Допинг: свет в конце тоннеля

Евгений Белов, Александр Легков, Сергей Устюгов и Максим Вылегжанин (на фото слева направо) не так давно представляли Россию в мужской эстафете, а сейчас на чемпионате мира в Лахти выступает лишь Сергей Устюгов, остальные временно отстранены. Фото:skio.su

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал открытое письмо генерального директора организации Кристофа де Кеппера, в котором говорится, что в докладе Ричарда Макларена не хватает доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Впервые с июля 2016 года, когда была опубликована первая часть доклада Макларена, в затяжном допинговом скандале наметились положительные сдвиги. В Сеть было выложено письмо гендиректора МОК, в котором подведены промежуточные итоги работы по докладам ВАДА.

«На встрече 21 февраля, организованной ВАДА в Лозанне для международных федераций по поводу того, как анализировать и интерпретировать данные, ВАДА признало, что во многих случаях предоставленных доказательств недостаточно для принятия решений», – говорится в письме.

Кроме того, в документе есть информация о том, что в отношении некоторых спортсменов просто невозможно найти доказательства: «Многие пробы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, поэтому их невозможно перепроверить. Макларен делал дополнительные запросы к российской стороне, но ответа не последовало. В отношении некоторых спортсменов из доклада невозможно найти доказательства».

Показалось, что свет в конце тоннеля наконец-то забрезжил, но отдельные федерации продолжают, опираясь на данные доклада, вводить санкции в отношении наших спортсменов. В частности, это касается лыжников, среди которых есть и свердловчанин Евгений Белов. Так, недавно Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал Белову и ещё четырём лыжникам в удовлетворении их апелляций. Все они были временно отстранены от соревнований 23 декабря после опубликования второй части доклада Макларена. Апелляции российских спортсменов в FIS были отклонены как раз перед самым стартом чемпионата мира по лыжным видам спорта…

Уже в марте на заседании исполкома МОК в Пхёнчхане, могут быть представлены результаты работы независимой комиссии, которая исследует пробы с Игр-2014, а также данные 28 спортсменов, упомянутых в докладе. И судя по письму, МОК всё же настроен на адекватное разрешение сложившейся ситуации.

Нестыковка В письме есть одна интересная деталь, которую кроме как словом «нестыковка» и не назовёшь. Так, в первой версии доклада Макларена описана «поддерживаемая государством система допинга», а в финальном отчёте уже фигурирует термин «ведомственный заговор». Теперь комиссии МОК предстоит разобраться, что означают эти изменения формулировок и какие точно организации, госорганы и граждане были в это вовлечены.