Андрей Козицын подвёл итоги сезона «Автомобилиста» и пообещал сходить на хоккей

Несмотря на неутешительные результаты "Автомобилиста" в нынешнем сезоне, руководство клуба полно оптимизма. Фото: Александр Зайцев

Хоккейный клуб «Автомобилист» в нынешнем сезоне КХЛ не сумел пробиться в плей-офф впервые за четыре года. Вполне естественно, что результатом выступления команды остались недовольны не только болельщики, но и руководство, которое вчера на официальной пресс-конференции подвело итоги сезона.

Своё недовольство результатами «Автомобилиста» высказал и президент клуба Андрей Козицын. Однако он заверил, что после всех преобразований за команду стыдно не будет.

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг, Президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын. Фото: Александр Зайцев

— В первую очередь, я думаю, что команду ждёт омоложение. Будет меняться состав, который должен усилить нас на следующий сезон. В моём понимании всё для этого есть. Мы вступили в сезон, как и планировали. В процессе сезона произошла смена тренерского штаба, я очень благодарен Владимиру Крикунову за то, что он возглавил команду. Есть над чем работать. Будем постепенно двигаться, как в своё время начинали с женским баскетболом. Это вопрос не очень большого времени. Нам за команду не будет стыдно, — отметил Андрей Козицын.

Также президент клуба отметил, что в следующем сезоне постарается посещать игры «Автомобилиста».

— Смотреть и ходить на стадион — разные вещи. Я слежу за хоккеем, в следующем сезоне мы усилим команду, и в силу своих временных способностей буду посещать матчи, — отметил Андрей Козицын.

Напомним, Андрей Козицын стал президентом клуба весной 2016 года и ни разу не посетил домашние игры «Автомобилиста».

Главный тренер «шофёров» Владимир Крикунов также отметил, что состав команды будет меняться.

— Все ждали не такого результата, — рассказал Владимир Крикунов. — Мы не дотянули до плей-офф, но старались сделать всё возможное. Казалось, что разобрались с составом, начали набирать очки. Посчитали, что если бы так играли с самого начала сезона, то были бы в плей-офф. Основной фактор неудач — нестабильная игра вратарей, в этом компоненте мы уступили. Линию обороны мы подтянули, более-менее начали забивать. Есть проблемы с реализацией большинства, но кроме работы на тренировках нужны исполнители. С появлением Михала Чайковски нам стало чуть полегче. У нас в команде очень много возрастных игроков, на сегодняшний день начинается смена поколений, нам надо омолодить команду.

Кроме того, Андрей Козицын рассказал о планах на строительство новой арены в Екатеринбурге, а директор хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков заявил, что у команды появится собственный фарм-клуб.