3. “Самара” (Самара)
17
11
6
1278 : 1148
28
65
4. “Спартак-Приморье” (Владивосток)
16
10
6
1304 : 1268
26
63
5. “Иркут” (Иркутск)
17
10
7
1225 : 1186
27
59
6. “Сахалин” (Южно-Сахалинск)
16
9
7
1288 : 1196
25
56
7. “Купол-Родники” (Ижевск)
16
9
7
1177 : 1183
25
56
8. “Темп-СУМЗ-УГМК” (Ревда)
17
7
10
1315 : 1261
24
41
9. “Урал” (Екатеринбург)
17
7
10
1316 : 1291
24
41
10. МБА (Москва)
16
6
10
1123 : 1244
22
38
11. “Химки-Подмосковье” (Химки)
16
2
14
1007 : 1243
18
13
12. “Рязань” (Рязань)
16
2
14
1116 : 1380
18
13
11 февраля “Темп-СУМЗ-УГМК” принимает “Спартак-Приморье” (СК “Темп”, 18.00), а “Урал” сыграет с “Сахалином” (ДИВС “Уралочка”, 19.00).
Мини-футбол: “Тюмень” третий раз за четыре года не пускает “Синару” в полуфинал Кубка России
Кубок России
1/4 финала (вторые матчи)
“Тюмень” (Тюмень )- “Синара” (Екатеринбург) - 5:3 (2:1).
Голы: 1:0 Исламов (9), 1:1 Герасимов (21), 2:1 Упалев (22), 3:1 Неведров (29), 3:2 Шистеров (33), 3:3 Сорокин (40), 4:3 Антошкин (40), Милованов (50).
Первый матч - 1:2.
- По сумме двух матчей в полуфинал вышла “Тюмень”.
- “Синара” четвёртый год подряд не может выйти в полуфинал розыгрыша Кубка России, причём в третий раз на их пути встала “Тюмень”.
Результаты других матчей: “Сибиряк” - “КПРФ” - 5:2 (первый матч - 5:3), “Газпром-Югра” - “Дина” - 2:9 (2:1), “Динамо” - “Норильский никель” - 9:2 (3:3).
В полуфиналах сыграют: “Тюмень” - “Динамо”, “Сибиряк” - “Дина”. Матчи запланированы на 15 и 28 февраля.
12 февраля “Синара”снова сыграет с “Тюменью” - на этот раз и в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.
Хоккей: “Спутник” отступил на пятое место
Регулярный чемпионат ВХЛ
“Нефтяник” - “Ижсталь” - 2:1, “Барс” - “Торос” - 0:3.
Положение лидеров: “Торпедо” (У-К) - 100 очков (46 матчей), “СКА-Нева” - 96 (46), “Сарыарка” - 95 (46), “Торос” - 87 (47), “Спутник” - 85 (47), “Зауралье” - 84 (47)...
Следующие матчи в ВХЛ пройдут 13 февраля.