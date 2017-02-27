Баскетболистки «УГМК» впервые за семь лет не будут иметь в финале преимущества своей площадки

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 21-26 февраля

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига: «Лисицы» проиграли главный матч регулярного чемпионата

«Динамо» (Курск) – «УГМК» (Екатеринбург) - 99:86 (34:27, 19:19, 32:20, 14:20).

26 февраля. Курск. Спортивно-концертный комплекс.

«Динамо»: Принц - 12, Круз - 7, Маккотри - 37, Огвумике - 20, Сиак - 7; Вадеева - 7, Видмер - 4, Кириллова - 5, К.Левченко - 0.

«УГМК»: Нолан - 8, Торренс - 12, Таурази - 38, Литтл - 3, Грайнер - 20; Артешина - 0, Белякова - 5, Виеру — 0.

Прервались сразу две затяжные серии «лисиц» в чемпионате России. В регулярном первенстве «УГМК» не проигрывала с 15 марта 2015 года (41 победа подряд). Причём предыдущее поражение почти два года назад было также в Курске (74:81).

50 матчей подряд екатеринбургская команда не проигрывала в национальном чемпионате с учётом игр плей-офф - предыдущее поражение 25 апреля 2015 года в первом финальном матче дома от оренбургской «Надежды» (67:78).

Если не произойдёт никаких неожиданностей, то по итогам регулярного чемпионата впервые с сезона 2009/2010 «лисицы» не будут иметь в финале преимущества своей площадки. Впрочем, тогда это не помешало «УГМК» в трёх матчах обыграть подмосковную «Спарту энд К» и стать чемпионками страны.

Результаты других матчей: «Динамо» (М) - «Динамо» (Нс) - 64:71, «Спартак» (Нг) - МБА - 68:73, «Казаночка» - «Динамо» (Нс) - 66:58, «Надежда» - «Спарта энд К» - 78:47, «Динамо» (М) - «Вологда-Чеваката» - 76:72.

Команда И В П С\О О % 1. «Динамо» (Курск) 19 18 1 1630 : 1047 37 95 2. «УГМК» (Екатеринбург) 19 18 1 1545 : 1053 37 95 3. «Надежда» (Оренбург) 19 16 3 1418 : 1156 35 84 4. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 19 10 9 1356 : 1401 29 53 5. МБА (Москва) 19 9 10 1311 : 1382 28 47 6. «Динамо» (Москва) 19 8 11 1280 : 1382 27 42 7. «Динамо» (Новосибирск) 20 8 12 1293 : 1410 28 40 8. «Казаночка» (Казань) 19 6 13 1164 : 1332 25 32 9. «Спарта энд К» (Видное) 19 6 13 1145 : 1327 25 32 10. «Енисей» (Красноярск) 18 5 13 1168 : 1342 23 28 11. «Спартак» (Ногинск) 18 0 18 968 : 1464 18 0

Оставшиеся матчи регулярного чемпионата: 27 февраля. «Енисей» - «Спартак» (Нг). 1 марта. «Динамо» (К) - МБА. 2 марта. «Спартак» (Нг) - «Динамо» (М). 3 марта. «Казаночка» - «Спарта энд К», «Енисей» - «Вологда-Чеваката», «УГМК» - «Надежда».

Следующий соперник в Европе - итальянская «Фамила»

Евролига ФИБА

14-й тур.

Группа «В»

«УГМК» (Екатеринбург, Россия) – «Польковице» (Польковице, Польша) – 94:57 (21:14, 24:21, 30:10, 12:12).

22 февраля. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка».

«УГМК»: Нолан - 2, Толивер - 9, Таурази - 18, Литтл - 2, Грайнер - 15; Артешина - 3, Белякова - 8, Торренс - 11, Барич - 2, Виеру - 4, Черепанова - 0, Мессеман – 20.

«Польковице»: Фолкнер - 6, В.Мусина - 1, Лециевска - 0, Харрисон - 7, Р.Мусина - 9, Резан - 14; Станкевич - 3, Ортиц - 9, Гала - 8, Идзиорек - 0.

В составе «Польковице» играют две российские легионерки, причём родные сёстры - 29-летняя Валерия и 18-летняя Раиса. Интересно, что их старший брат – футбольный вратарь Леонид Мусин в сезоне 2011/2012 сыграл три матча за екатеринбургский «Урал» в первенстве ФНЛ.

Результаты других матчей: «Хатай Бюйюкшехир» - «Бурж Баскет» - 69:51, «Надежда» - «Перфумериас Авенида» - 65:52, «Лилль-Метрополь» - «Уника» - 78:63.

Итоговая таблица

Команда В П С\О О 1. «УГМК» (Екатеринбург, Россия) 13 1 1190 - 900 27 2. «Надежда» (Оренбург, Россия) 10 4 934 - 881 24 3. «Авенида» (Саламанка, Испания) 7 7 999 - 938 21 4. «Бурж Баскет» (Бурж, Форанция) 7 7 909 - 928 21 5. «Хатай» (Антакья, Турция) 7 7 912 - 1005 21 6. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д’Аск) 6 8 969 - 1004 20 7. «Уника» (Шопрон, Венгрия) 4 10 975 - 1087 18 8. «Польковице» (Польковице, Польша) 2 12 863 - 1008 16

Группа «А»

Результаты матчей: «Фенербахче» - «Мерсин» - 75:52, «Карго Уни» - «Динамо» (К) - 49:84, «Фамила» - ЗВВЗ УСК - 71:63, «Висла Кэн-Пак» - «Латт» - 77:61.

Итоговая таблица

Команда В П С\О О 1. «Динамо» (Курск, Россия) 14 0 1096 - 856 28 2. «Фенербахче» (Стамбул, Турция) 11 3 1010 - 916 25 3. ЗВВЗ УСК (Прага, Чехия) 9 5 1023 - 902 23 4. «Фамила» (Скио, Италия) 7 7 1012 - 929 21 5. «Латт» (Монпелье, Франция) 7 7 869 - 917 21 6. «Висла Кэн-Пак» (Краков, Польша 5 9 950 - 1009 19 7. «Мерсин» (Мерсин, Турция) 2 12 906 - 1044 16 8. «Карго Уни» (Дьёр Венгрия) 1 13 783 - 1076 15

1/4 финала

«Динамо» (Курск, Россия) - «Бурж Баскет» (Бурж, Франция), «Надежда» (Оренбург, Россия) - ЗВВЗ УСК (Прага, Чехия), «Фенербахче» (Стамбул, Турция) - «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания), «УГМК» (Екатеринбург, Россия) - «Фамила» (Скио, Италия).

Серии до двух побед по схеме 1+1+1. Первые матчи на площадках команд, указанных первыми. Матчи состоятся 7, 10 и, если потребуется, 15 марта.

В первом раунде «Финала четырёх» встретятся соответственно победители первой-второй и третьей-чётвёртой пар.

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион: Вяльцев против уральцев молодёжным «Химкам» не помог

«Химки-Подмосковье» (Химки) – «Урал» (Екатеринбург) – 65:68 (16:13, 16:18, 14:17, 19:20).

22 февраля. Химки. Баскетбольный центр Московской области.

«Химки-Подмосковье»: Андреев - 3, Вяльцев - 17, Якушин - 9, Зинченко - 17, Патеев - 8; Лотарев - 4, Карпенков - 3, Попов - 0, Матвеев - 2, Чебуркин - 2, Лобарев - 0.

«Урал»: Ткаченко - 18, Незванкин - 8, Комиссаров - 9, Островский - 2, Горнаев - 10; Кузёмкин - 2, Алексеев - 0, Зверков - 8, Комаров - 2, Мотовилов - 9.

Из основного состава «Химок» на помощь «молодёжке» был откомандирован экс-игрок сборной России Егор Вяльцев, за команду выступает знакомый по играм за «Урал» Григорий Андреев. Но и с усиленным составом подмосковной команды «Урал» не без труда, но справился.

«Химки-Подмосковье» (Химки) – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 57:64 (16:12, 17:20, 13:9, 11:23).

25 февраля. Химки. Баскетбольный центр Московской области.

«Химки-Подмосковье»: Мартынов - 5, Вяльцев - 25, Матвеев - 0, Карпенков - 4, Зинченко - 4; Лотарев - 0, Андреев - 3, Попов - 0, Якушин - 11, Чебуркин - 5.

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 3, Заряжко - 10, Глазырин - 5, Павлов - 20 (10 подборов), Караулов - 11 (12 подборов); Бревнов - 0, Поляков - 9, Артешин - 1, Качанко - 3, Калёнов - 0, Федюшин - 2.

Результаты других матчей: «Рязань» - МБА - 85:80, «Самара» - «Университет-Югра» - 89:63, «Спартак-Приморье» - «Купол-Родники» - 75:66, «Рязань» - «Университет-Югра» - 72:89, «Сахалин» - «Купол-Родники» - 90:62, «Самара» - МБА - 73:65, «Иркут» - «Новосибирск» - 64:62.

Положение команд: «Новосибирск» - 14 побед (19 матчей), «Университет-Югра» - 13 (18), «Самара» - 13 (19), «Иркут» - 12 (19), «Спартак-Приморье», «Сахалин» - по 11 (18), «Купол-Родники», «Темп-СУМЗ-УГМК» - по 9 (19), «Урал» - 8 (19), МБА - 6 (18), «Рязань» - 4 (19), «Химки-Подмосковье» - 2 (19).

Ближайшие матчи команды Свердловской области проведут дома против лидера дивизиона «Новосибирска» - 6 марта с сибиряками сыграет «Темп-СУМЗ-УГМК», а 8 марта - «Урал».

Хоккей: «Спутник» сыграл самый продолжительный матч

Кубок Братины

1/8 финала

Матч №1. «Спутник» (Нижний Тагил) - «Ермак» (Ангарск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

25 февраля. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Назаров; Серкин - Чистяков, Васильев - Гасников - И.Иванов Иван; Кунгурцев - Фомичёв, Шакуров - Курепанов - Щанкин; Валеев - Воропаев, Кравченко - Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, Гиберт - Шибаев - Мингалеев.

«Ермак»: Магарилов; Попов - Милюков, Зырянов - Озолиньш - Филонов; Самарин - Воронин, Воробьёв - Огородников - Михайлов; Остроухов - Рыбалко, Яковлев - Золотухин - Леснухин; Лукин - Исламов, Мансуров - Чубыкин - Федин.

Голы: 0:1 Филонов (Озолиньш, Милюков, 38.46), 1:1 Купепанов (Шакуров, 50.29), 2:1 Гасников (Чистяков, Серкин, 67.40).

Матч №2. «Спутник» (Нижний Тагил) - «Ермак» (Ангарск) - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

26 февраля. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Устинский (Назаров, 12.51); Серкин - Чистяков, Шакуров - Гасников - Васильев; И.Иванов - Фомичёв, Жиляков — Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, Фахрутдинов - Шибаев - Мингалеев.

«Ермак»: Магарилов (Черепенин, 05.38 - 06.52); Попов - Милюков, Зырянов - Озолиньш - С.Иванов; Рыбалко - Остроухов, Михайлов - Огородников - Воробьёв; Воронин - Лукин, Леснухин - Исламов - Филонов; Золотухин - Арефьев, Мансуров - Чубыкин - Яковлев.

Голы: 0:1 С.Иванов (Озолиньш, Милюков, 11.56, бол.), 1:1 Воронин (Огородников, Михайлов, 12.51, бол.), 2:1 Валеев (Курепанов, 34.27), 2:2 Кравченко (Фомичёв, Шибаев, 59.50), 3:2 Кравченко (74.07).

Счёт в серии - 2-0.

«Спутник» одержал две волевые победы, причём во втором матче отыгрался за 10 секунд до конца основного времени, ликвидировав отставание в две шайбы.

Второй матч стал самым продолжительным для «Спутника» за всё время участия команды из Нижнего Тагила в плей-офф ВХЛ.

А самым продолжительным в истории Кубка Братины поединком была встреча между тверским ТХК и «Динамо» из Балашихи 13 марта 2016 года. Тогда команды провели фактически два полноценных матча, а победную шайбу хозяева забросили на 121-й минуте игрового времени.

Следующие матчи серии до четырёх побед между «Спутником» и «Ермаком» пройдут 1 и 2 марта в Ангарске (начало в 16.00).

Результаты других матчей 1/8 финала: «Торос» (Нефтекамск) – «Динамо» (Санкт-Петербург) - 1:0, 0:1 (счёт в серии - 1:1), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Ижсталь» (Ижевск) - 1:0, 3:2 (счёт в серии - 2-0), «Сарыарка» (Караганда) – «Звезда» (Чехов) - 6:0, 0:4 (счёт в серии - 1:1), ТХК (Тверь) - «Рубин» (Тюмень) - 2:3, 3:7 (счёт в серии - 0:2), «Зауралье» (Курган) - «Сокол» (Красноярск) - 3:0, 1:2 ОТ (счёт в серии - 1:1), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) - «Рязань» (Рязань) - 2:0, 2:1 ОТ (счёт в серии - 2:0), «Динамо» (Балашиха) - «Нефтяник» (Альметьевск) - 6:3, 1:2 (счёт в серии - 1:1).

Кубок Гагарина

1/4 финала конференций

Западная конференция

«Авангард» (Омск) - «Адмирал» (Владивосток) - 2:1 ОТ, 6:3, 3:4 (счёт в серии - 2-1), «Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь» (Пекин) - 4:2, 5:3, 3:2 (счёт в серии - 3-0), «Трактор» (Челябинск) - «Барыс» (Астана) - 2:5, 5:1, 1:3 (счёт в серии - 1-2), «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:1, 2:1, 3:4 (счёт в серии - 2:1).

Западная конференция

«Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Минск) - 2:1, 7:2, 5:1 (счёт в серии - 3-0), ЦСКА (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки) - 4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ (счёт в серии - 3-0), «Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 1:0 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ (счёт в серии - 2-1), СКА - «Витязь» - 3:1, 7:2, 6:2 (счёт в серии - 3-0).

«Уралочка» сыграла в Дрездене молодёжным составом

Волейбол (женщины)

Лига чемпионов ЕКВ

5-й тур. Группа «D». «Дрезднер» (Дрезден, Германия) - «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - 3:1 (25:22, 25:20, 20:25, 25:19).

Поскольку уже через три дня «Уралочке» предстоял ответственный матч плей-офф чемпионата России против «Заречья-Одинцово», а в Лиге чемпионов никаких турнирных перспектив у команды уже нет, главный трененер свердловчанок Николай Карполь принял решение отправить в Дрезден молодёжный состав.

Другие результаты: «Вакыфбанк» (Стамбул, Турция) - «Эджзаджибаши» (Стамбул, Турция) - 3:1

Положение команд: «Вакыфбанк» - 14 очков, «Эджзаджибаши» - 10, «Уралочка-НТМК» и «Дрезднер» - по 3.

28 февраля в екатеринбурском ДИВСе «Уралочка» проедёт заключительный еврокубковый матч этого сезона - с турецкой командой «Вакыфбанк».

Хоккей с мячом

Суперлига: «Уральский трубник» третий по итогам второго этапа

«Динамо» (Казань) – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 3:5 (1:2).

23 февраля. Казань. Стадион «Трудовые резервы». 80 зрителей.

Голы: 0:1 Игошин (Орлов, 3.50, угловой), 1:1 Слаутин (Нагуляк, 7.13), 1:2 Степченков (32.54), 1:3 Липин (59.26), 1:4 Усов (Воронковский, 65.16), 2:4 Волгужев (Слаутин, 69.49), 2:5 Герасимов (Разуваев, 75.54), 3:5 Зубарев (Козулин, 84.50).

«Динамо» (Москва) – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 2:4 (1:0).

26 февраля. Москва. Спорткомплекс «Крылатское». 250 зрителей.

Голы: 1:0 Д.Тюкавин (36.31), 1:1 Почкунов (Липин, 55.10), 1:2 Герасимов (69.58, с 12-метрового), 1:3 Разуваев (Кислов, 72.31), 1:4 Маркин (Липин, 73.37), 2:4 Боровков (Сергеев, 878.59, угловой).

Результаты других матчей: «Динамо» (М) – «Енисей» - 5:7, «Волга» - «Байкал-Энергия» - 4:9, «Водник» - «СКА-Нефтяник» - 5:6, «Волга» - «СКА-Нефтяник» - 6:11, «Динамо» (Кз) - «Енисей» - 1:7, «Водник» - «Байкал-Энергия» - результат матча не утверждён.

Итоговая таблица

Команда И В Н П М О 1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 8 8 0 0 88 – 31 24 2. «Байкал-Энергия» (Иркутск) 7 7 0 0 47 – 23 21 3. «Ур. трубник» (Перворуральск) 8 7 0 1 37 – 19 21 4. «Енисей» (Красноярск) 8 6 1 1 52 – 21 19 5. «Волга» (Ульяновск) 8 1 1 6 31 – 59 4 6. «Водник» (Архангельск) 7 1 0 6 19 – 37 3 7. «Динамо» (Казань) 8 0 0 8 19 – 54 0 8. «Динамо» (Москва) 8 0 0 8 25 – 74 0

Высшая лига: Краснотурьинский «Маяк» в финале Высшей лиги

Завершился регулярный чемпионат во 2-й группе Высшей лиги, в которой Свердловскую область представляют две команды – краснотурьинский «Маяк» и «СКА-Свердловск» из Екатеринбурга.

Краснотурьинский «Маяк» имел все шансы занять первое место в группе, но все карты спутали результаты выездных матчей в Воткинске 12 и 13 февраля. Краснотурьинскую команду сразил вирус, и в первом матче «Маяк» проиграл местному клуба «Знамя-Удмуртия» со счётом 3:10, а во втором вовсе не вышел на лёд из-за болезни большой группы игроков, за что получил техническое поражение. Впрочем, решающего значения распределение мест в группе не имеет – три команды («Акжайык, «Знамя-Удмуртия» и «Маяк») вышли в финал, который пройдёт в Сыктывкаре.

Параллельно проводится зачёт молодёжных команд. «СКА-Свердловск» в заключительных матчах дважды обыграл казанское «Динамо-2» (11:8, 6:5) и завоевал право выступить в финале молодёжного первенства России.

Итоговая таблица