Областная газета
Спорт 10 февраля 2017, 14:07

“Уральский трубник” уже второй в группе сильнейших

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 9 февраля.

Хоккей с мячом: Первоуральцы идут без потерь

Суперлига

Первая группа

3-й тур

“Водник” (Архангельск) - “Уральский трубник” (Первоуральск) - 2:4 (0:1).

9 февраля. Архангельск. Стадион “Водник”. 2000 зрителей.

Голы: 0:1 Почкунов (Маркин, 14.12), 0:2 Игошин (Липин, 47.48), 0:3 Липин (70.27), 1:3 Антонов (Бефус, 71.32), 2:3 Бефус (74.05), 2:4 Черных (Герасимов, 84.33).

  • В первой после чемпионата мира игре национального чемпионата “Уральский трубник” продолжил беспроигрышную серию, которая с учётом матча первого этапа составляет уже четыре матча.

Результаты остальных матчей: “Динамо” (М) - “СКА-Нефтяник” - 5:13, “Волга” - “Енисей” - 4:4, “Динамо” (Кз) - “Байкал-Энергия” - 2:3.

Турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. “СКА-Нефтяник” (Хабаровск)

3

3

0

0

39 - 11

9

2. “Уральский трубник” (Первоуральск)

3

3

0

0

17 - 5

9

3. “Байкал-Энергия” (Иркутск)

3

3

0

0

15 - 8

9

4. “Енисей” (Красноярск)

3

2

1

0

25 - 7

7

5. “Волга” (Ульяновск)

3

0

1

2

13 - 27

1

6. “Динамо” (Москва)

3

0

0

3

8 - 34

0

7. “Динамо” (Казань)

3

0

0

3

15 - 16

0

8. “Водник” (Архангельск)

3

0

0

3

15  - 19

0

  • “Уральский трубник”, стартовавший на втором этапе с трёх побед подряд, следующий матч проведёт 12 февраля в гостях с ульяновской “Волгой”.  

Вторая группа

“Родина” - “Кузбасс” - 3:3, “Старт” - “Сибсельмаш” - 3:4.

Положение команд: “Кузбасс”, “Сибсельмаш” - по 7 очков (3 матча), “Родина” - 2 (3), “Старт” - 0 (3).

Баскетбол (женщины): Курское “Динамо” разгромило в гостях ближайшего преследователя

Евролига ФИБА

Группа “В”. “Хатай Бюйюкшехир” - “Польковице” - 58:54.

  • Разгромленный уральскими “лисицами” в предыдущем туре “Хатай” благодаря этой победе поднялся на одну строчку в турнирной таблице.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. “УГМК” (Екатеринбург, Россия)

12

11

1

1008 : 762

23

91,7

2. “Надежда” (Оренбург, Россия)

12

9

3

788 : 731

21

75,0

3. “Перфумериас Авенида” (Испания)

12

7

5

874 : 804

19

58,3

4. “Бурж Баскет” (Франция)

12

6

6

789 : 796

18

50,0

5. “Лилль-Метрополь” (Франция)

12

5

7

823 : 864

17

41,7

6. “Хатай Бюйюкшехир” (Турция)

12

5

7

745 : 859

17

41,7

7. “Уника” (Венгрия)

12

4

8

817 : 911

16

33,3

8. “Польковице” (Польша)

12

1

11

729 : 846

13

8,3

Группа “А”

12-й тур. ЗВВЗ УСК - “Динамо” (К) - 49:73, “Фенербахче” - “Висла Кэн-Пак” - 71:60, “Фамила” - “Латт” - 70:53, “Карго Уни” - “Мерсин” - 54:73.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. “Динамо” (Курск, Россия)

12

12

0

942 : 743

24

100

2. ЗВВЗ УСК (Чехия)

12

9

3

897 : 760

21

75,,0

3. “Фенербахче” (Турция)

12

9

3

864 : 801

21

75,0

4. “Фамила” (Италия)

12

6

6

877 : 796

18

50,0

5. “Латт” (Франция)

12

6

6

739 : 790

18

50,0

6. “Висла Кэн-Пак” (Польша)

12

3

9

790 : 874

15

25,0

7. “Мерсин” (Турция)

12

2

10

780 : 886

14

16,7

8. “Карго Уни” (Венгрия)

12

1

11

684 : 923

13

8,3

Снайперы (очки в среднем за игру): Тёрнер (“Уника”) - 19,3; Петрович (ЗВВЗ УСК), 17,7; Петроните (“Мерсин”) - 16,4; Грайнер (“УГМК”) - 16,3; Маккотри (“Динамо” К) - 15…

Ассистенты (передачи в среднем за игру): Палау (ЗВВЗ УСК) - 8,0; Вардарли (“Фенербахче”) - 6,6; Карталтепе (“Мерсин”) - 6,3… Барич (“УГМК”) - 3,8...

Подборы (в среднем за игру): Базокоу (“Надежда”) - 9,5; Резан (“Польковице”) - 8,8; Петрович (ЗВВЗ УСК) - 8,5… Грайнер (“УГМК”) - 6,3…

Ближайшие матчи:

Группа “В”. 15 февраля. “Уника” - “Хатай Бюйюкшехир”, “Польковице” - “Лилль-Метрополь”, “Бурж Баскет” - “Перфумериас Авенида”. 16 февраля. “УГМК” - “Надежда”.

Группа “А”. 15 февраля. “Мерсин” - “Висла Кэн-Пак”, “Динамо” (К) - “Фамила”, ЗВВЗ УСК - “Фенербахче”, “Латт” - “Карго “Уни.

Премьер-лига

“Динамо” (М) - “Казаночка” - 75:70.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. “УГМК” (Екатеринбург)

16

16

0

1289 - 837

32

100

2.  “Динамо” (Курск)

16

15

1

1361 - 845

31

94

3. “Надежда” (Оренбург)

16

13

3

1184 - 974

29

81

4. “Вологда-Чеваката” (Вологда)

16

9

7

1122 - 1180

25

56

5. МБА (Москва)

15

7

8

1037 - 1052

22

47

6. “Динамо” (Новосибирск)

16

7

9

1048 - 1138

23

44

7. “Динамо” (Москва)

16

7

9

1067 - 1160

23

44

8. “Спарта энд К” (Видное)

16

5

11

975 - 1125

21

31

9. “Енисей” (Красноярск)

17

5

12

1111 - 1255

22

29

10. “Казаночка” (Казань)

16

4

12

951 - 1129

20

25

11. “Спартак” (Ногинск)

16

0

16

856 - 1306

16

0

Снайперы (очки в среднем за игру): Кэннон (“Вологда-Чеваката”) - 20,8; Таурази - 16,5; Грайнер (обе - “УГМК”) - 15,8; Тэтхэм - 15,0;, Л.Уильямс  (обе - “Динамо” Нс) - 14,7… Торренс - 13,2… Мессеман (обе - “УГМК”) - 10,2…

Ассистенты (передачи в среднем за игру): Барич (“УГМК”) - 5,0; Круз (“Динамо” К) - 4,9; Оувина (“Надежда”) - 4,7; Торренс (“УГМК”) - 4,5; Лэнглуа (“Енисей”) - 3,9… Таурази (“УГМК”) - 3,0…

Лучшие по подборам (в среднем за игру): Кэннон (“Вологда-Чеваката”) - 10,1; Тихоненко (“Динамо” М) - 10,0; Киселёва (“Енисей”) - 9,5; Л.Уильямс (“Динамо” Нс) - 9,3; Вадеева (“Динамо” К) - 8,3… Виеру - 7,4… Литтл - 7,0… Черепанова (все - “УГМК”) - 4,8…

Лучшие по перехватам (в среднем за игру): Оувина (“Надежда”) - 2,7; Маккотри (“Динамо” К), Торренс (“УГМК”) - по 2,2; Лэнглуа (“Енисей”), Дойкич (“Спарта энд К”) - по 2,1...Литтл (“УГМК”) - 2,0…

Лучшие по блок-шотам: Виеру (“УГМК”) - 1,8; Горбачёва (МБА) - 1,7; Киселёва (“Енисей”), Гарькавская (“Спартак” Нг) - по 1,4; Л.Уильямс (“Динамо” Нс), Сиак (“Динамо” К), Грайнер (“УГМК”) - по 1,2...

Ближайшие матчи:

12 февраля. МБА - “УГМК”, “Надежда” - “Вологда-Чеваката”.”Спарта энд К” - “Динамо” (Нс), “Динамо” (К) - “Енисей”.

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