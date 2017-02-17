«Автомобилист» лишился шансов на плей-офф за шесть минут до конца матча с «Авангардом»

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 9 февраля.
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ: «Лоси» не сыграют в матчах на Кубок Гагарина
“Автомобилист” - “Авангард” - 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).
16 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4800 зрителей.
«Автомобилист»: Лисутин; Кивистё - Мегалинский, Губин - Кукал - Михнов; Чайковски - Василевский, Голышев - Тичар - Мингалеев; Андерсен — Тимашов, Чесалин - Торченюк - Тимашов; Журавлёв - Васильев, Голещихин - Романов - Рассейкин.
«Авангард»: Костин (Фурх, 03.41); Густафссон - Анелёв, Пережогин - Соботка - Лемтюгов; Никитин - Григорьев, Пьянов - Зубов - Михеев; Меньшиков - Мартынов, Бурдасов - Хохряков - Пестушко; Самохвалов, Бут - Юньков - Фищенко.
Голы: 1:0 Коукал (Тимшов, Симаков, 02.34), 2:0 Василевский (Тичар, Чайковски, 03.41), 2:1 Пережогин (Лемтюгов, Густафссон, 31.57), 2:2 Хохряков (Бут, Бурдасов, 53.22), 2:3 Лемтюгов (победный буллит).
- Для того, чтобы сохранить шанс побороться за выход в плей-офф «Автомобилисту» надо было как минимум побеждать в основное время. Вторая шайба гостей, заброшенная в конце третьего периода, похоронила надежды «лосей» и их болельщиков.
- Впрочем, как потом выяснилось, даже победа в основное время в игре с «Авангардом», уже ничего не решала - «Адмирал» набрал одно очко в игре с московским «Динамо» и стал недосягаем для екатеринбургского клуба.
- В матче против своих земляков составе «Автомобилиста» дебютировал 19-летний воспитанник омского хоккея Игорь Голещихин.
Результаты других матчей: “Барыс” - “Металлург” (Нк) - 2:3 ОТ, “Югра” - “Сибирь” - 3:2 ОТ, “Северсталь” - “Спартак” - 2:1 ОТ, “Локомотив” - “Куньлунь” - 4:2, ЦСКА - “Торпедо” (НН) - 4:2, “Динамо” (М) - “Адмирал” - 2:1 ОТ, СКА - “Сочи” - 6:2, “Динамо” (Мн) - “Нефтехимик” - 2:1 Б, “Витязь” - “Амур” - 2:3 Б, “Йокерит” - “Ак Барс” - 4:5, “Динамо” (Р) - “Лада” - 2:1 ОТ.
Турнирные таблицы
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)
59
36
1
3
4
2
13
196-135
122
2. «Авангард» (Омск)
59
29
3
5
1
2
19
153-126
106
3. «Ак Барс» (Казань)
59
28
3
6
2
2
18
151-124
106
4. «Трактор» (Челябинск)
59
27
2
1
6
3
20
130-119
96
5. «Барыс» (Астана)
59
25
6
0
1
2
25
150-164
90
6. «Салават Юлаев» (Уфа)
59
20
2
4
10
3
20
165-172
85
7. «Куньлунь РС» (Пекин)
59
24
2
2
3
0
28
138-142
83
8. «Адмирал» (Владивосток)
59
23
2
1
7
1
25
144-152
83
9. «Сибирь» (Новосибирск)
59
20
2
5
2
5
25
131-137
81
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
59
20
1
7
2
1
28
141-152
79
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
59
19
1
5
4
5
25
138-163
78
12. «Амур» (Хабаровск)
59
19
1
4
4
2
29
105-127
73
13. «Югра» (Ханты-Мансийск)
59
18
2
2
3
1
33
111-144
66
14. «Лада» (Тольятти)
59
16
1
4
4
3
31
144-176
65
15. «Металлург» (Новокузнецк)
59
7
1
5
2
2
42
93-193
37
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. ЦСКА (Москва)
59
40
2
1
7
1
8
177-109
134
2. СКА (Санкт-Петербург)
59
38
2
5
4
2
8
245-112
134
3. «Локомотив» (Ярославль)
59
32
1
3
3
3
17
160-125
110
4. «Динамо» (Москва)
59
28
5
5
5
0
16
162-110
109
5. «Динамо» (Минск)
59
27
3
7
2
2
18
168-146
105
6. «Торпедо» (Нижний Новгород)
59
27
3
5
3
4
17
143-120
104
7. «Витязь» (Подольск)
59
26
3
4
5
0
21
161-155
97
8. «Йокерит» (Хельсинки)
60
23
3
3
6
6
19
149-165
93
9. «Сочи» (Сочи)
59
24
2
5
1
1
26
137-142
88
10. «Слован» (Братислава)
60
22
4
3
3
2
26
144-166
85
11. «Северсталь» (Череповец)
59
17
3
2
4
6
27
130-161
71
12. «Медвешчак» (Загреб)
60
19
2
2
2
2
33
138-186
69
13. «Спартак» (Москва)
59
18
1
2
3
3
32
124-162
66
14. «Динамо» (Рига)
59
11
3
6
4
1
34
113-156
56
Баскетбол (женщины)
Евролига ФИБА: «Лисицы» даже теоретически недосягаемы для соперниц по группе
Группа “В”. 13-й тур. “УГМК” (Екатеринбург) - “Надежда” (Оренбург) — 88:81 (21:23, 19:16, 20:20, 28:22).
16 февраля. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка».
«УГМК»: Нолан - 0, Толивер - 17, Таурази - 6, Литтл - 8, Грайнер - 22; Артешина - 4, Белякова - 0, Торренс - 8, Барич - 10, Виеру - 0, Мессеман - 13.
«Надежда»: Оувина - 4, Митчелл - 6, Петрушина - 7, Э.Уильямс - 16, Зауи - 28; Шилова - 11, Беглова - 3, Анойкина - 6.
Положение лидеров: «УГМК» - 12 побед, «Надежда» - 9, «Перфумериас Авенида», «Бурж Баскет» - по 7...
- Матчи заключительного 14-го тура группового раунда пройдут 22 февраля. Баскетболистки «УГМК», досрочно обеспечившие себе первое место в турнирной таблице, сыграют дома с аутсайдером группы «В» польской командой «Польковице».
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Третий дивизион
“Нефтехимик” (Тобольск) - “Уралмаш” (Екатеринбург) - 73:55 (17:13, 19:12, 19:13, 18:17).
16 февраля. Тобольск. ЦСМ «Спортивный».
«Нефтехимик»: Пятницкий - 2, Павлов - 13, Сметанин - 5, Харитонов - 16, Каутин - 2; Дорофеев - 1, Кулаков - 16, Квхаджелидзе - 7, Шепелев - 11.
«Уралмаш»: Воскресенский - 8, Макаров - 12, Сабоцкий - 0, Манихин - 4, Евстафьев - 11; Панин - 4, Малышев - 3, Храмов - 0, Агинских - 13, Фазулов - 0.
Результаты других матчей: “Уфимец” - “Эльбрус” - 93:76, “Арсенал” - “АлтайБаскет” - 79:76.
Положение лидеров: «Уралмаш», «Арсенал» - по 18 побед (24 матча), «Уфимец» - 14 (24)...
Лидерам дивизиона осталось сыграть по четыре матча. 28 февраля и 1 марта «Уралмаш» дома сыграет с курской командой «Русичи», «Арсенал» в гостях с «Нефтехимиком». Завершится турнир очными матчами «Уралмаша» и «Арсенала» в Екатеринбурге.
Хоккей с мячом
Суперлига
Первая группа
“Уральский трубник” (Первоуральск) - “Волга” (Ульяновск) - 4:2 (1:1).
16 февраля. Первоуральск. Стадион «Уральский трубник».
Голы: 1:0 Герасимов (14.18), 1:1 Пахомов (Артюшин, 36.45), 1:2 Пахомов (45.54), 2:2 Маркин (57.30), 3:2 Почкунов (70.39), 4:2 Почкунов (90.00, с 12-метрового).
Результаты других матчей: “СКА-Нефтяник” - “Динамо” (М) - 13:1, “Байкал-Энергия” - “Динамо” (Кз) - 7:2, “Енисей” - “Водник” - 5:1.
Положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» - по 15 очков, «Уральский трубник» - 12, «Енисей» - 10...
Следующий матч «Трубник» проведёт также дома с «Водником» (19 февраля), а затем сыграет на выезде с динамовскими командами Казани (23 февраля) и Москвы (26-го).