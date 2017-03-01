Перевернул игру. Вернул веру

Победное фото «Урала» из раздевалки. Фото: Никита Медведевских

Футбольный клуб «Урал» совершил настоящий спортивный подвиг. В четвертьфинале Кубка России, уступая по ходу встречи со счётом 0:3, «шмели» сумели перевести игру в дополнительное время, а затем в серии послематчевых пенальти добыть себе путёвку в полуфинал второго по значимости турнира России. Последний раз в полуфинале Кубка России «Урал» играл в далёком 2008-м, а с такого счёта в новейшей истории и вовсе никогда не отыгрывался.

Вопреки всему

Против «Урала» в этот день было практически всё. Во-первых, матч, неожиданно для всех, перенесли из Екатеринбурга в Краснодар. «Шмели» лишились не только поддержки своих болельщиков, которых на юг страны приехало всего два десятка, но и шансов на то, что «быки» не будут выставлять на матч основной состав. Ведь одно дело – везти уставших после Лиги Европы игроков основной обоймы в промёрзший Екатеринбург, а другое – играть на родном новеньком стадионе. Во-вторых, «Урал» отвратительно в плане результатов провёл предсезонные сборы, уступив на Кипре практически всем своим соперникам. «Краснодар» же, наоборот, провёл два уверенных матча с «Фенербахче» и показал, что он находится в оптимальных кондициях. В-третьих, казалось, что «Уралу», в сложившейся сложной турнирной ситуации в премьер-лиге, Кубок России и вовсе не нужен. Тем более что в полуфинале этого турнира «шмели» оказывались девять лет назад. Ну, а «Краснодару», при своих трибунах с солидной скамейкой запасных, вполне было по силам одолеть оранжево-чёрный коллектив.

Могли и не успеть

Как ни странно, но матч «Урал» – «Краснодар» могли и вовсе перенести. Не на другой день, а на более позднее время. Причиной тому стали огромные краснодарские пробки, в которых застрял автобус, перевозивший «шмелей» из отеля на стадион.

– Нам сказали, что нужно выехать в 17.20, чтобы нормально успеть. Но как только мы выехали, сразу попали в жуткие пробки, и если бы мы не ехали по встречке, то вовсе бы не успели на матч. А так – мы приехали на стадион, вы­шли на разминку, а «Краснодар» её уже закончил, – рассказал «ОГ» пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.

Возможно, именно это и сказалось на столь неудачном начале матча со стороны «Урала». Экс-форвард «шмелей» Фёдор Смолов открыл счёт уже на второй минуте. При этом радовался Фёдор, как будто забил в финале Лиги чемпионов, видимо, позабыв, что именно «Урал» реанимировал его умирающую карьеру. За это, кстати, Смолову воздалось сполна в концовке матча.

Стамбульское дежавю

К 33-й минуте «шмели» уступали уже со счётом 0:3, причём уступали по делу: «Краснодар» делал всё, что хотел, и, что удивительно, практически всё у «быков» получалось в этот день. Надо сделать оговорку: скорее не в этот день, а в первом тайме. И даже гол новичка Владимира Ильина под самый перерыв, казалось, ничуть не смутил подопечных Игоря Шалимова. С трудом верилось, что «Урал» сможет совершить чудо, подобное стамбульскому финалу Лиги чемпионов-2005, когда «Ливерпуль» выиграл трофей, уступая по ходу встречи 0:3.

Но на второй тайм подопечные Александра Тарханова вышли с абсолютно другим настроем. Новобранец «шмелей» Эрик Бикфалви забил два изумительных по красоте гола в течение десяти минут и вернул равенство в счёте. «Быки», недооценившие «Урал» и проспавшие этот молниеносный взрыв екатеринбуржцев, до конца основного времени матча устроили настоящий штурм ворот Заболотного, но забить так и не смогли. Не помог даже пенальти в самой концовке встречи: Смолов пробил выше цели, запульнув мяч на трибуны. Закон бумеранга, Фёдор.

В дополнительное время «Урал» стоял не на жизнь, а на смерть. Особенно после того, как за вторую жёлтую карточку поле покинул Александр Данцев. Но футбольный бог был в этот день на стороне екатеринбуржцев: подопечные Александра Тарханова додержали ничейный счёт до пенальти, а в серии послематчевых ударов добыли себе путёвку в полуфинал, благодаря двум сейвам Заболотного. Решающий промах совершил всё тот же Смолов, превратившийся по ходу матча из героя в антигероя.

В полуфинале Кубка России «Урал» встретится с победителем пары «Рубин» – «Сибирь». О дате и месте проведения станет известно позже.