Свердловские спортсмены завоевали четыре медали на III зимних Всемирных военных играх

Несмотря на неудачу в «трудности», Сергей Лужецкий сумел завоевать золотую медаль в «скорости». Фото: VK.COM/LUCHIY_NA_SVETE

В Сочи завершились III зимние Всемирные военные игры. За всю историю проведения подобных соревнований (летние игры проходят с 1995 года, зимние — с 2010-го) Россия впервые принимала у себя спортсменов-военнослужащих со всего мира.

Наша национальная команда при родных болельщиках не ударила в грязь лицом. В неофициальном медальном зачёте представители Вооружённых сил РФ заняли уверенное первое место, завоевав в общей сложности 42 медали, 22 из которых — золотые. Следом за Россией расположились победители игр четырёхлетней давности — сборная Италии, замкнули тройку призёров французы.

Свой вклад в копилку национальной сборной внесли и свердловчане. Всего на играх в Сочи принимали участие шесть спортсменов из нашего региона, которые выступали в трёх видах спорта: шорт-треке, скалолазании и ски-альпинизме.

В шорт-треке честь области отстаивала Евгения Захарова, которая дважды поднялась на пьедестал почёта. Сначала Евгения сумела завоевать бронзу в индивидуальных соревнованиях на дистанции 500 метров, а затем и серебро в смешанной эстафете на 3 000 метров.

— Мне понравилось выступать на подобных соревнованиях, всё было организовано на высшем уровне, — поделилась своими впечатлениями с «ОГ» Евгения Захарова. — Церемонии открытия и закрытия Военных игр были сделаны с размахом: ярко, красочно, интересно. Что касается самих соревнований, мы делали свою обычную работу — бежали и показывали своё мастерство. Стоит отметить, что было много зрителей, которым хотелось бы сказать огромное спасибо, потому что такой поддержки я давно не чувствовала. Поездку в Сочи не забуду никогда, потому что это было действительно здорово. Ощущалась поддержка партнёров по команде, особенно в смешанной эстафете. Девиз «Дружба через спорт» раскрыл себя на все сто процентов.

По словам спортсменки, несмотря на специфику соревнований, конкуренция на играх в Сочи была как на обычных международных стартах.

— У меня всегда одна задача на любых соревнованиях — полностью выложиться и показать максимально хороший результат. В Сочи приехало не так много делегаций, но от этого конкуренция меньше не стала. Например, в Военных играх принимала участие основная сборная Италии во главе с действующей чемпионкой Европы Арианой Фонтаной. Помимо этого, мы соревновались с китайскими и корейскими спортсменами, которые являются сильнейшими в шорт-треке. Поэтому мне показалось, что на Военных играх конкуренцию нам составляли те же страны, что и на обычных международных стартах, — добавила прапорщик ЦСКА.

Зато в скалолазании, в отличие от шорт-трека, Свердловскую область в Сочи представлял целый десант спортсменов. И если в «трудности» и «боулдеринге» свердловчане остались без медалей, то в «скорости» смогли завоевать сразу две награды. Сергей Лужецкий стал первым в соревнованиях у мужчин, завоевав единственное золото среди свердловских спортсменов, а Евгения Лапшина замкнула тройку призёров у женщин.

— Я, безусловно, доволен своим результатом. Это моё первое участие в зимних Всемирных военных играх и, соответственно, первая медаль. Поэтому она особая, и помнить её я буду долго, — рассказал Сергей — младший сержант спортклуба ЦСКА.

Стоит отметить, что и остальные представители региона выступили в Сочи достойно. Дмитрий Факирьянов остановился всего лишь в шаге от пьедестала в «трудности», а Дмитрий Шарафутдинов стал шестым в «боулдеринге». Также в ски-альпинизме участвовал ещё один свердловчанин, прапорщик ЦСКА Евгений Марков, но он занял лишь восьмое место.

На торжественной церемонии закрытия Всемирных военных игр в Сочи прошла передача знамени Международного совета военного спорта (CISM) делегации из Германии, где пройдут следующие игры через четыре года. Всего в играх в России приняли участие 26 команд со всего мира. На соревнованиях разыгрывались 44 комплекта медалей в семи видах спорта.

Евгения Захарова (слева) стала единственной свердловчанкой, завоевавшей в Сочи две медали. Фото: cismsochi2017.ru