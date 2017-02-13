Евгения Захарова: «У меня теперь есть медаль Кубка мира, но я всё равно мечтаю выиграть Олимпиаду»

Золотой квартет (слева направо): Евгения Захарова, Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Екатерина Константинова. Фото: vk.com

Опубликовано в №27 от 14.02.2017 под заголовком «Маленький шаг к Играм, если они будут…»

В минувшие выходные в Минске завершился шестой этап Кубка мира по шорт-треку. Золотые медали в женской эстафете на 3 000 м выиграл российский квартет: Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова и представительница Новоуральска – Евгения Захарова. Для Евгении эта победа стала первой на Кубке мира, а для женской сборной России – первой за 14 лет в эстафете…

– Евгения, 14 лет россияне не могли завоевать золото в эстафете, а на предыдущих пяти этапах Кубка мира сезона 2016/2017 команда даже в финал пробиться не смогла, а тут раз – и победа.

– Если посмотреть на результаты мировых этапов, можно увидеть, что мы целенаправленно шли к этой победе. В прошлом сезоне команда поднималась на пьедестал и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Но всё время чего-то не хватало до победы. Нельзя сказать, что мы стали слабее или соперники сильно прибавили. Каждый раз нас преследовали какие-то обстоятельства: то неясные дисквалификации, то падения… Не складывалось, и всё! Может быть, нам где-то не хватало командной работы. Сейчас мы собрались, поняли друг друга, и всё получилось. Смогли оставить за спиной очень сильных соперников – кореянок, итальянок, канадок.

– Для вас золото Кубка мира – первое в карьере. Что почувствовали, когда взяли медаль?

– Облегчение. Эта победа позволит нам выступить на главном старте года – чемпионате мира. Очень важно было туда отобраться. А когда немного отпустило, то, конечно, почувствовала радость. Сезон для нас складывается не очень удачно, и важно было победить и поверить, что мы можем бороться за высокие места.

– Когда наконец-то вы­играли, попробовали медаль на зуб?

– Нет (смеётся). Она сделана из особого стекла и не выглядит как золотая. На кубках мира нет классических медалей, и каждая страна старается сделать какие-то свои, уникальные медали. Так что пробовать на зуб стеклянную медаль я не стала. Небезопасно.

– Сейчас в спортивной среде много говорят про предвзятое отношение к российским спортсменам. В Минске было что-либо подобное?

– Шорт-трек это обошло стороной. Мы общаемся со всеми командами, с соперниками из разных стран, поздравляем друг друга. Слава богу, у нас нет никаких трений. Может быть, где-то это и есть, но я не заметила негативного отношения ни к себе, ни к нашей команде.

– Год назад вы давали интервью нашей газете и сказали, что шорт-трек в России совсем непопулярен и болельщиков ходит мало. На прошедшем Кубке мира вам оказали должную поддержку?

– Да! Огромное спасибо нашим фанатам. Было много людей с российскими флагами. С нами фотографировались, дети брали автографы. Во время заезда были мощные крики с трибун, нас подгоняли вперёд. Было очень приятно, что у нас столько фанатов.

– После победы ваша цель не изменилась? Готовитесь побеждать на Олимпийских играх?

– Не секрет, что каждый спортсмен мечтает об олимпийской медали. Да, у меня теперь есть медаль Кубка мира, но я всё равно мечтаю выиграть Олимпиаду. Эта цель осталась, и никто её не сможет отменить. А эта медаль – маленький шаг к Олимпиаде. Сейчас даже отдыхать некогда. Отдохну уже после Игр, если они, конечно, будут…