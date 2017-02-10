Нападающего хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолия Голышева награждают за то, что он стал лучшим игроком матча Евротура между сборными России и Финляндии. Фото: fhr.ru

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев стал лучшим игроком матча Евротура между сборными России и Финляндии. Встреча завершилась победой подопечных Олега Знарка со счётом 2:1, а победную шайбу в ворота скандинавов забросил именно Голышев. Стоит отметить, что за сборную Финляндии выступал защитник «Автомобилиста» Томми Кивисте.

Это была не первая заброшенная шайба Голышева за основную национальную сборную: в ноябре в игре против тех же финнов нападающий оформил дубль, а национальная команда России одержала победу на Кубке Карьяла