«Спутник» уже сегодня сможет досрочно выйти в четвертьфинал

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 28 февраля - 1 марта.
Хоккей
Кубок Братины. 1/8 финала: Форвард «Спутника» лучший в плей-офф по показателю «плюс/минус»
“Ермак” (Ангарск) - “Спутник” (Нижний Тагил) - 3:4 (1:2, 2:2, 0:0). Счёт в серии - 0-3.
1 марта. Ангарск. Дворец спорта «Ермак». 4566 зрителей.
«Ермак»: Магарилов (Черепенин, 28.47); Попов, Милюков, С.Иванов, Озолиньш, Зырянов; Самарин, Воронин, Михайлов, Огородников, Воробьёв; Остроухов, Рыбалко, Федин, Филонов, Исламов; Арефьев, Лукин, Золотухин, Чубыкин, Мансуров.
«Спутник»: Назаров; Чистяков, Серкин, Гасников, Васильев, И.Иванов; Фомичёв, Гиберт, Курепанов, Жиляков, Щанкин; Валеев, Ищенко, Мокин, Кравченко, Рожков; Дубровин, Родионов, Мингалеев, Шакуров, Шибаев.
Голы: 1:0 Зырянов (Попов, 10.29), 1:1 Мингалеев (Валеев, Ищенко, 10.56), 1:2 Мингалеев (Шакуров, 14.48), 1:3 Шибаев (Мингалеев, 27.52), 1:4 Жиляков (Валеев, Курепанов, 29.58), 2:4 Воробьёв (Филонов, Огородников, 31.52), 3:4 Воробьёв (Огородников, Воронин, 37.46).
- 27 секунд понадобилось «Спутнику», чтобы отыграть пропущенную в дебюте матча шайбу. Ещё около четырёх минут - чтобы выйти вперёд.
- Самым результативным в матче стало четвёртое звено нападения тагильчан, забросившее три шайбы из четырёх.
- Денис Мингалеев набрал 3 очка про системе «гол+пас» (2+1). У нападающего «Спутника» на данный момент лучший в плей-офф показатель «плюс/минус» - «плюс 4».
- Четвёртый матч серии до четырёх побед состоится сегодня в Ангарске (начало в 16 часов по уральскому времени).
Результаты других матчей: “Рязань” - “СКА-Нева” - 2:3 (счёт в серии - 0-3), “Нефтяник” - “Динамо” (Бшх) - 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-2), “Сокол” - “Зауралье” - 3:0 (счёт в серии - 2:1). Четвёртые матчи: “Ижсталь” - “Торпедо” (У-К) - 3:2, 2:1 (счёт в серии - 1-3), “Звезда” - “Сарыарка” - 0:1, 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-3), “Динамо” (СПб) - “Торос” - 2:1, 3:4 (счёт в серии - 2-2), “Рубин” - ТХК - 4:2, 2:1 (итоговый счёт в серии - 4-0).
Снайперы: Полюдов («Ижсталь»), Ефремов («Динамо» Бшх) - по 3 шайбы... Мингалеев, Кравченко (оба - «Спутник») - по 2...
Ассистенты: Ложкин («Рубин»), Репин (ТХК) - по 4 передачи... Курепанов, Валеев, Шакиров (все - «Спутник») - по 2...
Бомбардиры («гол+пас»): Сарваров, Ломако (оба - «Сарыарка»), Зюзякин - по 5 (2+3), Ложкин (оба - «Рубин») - 5 (1+4)... Мингалеев - 3 (2+1)... Курепанов, Валеев (все - «Спутник») - по 3 (1+2)...
Баскетбол (женщины)
Премьер-лига: «Лисицы» впервые за семь лет не выиграют регулярный чемпионат
Результаты матчей: «Енисей» - «Спартак» (Ногинск) - 68:44, «Динамо» (К) - МБА - 86:74.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Динамо» (Курск)
20
19
1
1716 : 1121
39
95
2. «УГМК» (Екатеринбург)
19
18
1
1545 : 1053
37
95
3. «Надежда» (Оренбург)
19
16
3
1418 : 1158
35
84
4. «Вологда-Чеваката» (Вологда)
19
10
9
1356 : 1401
29
53
5. МБА (Москва)
20
9
11
1385 : 1468
29
45
6. «Динамо» (Москва)
19
8
11
1280 : 1382
27
42
7. «Динамо» (Новосибирск)
20
8
12
1293 : 1410
28
40
8. «Казаночка» (Казань)
19
6
13
1164 : 1332
25
32
9. «Спарта энд К» (Видное)
19
6
13
1147 : 1327
25
32
10. «Енисей» (Красноярск)
19
6
13
1236 : 1386
25
32
11. «Спартак» (Ногинск)
19
0
19
1030 : 1532
19
0
- Лишь в случае домашнего поражения курского «Динамо» от московской МБА у действующих чемпионок России был шанс всё-таки обойти курянок и восьмой год подряд выиграть регулярный чемпионат. МБА нынче стала главным открытием чемпионата, москвички забрались на невиданные ранее высоты, но тягаться с одним из сильнейших клубов Европы молодой команде пока не по силам.
- Курское «Динамо» впервые выиграло регулярный чемпионат, получив преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, включая финальную серию.
- «УГМК», побеждавшая в «регулярке» шесть лет подряд (в 2010-2016 годах), независимо от исхода последнего матча против «Надежды» (игра состоится завтра в Екатеринбурге) займёт второе место.
- Оставшиеся матчи в регулярном чемпионате Премьер-лиги: 2 марта. «Спартак» (Нг) - «Динамо» (М). 3 марта. «Казаночка» - «Спарта энд К», «Енисей» - «Вологда-Чеваката», «УГМК» - «Надежда».
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Третий дивизион. «Уралмаш» получил подкрепление из Иркутска
“Уралмаш” (Екатеринбург) - “Русичи” (Курск) - 83:64 (17:10, 30:17, 17:21, 19:16).
Самые результативные: Воскресенский (27 очков), Малышев (21 очко, 14 подборов).
«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Русичи» (Курск) - 73:47 (22:11, 17:10, 20618, 14:8).
Самые результативные: Евстафьев (17 очков, 10 подборов), Воскресенский (15).
- Составе «Уралмаша» дебютировал 25-летний атакующий защитник Антонио Себастьяо Каетано (рост - 193 см). Новичок уралмашевцев коренной сибиряк, родился в Иркутске, куда его отец в конце 80-х годов прошлого века приехал по студенческому обмену из Гвинеи-Бисау. Каетано начинал сезон в Первом дивизионе в составе «Иркута», но получал там мало игрового времени.
Результаты других матчей: “Нефтехимик” - “Арсенал” - 64:70, 67:62.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Уралмаш» (Ектеринбург)
26
20
6
1976 : 1722
46
77
2. «Арсенал» (Тула)
26
19
7
2061 : 1949
45
73
3. «АлтайБаскет»» (Барнаул)
26
15
11
2137 : 1918
41
58
4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
26
15
11
2046 : 2023
41
58
5. «Уфимец» (Уфа)
26
14
12
2034 : 1928
40
54
6. «Нефтехимик» (Тобольск)
26
8
18
1880 : 2085
34
31
7. «Эльбрус» (Черкесск)
26
7
19
1980 : 2256
33
27
8. «Русичи» (Курск)
26
6
20
2086 : 2319
32
23
Оставшиеся матчи: 2-3 марта. «АлтайБаскет» - «Уфимец». 4-5 марта. «Нефтехимик» - «Русичи», «Динамо-МГТУ» - «Эльбрус», «Уралмаш» - «Арсенал».
Мини-футбол
Кубок России: В финале сыграют «Дина» и «Динамо»
Полуфинал
Результаты матчей: «Сибиряк» - «Дина» - 4:11 (первый матч - 1:7), «Динамо» - «Тюмень» - 5:3 (первый матч - 4:4).
- В финале сыграют «Дина» и «Динамо» - две самые кубковые команды российског «мини». «Динамо» владело трофеем девять раз (2003, 2004, 2008-2011, 2013-2015 гг.), «Дина» - семь, но последний раз восемнадцать лет назад (1992, 1993, 1995-1999 гг.). Зато «имераторскому клубу» принадлежит рекорд - пять побед подряд в розыгрыше Кубка страны.
- Матчи состоятся 23 марта в Троицке (где проводит домашние игры «Дина») и 26-го в Щёлково.