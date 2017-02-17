Областная газета
Спорт 17 февраля 2017, 14:17

«Автомобилист» лишился шансов на плей-офф за шесть минут до конца матча с «Авангардом»

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 9 февраля.

Хоккей

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Автомобилист” - “Авангард” - 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).

16 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4800 зрителей.

«Автомобилист»: Лисутин; Кивистё - Мегалинский, Губин - Кукал - Михнов; Чайковски - Василевский, Голышев - Тичар - Мингалеев; Андерсен — Тимашов, Чесалин - Торченюк - Тимашов; Журавлёв - Васильев, Голещихин - Романов - Рассейкин.

«Авангард»: Костин (Фурх, 03.41); Густафссон - Анелёв, Пережогин - Соботка - Лемтюгов; Никитин - Григорьев, Пьянов - Зубов - Михеев; Меньшиков - Мартынов, Бурдасов - Хохряков - Пестушко; Самохвалов, Бут - Юньков - Фищенко.

Голы: 1:0 Коукал (Тимшов, Симаков, 02.34), 2:0 Василевский (Тичар, Чайковски, 03.41), 2:1 Пережогин (Лемтюгов, Густафссон, 31.57), 2:2 Хохряков (Бут, Бурдасов, 53.22), 2:3 Лемтюгов (победный буллит).

  • Для того, чтобы сохранить шанс побороться за выход в плей-офф «Автомобилисту» надо было как минимум побеждать в основное время. Вторая шайба гостей, заброшенная в конце третьего периода, похоронила надежды «лосей» и их болельщиков.
  • Впрочем, как потом выяснилось, даже победа в основное время в игре с «Авангардом», уже ничего не решала - «Адмирал» набрал одно очко в игре с московским «Динамо» и стал недосягаем для екатеринбургского клуба.
  • В матче против своих земляков составе «Автомобилиста» дебютировал 19-летний воспитанник омского хоккея Игорь Голещихин.

Результаты других матчей: “Барыс” - “Металлург” (Нк) - 2:3 ОТ, “Югра” - “Сибирь” - 3:2 ОТ, “Северсталь” - “Спартак” - 2:1 ОТ, “Локомотив” - “Куньлунь” - 4:2, ЦСКА - “Торпедо” (НН) - 4:2, “Динамо” (М) - “Адмирал” - 2:1 ОТ, СКА - “Сочи” - 6:2, “Динамо” (Мн) - “Нефтехимик” - 2:1 Б, “Витязь” - “Амур” - 2:3 Б, “Йокерит” - “Ак Барс” - 4:5, “Динамо” (Р) - “Лада” - 2:1 ОТ.

Турнирные таблицы

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

 1. «Металлург» (Магнитогорск)

59

36

1

3

4

2

13

196-135

122

 2. «Авангард» (Омск)

59

29

3

5

1

2

19

153-126

106

 3. «Ак Барс» (Казань)

59

28

3

6

2

2

18

151-124

106

 4. «Трактор» (Челябинск)

59

27

2

1

6

3

20

130-119

96

 5. «Барыс» (Астана)

59

25

6

0

1

2

25

150-164

90

 6. «Салават Юлаев» (Уфа)

59

20

2

4

10

3

20

165-172

85

 7. «Куньлунь РС» (Пекин)

59

24

2

2

3

0

28

138-142

83

 8. «Адмирал» (Владивосток)

59

23

2

1

7

1

25

144-152

83

 9. «Сибирь» (Новосибирск)

59

20

2

5

2

5

25

131-137

81

 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

59

20

1

7

2

1

28

141-152

79

 11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

59

19

1

5

4

5

25

138-163

78

12. «Амур» (Хабаровск)

59

19

1

4

4

2

29

105-127

73

13. «Югра» (Ханты-Мансийск)

59

18

2

2

3

1

33

111-144

66

 14. «Лада» (Тольятти)

59

16

1

4

4

3

31

144-176

65

 15. «Металлург» (Новокузнецк)

59

7

1

5

2

2

42

93-193

37

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

 1. ЦСКА (Москва)

59

40

2

1

7

1

8

177-109

134

 2. СКА (Санкт-Петербург)

59

38

2

5

4

2

8

245-112

134

 3. «Локомотив» (Ярославль)

59

32

1

3

3

3

17

160-125

110

 4. «Динамо» (Москва)

59

28

5

5

5

0

16

162-110

109

 5. «Динамо» (Минск)

59

27

3

7

2

2

18

168-146

105

 6. «Торпедо» (Нижний Новгород)

59

27

3

5

3

4

17

143-120

104

 7. «Витязь» (Подольск)

59

26

3

4

5

0

21

161-155

97

 8. «Йокерит» (Хельсинки)

60

23

3

3

6

6

19

149-165

93

 9. «Сочи» (Сочи)

59

24

2

5

1

1

26

137-142

88

 10. «Слован» (Братислава)

60

22

4

3

3

2

26

144-166

85

 11. «Северсталь» (Череповец)

59

17

3

2

4

6

27

130-161

71

 12. «Медвешчак» (Загреб)

60

19

2

2

2

2

33

138-186

69

 13. «Спартак» (Москва)

59

18

1

2

3

3

32

124-162

66

 14. «Динамо» (Рига)

59

11

3

6

4

1

34

113-156

56

Баскетбол (женщины)

Евролига ФИБА: «Лисицы» даже теоретически недосягаемы для соперниц по группе

Группа “В”. 13-й тур. “УГМК” (Екатеринбург) - “Надежда” (Оренбург) — 88:81 (21:23, 19:16, 20:20, 28:22).

16 февраля. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка».

«УГМК»: Нолан - 0, Толивер - 17, Таурази - 6, Литтл - 8, Грайнер - 22; Артешина - 4, Белякова - 0, Торренс - 8, Барич - 10, Виеру - 0, Мессеман - 13.

«Надежда»: Оувина - 4, Митчелл - 6, Петрушина - 7, Э.Уильямс - 16, Зауи - 28; Шилова - 11, Беглова - 3, Анойкина - 6.

Положение лидеров: «УГМК» - 12 побед, «Надежда» - 9, «Перфумериас Авенида», «Бурж Баскет» - по 7...

  • Матчи заключительного 14-го тура группового раунда пройдут 22 февраля. Баскетболистки «УГМК», досрочно обеспечившие себе первое место в турнирной таблице, сыграют дома с аутсайдером группы «В» польской командой «Польковице».

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Третий дивизион

Нефтехимик” (Тобольск) - “Уралмаш” (Екатеринбург) - 73:55 (17:13, 19:12, 19:13, 18:17).

16 февраля. Тобольск. ЦСМ «Спортивный».

«Нефтехимик»: Пятницкий - 2, Павлов - 13, Сметанин - 5, Харитонов - 16, Каутин - 2; Дорофеев - 1, Кулаков - 16, Квхаджелидзе - 7, Шепелев - 11.

«Уралмаш»: Воскресенский - 8, Макаров - 12, Сабоцкий - 0, Манихин - 4, Евстафьев - 11; Панин - 4, Малышев - 3, Храмов - 0, Агинских - 13, Фазулов - 0.

Результаты других матчей: “Уфимец” - “Эльбрус” - 93:76, “Арсенал” - “АлтайБаскет” - 79:76.

Положение лидеров: «Уралмаш», «Арсенал» - по 18 побед (24 матча), «Уфимец» - 14 (24)...

Лидерам дивизиона осталось сыграть по четыре матча. 28 февраля и 1 марта «Уралмаш» дома сыграет с курской командой «Русичи», «Арсенал» в гостях с «Нефтехимиком». Завершится турнир очными матчами «Уралмаша» и «Арсенала» в Екатеринбурге.

Хоккей с мячом

Суперлига

Первая группа

Уральский трубник” (Первоуральск) - “Волга” (Ульяновск) - 4:2 (1:1).

16 февраля. Первоуральск. Стадион «Уральский трубник».

Голы: 1:0 Герасимов (14.18), 1:1 Пахомов (Артюшин, 36.45), 1:2 Пахомов (45.54), 2:2 Маркин (57.30), 3:2 Почкунов (70.39), 4:2 Почкунов (90.00, с 12-метрового). 

Результаты других матчей: “СКА-Нефтяник” - “Динамо” (М) - 13:1, “Байкал-Энергия” - “Динамо” (Кз) - 7:2, “Енисей” - “Водник” - 5:1.

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» - по 15 очков, «Уральский трубник» - 12, «Енисей» - 10...

Следующий матч «Трубник» проведёт также дома с «Водником» (19 февраля), а затем сыграет на выезде с динамовскими командами Казани (23 февраля) и Москвы (26-го).

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