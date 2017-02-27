«Лисицы» проиграли регулярку?

«Лисицы» упустили победу над курским «Динамо». Фото: Денис Ерин

В матче регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги екатеринбургская команда «УГМК» проиграла в гостях главному сопернику – курскому «Динамо» со счётом 86:99 (27:34, 19:19, 20:32, 20:14). Предыдущее поражение в регулярном чемпионате «лисицы» потерпели также в Курске от «Динамо» (74:81) 15 марта 2015 года. Беспроигрышная серия, длившаяся без малого два года, составила 41 матч.

Прервалась и другая затяжная серия «лисиц» – с 25 апреля 2015 года, после поражения в первом финальном матче от оренбургской «Надежды» (67:78), «УГМК» не проигрывал в чемпионате России (регулярных матчах и играх плей-офф) ровно 50 раз. В качестве слабого утешения – локальная победа Дайаны Таурази в снайперской дуэли с соотечественницей Энджел Маккотри. Лидер «лисиц» набрала 38 очков, у курской американки 37.

Но все эти исторические параллели – не более чем сопутствующие обстоятельства. Важно здесь другое – по результатам этого матча «УГМК» лишилась первого места в турнирной таблице. Командам осталось провести по одному матчу, и если не произойдёт неожиданностей, то курянки по итогам регулярного чемпионата займут первое место, а значит, будут иметь преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. «УГМК», в свою очередь, скорее всего, впервые с 2010 года не будет победителем регулярного чемпионата.

Несколько озадачил официальный комментарий клуба: «Плотный график всё же сказался на состоянии наших баскетболисток. После матча Евролиги с «Польковице» у «лисиц» было всего три дня на подготовку к встрече с отнюдь не слабым соперником. А «Динамо» (Курск), стремясь отыграться за предыдущие про­игрыши в ноябре и декабре, готовилось к матчу с «УГМК» все полтора месяца, после «Финала четырёх» Кубка России».

И это при том, что курская команда играет в тех же турнирах, что и «УГМК», так же за три дня до матча проводила матч Евролиги, где, кстати, в отличие от «лисиц», не проиграла в группе ни одного матча. Так что по части плотности графика команды находились в равных условиях.

К чести главного тренера «УГМК» Олафа Ланге, он на эту же тему высказался иначе:

– Мы – профессиональная команда, и сейчас было бы несерьёзно искать объяснение в том, что игроки устали, – отметил наставник «УГМК» на послематчевой пресс-конференции. – Если мы задаём высокие стандарты профессионализма, то мы должны выходить в любой день в любом месте и делать свою работу по максимуму.

Судя по всему, на финише сезона нас наконец-то ждёт действительно серьёзная борьба за победу – и в чемпионате России, и в Евролиге.