Мартеновская ярость… или глупость?

На награждении наши спортсмены не подали Фуркаду руки. Антон Шипулин позже сказал, что перестал уважать этого спортсмена. Фото: vk.com

В австрийском Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. Для российской сборной главные соревнования года начались довольно успешно: в первой же гонке – в смешанной эстафете – наши спортсмены во главе с екатеринбуржцем Антоном Шипулиным завоевали бронзу. Однако этот чемпионат мира запомнится нам не только медалями. Первый же день начался со скандала, о котором сейчас судачит вся спортивная общественность.

Начнём с хорошего. Медалей в такой дисциплине, как смешанная эстафета, у российской сборной в рамках чемпионатов мира не было аж 9 лет. В последний раз сборная России в составе Светланы Слепцовой, Оксаны Неупокоевой, Николая Круглова и Дмитрия Ярошенко завоевывала бронзу в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира в 2008 году. И понятно, как первая бронза этого чемпионата важна для нас. Тем более что в прошлом году с чемпионата мира в Норвегии россияне не увезли вообще ни одной медали.

Во время смены этапов француз Мартен Фуркад сделал одно неловкое движение, из-за которого российский биатлонист Александр Логинов упал на землю. Сейчас этот момент расценивают по-разному. Кто-то говорит, что это чистая случайность, но большинство уверены – Фуркад таким образом выразил своё отношение к спортсмену Логинову, который до этого отбывал наказание за употребление допинга.

В этом году на чемпионате Европы Логинов выиграл три золота и одно серебро. За что был принят в сборную для участия в чемпионате мира. Однако зарубежные спортсмены во главе с Мартеном Фуркадом восприняли участие Александра Логинова в первой же гонке чемпионата как пощёчину – мол, совсем уже российская команда ничего не боится. А за этим последовал и странный поступок Фуркада.

Всё это кончилось тем, что свердловчанин Антон Шипулин, да и сам Логинов не подали руки Фуркаду, а француз, в свою очередь, покинул церемонию награждения. На пресс-конференции сразу же после этой гонки Антон Шипулин взял слово, чтобы прояснить ситуацию на церемонии.

– Наша команда – это большая и дружная семья, и каждый её член – достойный член нашей семьи, – отметил Шипулин. – Когда отношение к одному человеку, Александру Логинову, со стороны Мартена Фуркада негативное, это некрасиво по отношению ко всей команде. Я считаю, что спортсмены должны бегать, показывать хорошие результаты, честно бороться и показывать то, на что они способны, а не заниматься политикой. Это относится к Мартену Фуркаду.

Мартен Фуркад присутствовал на этой пресс-конференции, и конечно же, ему перевели речь Антона. Мартен, в свою очередь, был краток, сказав, что если кто-то выступает против него из-за его (Мартена) желания бороться с допингом – это его право.

Похоже, Мартен действительно объявил войну. Великолепный спортсмен Фуркад, которого буквально превозносили болельщики, в один день потерял всеобщее уважение.

Специально для «ОГ» Владимир Путров, заслуженный тренер России, первый тренер Антона Шипулина: – В этой гонке Антон Шипулин с Мартеном Фуркадом шли плечом к плечу, но француз на финише опять оказался сильнее. Всё-таки Антону сегодня по силам обыграть Мартена? – По силам. Перед отъездом на чемпионат мира Антон был у меня в гостях, мы пообщались, я понял, что он начинает приходить в себя. Настрой у него был, какой надо. На этом «мире», я уверен, он точно будет в медалях. – Но уже есть бронза в смешанной эстафете… – Да, но это только начало. Вот увидите. И в этой гонке могло быть лучше, но девочки, к сожалению, много проиграли. – Что тактически неправильно сделал Антон на финише, что не позволило ему обойти Фуркада? – Фуркад его подрезал, вы же видели. Хотя по нынешним правилам соревнований это не запрещено – можно и не пропускать. Антон сказал после гонки, что он бы так не сделал, что это не по-спортивному. Что ж, трудно сказать, как сложилось бы, если бы Антон был на месте Мартена. Ведь речь шла бы о тех же медалях, а это борьба… Знаете, может, Антон правильно поступил, что не стал обострять в этой гонке, потому что не был уверен, сможет он всё-таки обыграть его или нет. – Особенно обсуждается всеми ситуация с Логиновым и Фуркадом. – Да, но ничего необычного. С немцами были похожие ситуации. В 2008–2009 годах Антона вообще с лыжни выталкивали. На мой взгляд, это просто бессовестные люди. Борьба должна быть честной. А пока мы от честности очень далеки. – Лишь бы на результатах Антона эта атмосфера враждебности не отразилась… – Наоборот, он будет сильнее. Это придаст ему сил для борьбы. У него получится – я в этом уверен.