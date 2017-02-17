«Автомобилист» лишился шансов на плей-офф за шесть минут до конца матча с «Авангардом»

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 9 февраля.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ: «Лоси» не сыграют в матчах на Кубок Гагарина

“Автомобилист” - “Авангард” - 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).

16 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4800 зрителей.

«Автомобилист»: Лисутин; Кивистё - Мегалинский, Губин - Кукал - Михнов; Чайковски - Василевский, Голышев - Тичар - Мингалеев; Андерсен — Тимашов, Чесалин - Торченюк - Тимашов; Журавлёв - Васильев, Голещихин - Романов - Рассейкин.

«Авангард»: Костин (Фурх, 03.41); Густафссон - Анелёв, Пережогин - Соботка - Лемтюгов; Никитин - Григорьев, Пьянов - Зубов - Михеев; Меньшиков - Мартынов, Бурдасов - Хохряков - Пестушко; Самохвалов, Бут - Юньков - Фищенко.

Голы: 1:0 Коукал (Тимшов, Симаков, 02.34), 2:0 Василевский (Тичар, Чайковски, 03.41), 2:1 Пережогин (Лемтюгов, Густафссон, 31.57), 2:2 Хохряков (Бут, Бурдасов, 53.22), 2:3 Лемтюгов (победный буллит).

Для того, чтобы сохранить шанс побороться за выход в плей-офф «Автомобилисту» надо было как минимум побеждать в основное время. Вторая шайба гостей, заброшенная в конце третьего периода, похоронила надежды «лосей» и их болельщиков.

Впрочем, как потом выяснилось, даже победа в основное время в игре с «Авангардом», уже ничего не решала - «Адмирал» набрал одно очко в игре с московским «Динамо» и стал недосягаем для екатеринбургского клуба.

В матче против своих земляков составе «Автомобилиста» дебютировал 19-летний воспитанник омского хоккея Игорь Голещихин.

Результаты других матчей: “Барыс” - “Металлург” (Нк) - 2:3 ОТ, “Югра” - “Сибирь” - 3:2 ОТ, “Северсталь” - “Спартак” - 2:1 ОТ, “Локомотив” - “Куньлунь” - 4:2, ЦСКА - “Торпедо” (НН) - 4:2, “Динамо” (М) - “Адмирал” - 2:1 ОТ, СКА - “Сочи” - 6:2, “Динамо” (Мн) - “Нефтехимик” - 2:1 Б, “Витязь” - “Амур” - 2:3 Б, “Йокерит” - “Ак Барс” - 4:5, “Динамо” (Р) - “Лада” - 2:1 ОТ.

Турнирные таблицы

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск) 59 36 1 3 4 2 13 196-135 122 2. «Авангард» (Омск) 59 29 3 5 1 2 19 153-126 106 3. «Ак Барс» (Казань) 59 28 3 6 2 2 18 151-124 106 4. «Трактор» (Челябинск) 59 27 2 1 6 3 20 130-119 96 5. «Барыс» (Астана) 59 25 6 0 1 2 25 150-164 90 6. «Салават Юлаев» (Уфа) 59 20 2 4 10 3 20 165-172 85 7. «Куньлунь РС» (Пекин) 59 24 2 2 3 0 28 138-142 83 8. «Адмирал» (Владивосток) 59 23 2 1 7 1 25 144-152 83 9. «Сибирь» (Новосибирск) 59 20 2 5 2 5 25 131-137 81 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 59 20 1 7 2 1 28 141-152 79 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 59 19 1 5 4 5 25 138-163 78 12. «Амур» (Хабаровск) 59 19 1 4 4 2 29 105-127 73 13. «Югра» (Ханты-Мансийск) 59 18 2 2 3 1 33 111-144 66 14. «Лада» (Тольятти) 59 16 1 4 4 3 31 144-176 65 15. «Металлург» (Новокузнецк) 59 7 1 5 2 2 42 93-193 37

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. ЦСКА (Москва) 59 40 2 1 7 1 8 177-109 134 2. СКА (Санкт-Петербург) 59 38 2 5 4 2 8 245-112 134 3. «Локомотив» (Ярославль) 59 32 1 3 3 3 17 160-125 110 4. «Динамо» (Москва) 59 28 5 5 5 0 16 162-110 109 5. «Динамо» (Минск) 59 27 3 7 2 2 18 168-146 105 6. «Торпедо» (Нижний Новгород) 59 27 3 5 3 4 17 143-120 104 7. «Витязь» (Подольск) 59 26 3 4 5 0 21 161-155 97 8. «Йокерит» (Хельсинки) 60 23 3 3 6 6 19 149-165 93 9. «Сочи» (Сочи) 59 24 2 5 1 1 26 137-142 88 10. «Слован» (Братислава) 60 22 4 3 3 2 26 144-166 85 11. «Северсталь» (Череповец) 59 17 3 2 4 6 27 130-161 71 12. «Медвешчак» (Загреб) 60 19 2 2 2 2 33 138-186 69 13. «Спартак» (Москва) 59 18 1 2 3 3 32 124-162 66 14. «Динамо» (Рига) 59 11 3 6 4 1 34 113-156 56

Баскетбол (женщины)

Евролига ФИБА: «Лисицы» даже теоретически недосягаемы для соперниц по группе

Группа “В”. 13-й тур. “УГМК” (Екатеринбург) - “Надежда” (Оренбург) — 88:81 (21:23, 19:16, 20:20, 28:22).

16 февраля. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка».

«УГМК»: Нолан - 0, Толивер - 17, Таурази - 6, Литтл - 8, Грайнер - 22; Артешина - 4, Белякова - 0, Торренс - 8, Барич - 10, Виеру - 0, Мессеман - 13.

«Надежда»: Оувина - 4, Митчелл - 6, Петрушина - 7, Э.Уильямс - 16, Зауи - 28; Шилова - 11, Беглова - 3, Анойкина - 6.

Положение лидеров: «УГМК» - 12 побед, «Надежда» - 9, «Перфумериас Авенида», «Бурж Баскет» - по 7...

Матчи заключительного 14-го тура группового раунда пройдут 22 февраля. Баскетболистки «УГМК», досрочно обеспечившие себе первое место в турнирной таблице, сыграют дома с аутсайдером группы «В» польской командой «Польковице».

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Третий дивизион

“Нефтехимик” (Тобольск) - “Уралмаш” (Екатеринбург) - 73:55 (17:13, 19:12, 19:13, 18:17).

16 февраля. Тобольск. ЦСМ «Спортивный».

«Нефтехимик»: Пятницкий - 2, Павлов - 13, Сметанин - 5, Харитонов - 16, Каутин - 2; Дорофеев - 1, Кулаков - 16, Квхаджелидзе - 7, Шепелев - 11.

«Уралмаш»: Воскресенский - 8, Макаров - 12, Сабоцкий - 0, Манихин - 4, Евстафьев - 11; Панин - 4, Малышев - 3, Храмов - 0, Агинских - 13, Фазулов - 0.

Результаты других матчей: “Уфимец” - “Эльбрус” - 93:76, “Арсенал” - “АлтайБаскет” - 79:76.

Положение лидеров: «Уралмаш», «Арсенал» - по 18 побед (24 матча), «Уфимец» - 14 (24)...

Лидерам дивизиона осталось сыграть по четыре матча. 28 февраля и 1 марта «Уралмаш» дома сыграет с курской командой «Русичи», «Арсенал» в гостях с «Нефтехимиком». Завершится турнир очными матчами «Уралмаша» и «Арсенала» в Екатеринбурге.

Хоккей с мячом

Суперлига

Первая группа

“Уральский трубник” (Первоуральск) - “Волга” (Ульяновск) - 4:2 (1:1).

16 февраля. Первоуральск. Стадион «Уральский трубник».

Голы: 1:0 Герасимов (14.18), 1:1 Пахомов (Артюшин, 36.45), 1:2 Пахомов (45.54), 2:2 Маркин (57.30), 3:2 Почкунов (70.39), 4:2 Почкунов (90.00, с 12-метрового).

Результаты других матчей: “СКА-Нефтяник” - “Динамо” (М) - 13:1, “Байкал-Энергия” - “Динамо” (Кз) - 7:2, “Енисей” - “Водник” - 5:1.

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» - по 15 очков, «Уральский трубник» - 12, «Енисей» - 10...

Следующий матч «Трубник» проведёт также дома с «Водником» (19 февраля), а затем сыграет на выезде с динамовскими командами Казани (23 февраля) и Москвы (26-го).