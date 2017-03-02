«Спутник» уже сегодня сможет досрочно выйти в четвертьфинал

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 28 февраля - 1 марта.

Хоккей

Кубок Братины. 1/8 финала: Форвард «Спутника» лучший в плей-офф по показателю «плюс/минус»

“Ермак” (Ангарск) - “Спутник” (Нижний Тагил) - 3:4 (1:2, 2:2, 0:0). Счёт в серии - 0-3.

1 марта. Ангарск. Дворец спорта «Ермак». 4566 зрителей.

«Ермак»: Магарилов (Черепенин, 28.47); Попов, Милюков, С.Иванов, Озолиньш, Зырянов; Самарин, Воронин, Михайлов, Огородников, Воробьёв; Остроухов, Рыбалко, Федин, Филонов, Исламов; Арефьев, Лукин, Золотухин, Чубыкин, Мансуров.

«Спутник»: Назаров; Чистяков, Серкин, Гасников, Васильев, И.Иванов; Фомичёв, Гиберт, Курепанов, Жиляков, Щанкин; Валеев, Ищенко, Мокин, Кравченко, Рожков; Дубровин, Родионов, Мингалеев, Шакуров, Шибаев.

Голы: 1:0 Зырянов (Попов, 10.29), 1:1 Мингалеев (Валеев, Ищенко, 10.56), 1:2 Мингалеев (Шакуров, 14.48), 1:3 Шибаев (Мингалеев, 27.52), 1:4 Жиляков (Валеев, Курепанов, 29.58), 2:4 Воробьёв (Филонов, Огородников, 31.52), 3:4 Воробьёв (Огородников, Воронин, 37.46).

27 секунд понадобилось «Спутнику», чтобы отыграть пропущенную в дебюте матча шайбу. Ещё около четырёх минут - чтобы выйти вперёд.

Самым результативным в матче стало четвёртое звено нападения тагильчан, забросившее три шайбы из четырёх.

Денис Мингалеев набрал 3 очка про системе «гол+пас» (2+1). У нападающего «Спутника» на данный момент лучший в плей-офф показатель «плюс/минус» - «плюс 4».

Четвёртый матч серии до четырёх побед состоится сегодня в Ангарске (начало в 16 часов по уральскому времени).

Результаты других матчей: “Рязань” - “СКА-Нева” - 2:3 (счёт в серии - 0-3), “Нефтяник” - “Динамо” (Бшх) - 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-2), “Сокол” - “Зауралье” - 3:0 (счёт в серии - 2:1). Четвёртые матчи: “Ижсталь” - “Торпедо” (У-К) - 3:2, 2:1 (счёт в серии - 1-3), “Звезда” - “Сарыарка” - 0:1, 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-3), “Динамо” (СПб) - “Торос” - 2:1, 3:4 (счёт в серии - 2-2), “Рубин” - ТХК - 4:2, 2:1 (итоговый счёт в серии - 4-0).

Снайперы: Полюдов («Ижсталь»), Ефремов («Динамо» Бшх) - по 3 шайбы... Мингалеев, Кравченко (оба - «Спутник») - по 2...

Ассистенты: Ложкин («Рубин»), Репин (ТХК) - по 4 передачи... Курепанов, Валеев, Шакиров (все - «Спутник») - по 2...

Бомбардиры («гол+пас»): Сарваров, Ломако (оба - «Сарыарка»), Зюзякин - по 5 (2+3), Ложкин (оба - «Рубин») - 5 (1+4)... Мингалеев - 3 (2+1)... Курепанов, Валеев (все - «Спутник») - по 3 (1+2)...

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига: «Лисицы» впервые за семь лет не выиграют регулярный чемпионат

Результаты матчей: «Енисей» - «Спартак» (Ногинск) - 68:44, «Динамо» (К) - МБА - 86:74.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Динамо» (Курск) 20 19 1 1716 : 1121 39 95 2. «УГМК» (Екатеринбург) 19 18 1 1545 : 1053 37 95 3. «Надежда» (Оренбург) 19 16 3 1418 : 1158 35 84 4. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 19 10 9 1356 : 1401 29 53 5. МБА (Москва) 20 9 11 1385 : 1468 29 45 6. «Динамо» (Москва) 19 8 11 1280 : 1382 27 42 7. «Динамо» (Новосибирск) 20 8 12 1293 : 1410 28 40 8. «Казаночка» (Казань) 19 6 13 1164 : 1332 25 32 9. «Спарта энд К» (Видное) 19 6 13 1147 : 1327 25 32 10. «Енисей» (Красноярск) 19 6 13 1236 : 1386 25 32 11. «Спартак» (Ногинск) 19 0 19 1030 : 1532 19 0

Лишь в случае домашнего поражения курского «Динамо» от московской МБА у действующих чемпионок России был шанс всё-таки обойти курянок и восьмой год подряд выиграть регулярный чемпионат. МБА нынче стала главным открытием чемпионата, москвички забрались на невиданные ранее высоты, но тягаться с одним из сильнейших клубов Европы молодой команде пока не по силам.

Курское «Динамо» впервые выиграло регулярный чемпионат, получив преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, включая финальную серию.

«УГМК», побеждавшая в «регулярке» шесть лет подряд (в 2010-2016 годах), независимо от исхода последнего матча против «Надежды» (игра состоится завтра в Екатеринбурге) займёт второе место.

Оставшиеся матчи в регулярном чемпионате Премьер-лиги: 2 марта. «Спартак» (Нг) - «Динамо» (М). 3 марта. «Казаночка» - «Спарта энд К», «Енисей» - «Вологда-Чеваката», «УГМК» - «Надежда».

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Третий дивизион. «Уралмаш» получил подкрепление из Иркутска

“Уралмаш” (Екатеринбург) - “Русичи” (Курск) - 83:64 (17:10, 30:17, 17:21, 19:16).

Самые результативные: Воскресенский (27 очков), Малышев (21 очко, 14 подборов).

«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Русичи» (Курск) - 73:47 (22:11, 17:10, 20618, 14:8).

Самые результативные: Евстафьев (17 очков, 10 подборов), Воскресенский (15).

Составе «Уралмаша» дебютировал 25-летний атакующий защитник Антонио Себастьяо Каетано (рост - 193 см). Новичок уралмашевцев коренной сибиряк, родился в Иркутске, куда его отец в конце 80-х годов прошлого века приехал по студенческому обмену из Гвинеи-Бисау. Каетано начинал сезон в Первом дивизионе в составе «Иркута», но получал там мало игрового времени.

Результаты других матчей: “Нефтехимик” - “Арсенал” - 64:70, 67:62.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Уралмаш» (Ектеринбург) 26 20 6 1976 : 1722 46 77 2. «Арсенал» (Тула) 26 19 7 2061 : 1949 45 73 3. «АлтайБаскет»» (Барнаул) 26 15 11 2137 : 1918 41 58 4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 26 15 11 2046 : 2023 41 58 5. «Уфимец» (Уфа) 26 14 12 2034 : 1928 40 54 6. «Нефтехимик» (Тобольск) 26 8 18 1880 : 2085 34 31 7. «Эльбрус» (Черкесск) 26 7 19 1980 : 2256 33 27 8. «Русичи» (Курск) 26 6 20 2086 : 2319 32 23

Оставшиеся матчи: 2-3 марта. «АлтайБаскет» - «Уфимец». 4-5 марта. «Нефтехимик» - «Русичи», «Динамо-МГТУ» - «Эльбрус», «Уралмаш» - «Арсенал».

Мини-футбол

Кубок России: В финале сыграют «Дина» и «Динамо»

Полуфинал

Результаты матчей: «Сибиряк» - «Дина» - 4:11 (первый матч - 1:7), «Динамо» - «Тюмень» - 5:3 (первый матч - 4:4).