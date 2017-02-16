Областная газета
Спорт 16 февраля 2017, 17:38

Для “Автомобилиста” сегодня очередной последний и решительный бой

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 15 февраля.

Хоккей

Регулярный чемпионат ВХЛ: “Спутник” выиграл последний домашний матч регулярного чемпионата

“Спутник” (Нижний Тагил)- “Дизель” (Пенза) -2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

15 февраля. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

“Спутник”:  Устинский; Чистяков - Серкин, Васильев - Гасников - Шакуров; Кунгурцев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.

“Дизель”: Семёнов; Волгин - Большаков, Мнихович - А.Тарасов - Кузьмин; Канарский - Сухих, Мокшанцев - Бусаров - Думбадзе; Яценков - Синицын, Владимиров - Мастрюков - Шубин; Семичастнов - Пангелов - Юлдашев, Д.Тарасов - Луговской - Ямкин.

Голы: 1:0 Фахрутдинов (Шибаев, Родионов, 05.40), 2:0 Гасников (Васильев, Чистяков, 32.15), 2:1 Шубин (49.15).

  • В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ “Спутник” сделал ещё один шаг к тому, чтобы завершить турнир в первой четвёрке. Теперь, чтобы сохранить эту позицию независимо от того, как сыграют соперники, тагильчанам надо брать очки в заключительном матче в Перми. Задача непростая, поскольку “и “Молот-Прикамье” сейчас решает свои турнирные задачи - остаться в зоне плей-офф.  

Результаты других матчей: “Молот-Прикамье” - “Кристалл” - +:-, “Ермак” - “СКА-Нева” - 0:1 ОТ, “Сокол” - “Звезда” - 4:1, “Торпедо” (У-К) - “Рязань” - 5:2, “Сарыарка” - “Буран” - +:-, “Химик” - “Барс” - 2:0, “Динамо” (СПб) - “Ариада-НХ” - 3:0, ТХК - “Саров” - 5:1, “Динамо” (Бшх) - “Нефтяник” - 2:1.

Турнирная таблица

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)482913744155-94106
2. «СКА-Нева» (С-Петербург)4828350111145-86101
3. «Сарыарка» (Караганда)4829142210125-65101
4. «Спутник» (Нижний Тагил)4922365211127-10391
5. «Торос» (Нефтекамск)4826211216145-10787
6. «Динамо» (Балашиха)4825321017139-10986
7. ТХК (Тверь)4824324015135-11086
8. «Зауралье» (Курган)4824033414113-10085
9. «Сокол» (Красноярск)4821173115107-9883
10 «Нефтяник» (Альметьевск)4823321217114-9682
11. «Рубин» (Тюмень)4820533017121-10879
12. «Звезда» (Чехов)4818443415123-11777
13. «Динамо» (С-Петербург)4820233317107-10776
14. «Ермак» (Ангарск)4816635414104-10375
15. «Рязань» (Рязань)4820125218120-10873
16. «Молот-Прикамье» (Пермь)4917352220132-12771
17. «Ижсталь» (Ижевск)4819322220106-12071
18. «Челмет» (Челябинск)4817253120128-13969
19. «Дизель» (Пенза)4819013421115-12766
20. «Саров» (Саров)481702602397-11361
21. «Южный Урал» (Орск)481412632293-11857
22. «Барс» (Казань)481413422488-12456
23. «Химик» (Воскресенск)48935122876-12046
24. «Ариада-НХ» (Волжск)481102512996-17543
25. «Буран» (Воронеж)48800133686-17428
26. «Кристалл» (Саратов)48502004148-9719

Регулярный чемпионат КХЛ: Сегодня “Автомобилист” сыграет с “Авангардом”

Результаты матчей: “Трактор” - “Металлург” (Мг) - 2:1, “Слован” - “Медвешчак” - 7:5.

Восточная конференция

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. «Металлург» (Магнитогорск)5936134213196-135122
2. «Авангард» (Омск)5829341219150-124104
3. «Ак Барс» (Казань)5827362218146-120103
4. «Трактор» (Челябинск)5927216320130-11996
5. «Барыс» (Астана)5825601125148-16189
6. «Салават Юлаев» (Уфа)59202410320165-17285
7. «Куньлунь РС» (Пекин)5824223027136-13883
8. «Адмирал» (Владивосток)5823217025143-15082
9. «Сибирь» (Новосибирск)5820252425129-13480
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)5820171128140-15078
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)5819153525136-16077
12. «Амур» (Хабаровск)5819134229102-12571
13. «Югра» (Ханты-Мансийск)5818123133108-14264
14. «Лада» (Тольятти)5816144231143-17464
15. «Металлург» (Новокузнецк)58705224290-19135

Западная конференция

КомандаИВВОВБПБПОПШО
 1. ЦСКА (Москва)583921718173-107131
 2. СКА (Санкт-Петербург)583725428239-110131
 3. «Локомотив» (Ярославль)5831133317156-123107
 4. «Динамо» (Москва)5828455016160-109107
 5. «Торпедо» (Нижний Новгород)5827353416141-116104
 6. «Динамо» (Минск)5827362218166-145103
 7. «Витязь» (Подольск)5826344021159-15296
 8. «Йокерит (Хельсинки)5923336618145-16093
 9. «Сочи» (Сочи)5824251125135-13688
 10. «Слован» (Братислава)6022433226144-16685
 11. «Медвешчак» (Загреб)6019222233138-18669
 12. «Северсталь» (Череповец)5817224627128-16069
 13. «Спартак» (Москва)5818123232123-16065
 14. «Динамо» (Рига)5811264134111-15554
  • Сегодня в КХЛ предпоследний большой игровой день, который может дать ответы на многие вопросы. Состоятся двенадцать матчей: “Автомобилист” - “Авангард”, “Барыс” - “Металлург” (Нк), “Югра” - “Сибирь”, “Северсталь” - “Спартак”, “Локомотив” - “Куньлунь”, ЦСКА - “Торпедо” (НН), “Динамо” (М) - “Адмирал”, СКА - “Сочи”, “Динамо” (Мн) - “Нефтехимик”, “Витязь” - “Амур”, “Йокерит” - “Ак Барс”, “Динамо” (Р) - “Лада”.
  • Только победа над “Авангардом” и соблюдение ещё нескольких условий сохранят “Автомобилисту” шанс попасть в плей-офф.  

Баскетбол (женщины)

Евролига ФИБА

Группа “В”. “Уника” - “Хатай Бюйюкшехир” - 95:98, “Польковице” - “Лилль-Метрополь” - 77:68, “Бурж Баскет” - “Перфумериас Авенида” - 69:63. Матч “УГМК” - “Надежда” состоится сегодня вечером.

Турнирная таблица

КомандаИВПС/ОО%
1. “УГМК” (Екатеринбург, Россия)121111008 : 7622391,7
2. “Надежда” (Оренбург, Россия)1293788 : 7312175,0
3. “Перфумериас Авенида” (Испания)1376937 : 8732053,8
4. “Бурж Баскет” (Франция)1376858 : 8592053,8
5. “Хатай Бюйюкшехир” (Турция)1367843 : 9541946,2
6. “Лилль-Метрополь” (Франция)1358891 : 9411838,5
7. “Уника” (Венгрия)1349912 :10091730,8
8. “Польковице” (Польша)13211806 : 9141515,4

Премьер-лига

Результаты матчей: “Динамо” (М) - МБА - 73:79.

Положение лидеров: “УГМК” - 17 побед (17 матчей), “Динамо” (К) - 16 (17), “Надежда” - 14 (17)...

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Третий дивизион

“Нефтехимик” (Тобольск) - “Уралмаш” (Екатеринбург) - 41:100 (15:32, 18:20, 12:27, 16:21).

15 февраля. Тобольск. ЦСМ “Центральный”.

“Нефтехимик”: Пятницкий - 2, Павлов - 12, Сметанин -10, Харитонов - 8, Каутин - 4; Дорофеев - 4, Кулаков - 9, Квахаджелидзе - 8, Васин - 0, Шепелев - 4.

“Уралмаш”: Воскресенский - 26, Макаров - 9, Сабоцкий - 11, Манихин - 4, Евстафьев - 26; Панин - 6, Храмов - 0, Агинских - 8, Фазулов -10.

Результаты других матчей: “Уфимец” - “Эльбрус” - 73:62, “Арсенал” - “АлтайБаскет” - 95:93.

Положение лидеров: “Уралмаш” - 18 побед (23 матча), “Арсенал” - 17 (23)...

Сегодня состоятся повторные встречи между этими ко командами.

Мини-футбол

Кубок России

1/2 финала. Первый матч

“Дина” - “Сибиряк” - 7:1.

  • “Тюмень” и “Динамо” первый полуфинал сыграют 22 февраля.
  • Ответные матчи в обеих полуфинальных парах намечены на 28 февраля.
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