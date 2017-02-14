“Спутник” получил три очка, не выходя на лёд

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 13 февраля
Хоккей: Два матча в ВХЛ завершились техническими победами
Регулярный чемпионат ВХЛ
“Спутник” (Нижний Тагил) - “Кристалл” (Саратов) - +:-.
- По календарю “Спутник” должен проводить календарный матч с саратовским “Кристаллом”, однако эта команда ещё в конце ноября снялась с турнира, в оставшихся матчах её засчитывают технические поражения.
Результаты других матчей: “Ермак” - “Звезда” - 2:3 Б, “Сокол” - “СКА-Нева” - 0:3, “Торпедо” (У-К) - “Буран” - +:-, “Сарыарка” - “Рязань” - 3:1, “Молот-Прикамье” - “Дизель” - 4:2, “Химик” - “Нефтяник” - 1:4, “Динамо” (СПб) - “Саров” - 3:2, ТХК - “Ариада-НХ” - 3:4, “Динамо” (Бшх) - “Барс - 2:1 Б.
- Воронежский “Буран” из-за финансовых проблем не смог приехать на игру в Усть-Каменогорск. Н состоится также и завтрашний матч “Бурана” в Караганде.
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
47
28
1
3
7
4
4
150-92
103
2. «СКА-Нева» (С-Петербург)
47
28
2
5
0
1
11
144-86
99
3. «Сарыарка» (Караганда)
47
28
1
4
2
2
10
125-65
98
4. «Спутник» (Нижний Тагил)
48
21
3
6
5
2
11
125-102
88
5. «Торос» (Нефтекамск)
47
26
2
1
1
2
15
143-104
87
6. «Зауралье» (Курган)
47
24
0
3
3
3
14
111-97
84
7. «Динамо» (Балашиха)
47
24
3
2
1
0
17
137-108
83
8. ТХК (Тверь)
47
23
3
2
4
0
15
130-109
83
9. «Нефтяник» (Альметьевск)
47
23
3
2
1
2
16
113-94
82
10. «Сокол» (Красноярск)
47
20
1
7
3
1
15
103-97
80
11. «Рубин» (Тюмень)
47
20
4
3
3
0
17
118-106
77
12. «Звезда» (Чехов)
47
18
4
4
3
4
14
122-113
77
13. «Ермак» (Ангарск)
47
16
6
3
5
3
14
104-102
74
14. «Рязань» (Рязань)
47
20
1
2
5
2
17
118-103
73
15. «Динамо» (С-Петербург)
47
19
2
3
3
3
17
104-107
73
16. «Челмет» (Челябинск)
47
17
2
5
3
1
19
126-136
69
17. «Молот-Прикамье» (Пермь)
48
16
3
5
2
2
20
132-127
68
18. «Ижсталь» (Ижевск)
47
18
3
2
2
2
20
103-118
68
19. «Дизель» (Пенза)
47
19
0
1
3
4
20
114-125
66
20. «Саров» (Саров)
47
17
0
2
6
0
22
96-108
61
21. «Барс» (Казань)
47
14
1
3
4
2
23
88-122
56
22. «Южный Урал» (Орск)
47
13
1
2
6
3
22
90-116
54
23. «Ариада-НХ» (Волжск)
47
11
0
2
5
1
28
96-172
43
24. «Химик» (Воскресенск)
47
8
3
5
1
2
28
74-120
43
25. «Буран» (Воронеж)
47
8
0
0
1
3
35
86-174
28
26. «Кристалл» (Саратов)
47
5
0
2
0
0
40
48-97
19
Регулярный чемпионат КХЛ: У “Автомобилиста” свой плей-офф уже идёт
Результаты матчей: “Локомотив” - “Адмирал” - 6:1.
- Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги возобновился после перерыва на матчи сборной встречей между ярославским “Локомотивом” и “Адмиралом” из Владивостока.
- Для “Автомобилиста” все матчи теперь фактически будут играми на вылет. Для попадания в плей-офф “лосям” нужно не только побеждать самим, но и надеяться на осечки вышестоящих команд.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург" (Магнитогорск)
58
36
1
3
4
2
12
195-133
122
2. «Авангард» (Омск)
57
29
2
4
1
2
19
147-122
102
3. «Ак Барс» (Казань)
57
27
3
6
2
2
17
145-117
103
4. «Трактор» (Челябинск)
58
26
2
1
6
3
20
128-118
93
5. «Барыс» (Астана)
57
25
5
0
1
1
25
146-160
87
6. «Куньлунь РС» (Пекин)
57
24
2
2
3
0
26
133-133
83
7. «Адмирал» (Владивосток)
58
23
2
1
7
0
25
143-150
82
8. «Салават Юлаев» (Уфа)
58
19
2
4
10
3
20
162-171
82
9. «Сибирь» (Новосибирск)
57
20
2
5
2
3
25
128-132
79
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
57
20
1
7
1
0
28
138-147
77
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
57
18
1
5
3
5
25
129-158
74
12. «Амур» (Хабаровск)
57
19
1
3
4
2
28
100-122
71
13 «Лада» (Тольятти)
57
16
1
4
4
2
30
140-166
64
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
57
18
1
2
3
0
33
106-139
63
15. «Металлург» (Новокузнецк)
57
7
0
5
2
2
41
88-184
35
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)
57
37
2
5
4
2
7
237-106
131
2. ЦСКА (Москва)
57
38
2
1
7
1
8
169-104
128
3. «Локомотив» (Ярославль)
58
31
1
3
3
3
17
156-123
107
4. «Динамо» (Москва)
57
27
4
5
5
0
16
157-107
104
5. «Торпедо» (Нижний Новгород)
57
27
2
5
3
4
16
138-114
102
6. «Динамо» (Минск)
57
26
3
6
2
2
18
158-142
100
7. «Витязь» (Подольск)
57
25
3
4
4
0
21
154-149
93
8. «Йокерит» (Хельсинки)
58
23
2
3
6
6
18
142-158
91
9. «Сочи» (Сочи)
57
24
2
5
1
1
24
132-132
88
10. «Слован» (Братислава)
58
21
3
3
3
2
26
132-157
80
11. «Медвешчак» (Загреб)
58
19
2
2
2
1
32
129-174
68
12. «Северсталь» (Череповец)
57
17
2
2
4
5
27
126-157
68
13. «Спартак» (Москва)
57
17
1
2
3
2
32
119-158
62
14. «Динамо» (Рига)
58
11
2
6
4
1
34
111-155
54
- Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ двенадцать матчей: “Автомобилист” - “Металлург” (Нк), “Барыс” - “Сибирь”, “Югра” - “Авангард”, “Салават Юлаев” - “Ак Барс”, “Северсталь” - “Торпедо” (НН), “Динамо” (М) - “Амур”, ЦСКА - “Сочи”, “Динамо” (Мн) - “Лада”, СКА - “Спартак”, “Витязь” - “Куньлунь”, “Йокерит” - “Нефтехимик”, “Медвешчак” - “Слован”.