Областная газета
Спорт 2 марта 2017, 13:18

«Спутник» уже сегодня сможет досрочно выйти в четвертьфинал

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 28 февраля - 1 марта.

Хоккей

Кубок Братины. 1/8 финалаФорвард «Спутника» лучший в плей-офф по показателю «плюс/минус»

Ермак” (Ангарск) - “Спутник” (Нижний Тагил) - 3:4 (1:2, 2:2, 0:0). Счёт в серии - 0-3.

1 марта. Ангарск. Дворец спорта «Ермак». 4566 зрителей.

«Ермак»: Магарилов (Черепенин, 28.47); Попов, Милюков, С.Иванов, Озолиньш, Зырянов; Самарин, Воронин, Михайлов, Огородников, Воробьёв; Остроухов, Рыбалко, Федин, Филонов, Исламов; Арефьев, Лукин, Золотухин, Чубыкин, Мансуров.

«Спутник»: Назаров; Чистяков, Серкин, Гасников, Васильев, И.Иванов; Фомичёв, Гиберт, Курепанов, Жиляков, Щанкин; Валеев, Ищенко, Мокин, Кравченко, Рожков; Дубровин, Родионов, Мингалеев, Шакуров, Шибаев.

Голы: 1:0 Зырянов (Попов, 10.29), 1:1 Мингалеев (Валеев, Ищенко, 10.56), 1:2 Мингалеев (Шакуров, 14.48), 1:3 Шибаев (Мингалеев, 27.52), 1:4 Жиляков (Валеев, Курепанов, 29.58), 2:4 Воробьёв (Филонов, Огородников, 31.52), 3:4 Воробьёв (Огородников, Воронин, 37.46).

  • 27 секунд понадобилось «Спутнику», чтобы отыграть пропущенную в дебюте матча шайбу. Ещё около четырёх минут - чтобы выйти вперёд.
  • Самым результативным в матче стало четвёртое звено нападения тагильчан, забросившее три шайбы из четырёх.
  • Денис Мингалеев набрал 3 очка про системе «гол+пас» (2+1). У нападающего «Спутника» на данный момент лучший в плей-офф показатель «плюс/минус» - «плюс 4».
  • Четвёртый матч серии до четырёх побед состоится сегодня в Ангарске (начало в 16 часов по уральскому времени).

Результаты других матчей: “Рязань” - “СКА-Нева” - 2:3 (счёт в серии - 0-3), “Нефтяник” - “Динамо” (Бшх) - 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-2), “Сокол” - “Зауралье” - 3:0 (счёт в серии - 2:1). Четвёртые матчи: “Ижсталь” - “Торпедо” (У-К) - 3:2, 2:1 (счёт в серии - 1-3), “Звезда” - “Сарыарка” - 0:1, 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-3), “Динамо” (СПб) - “Торос” - 2:1, 3:4 (счёт в серии - 2-2), “Рубин” - ТХК - 4:2, 2:1 (итоговый счёт в серии - 4-0).

Снайперы: Полюдов («Ижсталь»), Ефремов («Динамо» Бшх) - по 3 шайбы... Мингалеев, Кравченко (оба - «Спутник») - по 2...

Ассистенты: Ложкин («Рубин»), Репин (ТХК) - по 4 передачи... Курепанов, Валеев, Шакиров (все - «Спутник») - по 2...

Бомбардиры («гол+пас»): Сарваров, Ломако (оба - «Сарыарка»), Зюзякин - по 5 (2+3), Ложкин (оба - «Рубин») - 5 (1+4)... Мингалеев - 3 (2+1)... Курепанов, Валеев (все - «Спутник») - по 3 (1+2)...

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига: «Лисицы» впервые за семь лет не выиграют регулярный чемпионат

Результаты матчей: «Енисей» - «Спартак» (Ногинск) - 68:44, «Динамо» (К) - МБА - 86:74.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Динамо» (Курск)

20

19

1

1716 : 1121

39

95

2. «УГМК» (Екатеринбург)

19

18

1

1545 : 1053

37

95

3. «Надежда» (Оренбург)

19

16

3

1418 : 1158

35

84

4. «Вологда-Чеваката» (Вологда)

19

10

9

1356 : 1401

29

53

5. МБА (Москва)

20

9

11

1385 : 1468

29

45

6. «Динамо» (Москва)

19

8

11

1280 : 1382

27

42

7. «Динамо» (Новосибирск)

20

8

12

1293 : 1410

28

40

8. «Казаночка» (Казань)

19

6

13

1164 : 1332

25

32

9. «Спарта энд К» (Видное)

19

6

13

1147 : 1327

25

32

10. «Енисей» (Красноярск)

19

6

13

1236 : 1386

25

32

11. «Спартак» (Ногинск)

19

0

19

1030 : 1532

19

0

  • Лишь в случае домашнего поражения курского «Динамо» от московской МБА у действующих чемпионок России был шанс всё-таки обойти курянок и восьмой год подряд выиграть регулярный чемпионат. МБА нынче стала главным открытием чемпионата, москвички забрались на невиданные ранее высоты, но тягаться с одним из сильнейших клубов Европы молодой команде пока не по силам.
  • Курское «Динамо» впервые выиграло регулярный чемпионат, получив преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, включая финальную серию.
  • «УГМК», побеждавшая в «регулярке» шесть лет подряд (в 2010-2016 годах), независимо от исхода последнего матча против «Надежды» (игра состоится завтра в Екатеринбурге) займёт второе место.
  • Оставшиеся матчи в регулярном чемпионате Премьер-лиги: 2 марта. «Спартак» (Нг) - «Динамо» (М). 3 марта. «Казаночка» - «Спарта энд К», «Енисей» - «Вологда-Чеваката», «УГМК» - «Надежда».

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Третий дивизион. «Уралмаш» получил подкрепление из Иркутска

Уралмаш” (Екатеринбург) - “Русичи” (Курск) - 83:64 (17:10, 30:17, 17:21, 19:16).

Самые результативные: Воскресенский (27 очков), Малышев (21 очко, 14 подборов).

«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Русичи» (Курск) - 73:47 (22:11, 17:10, 20618, 14:8).

Самые результативные: Евстафьев (17 очков, 10 подборов), Воскресенский (15).

  • Составе «Уралмаша» дебютировал 25-летний атакующий защитник Антонио Себастьяо Каетано (рост - 193 см). Новичок уралмашевцев коренной сибиряк, родился в Иркутске, куда его отец в конце 80-х годов прошлого века приехал по студенческому обмену из Гвинеи-Бисау. Каетано начинал сезон в Первом дивизионе в составе «Иркута», но получал там мало игрового времени.

Результаты других матчей: “Нефтехимик” - “Арсенал” - 64:70, 67:62.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Уралмаш» (Ектеринбург)

26

20

6

1976 : 1722

46

77

2. «Арсенал» (Тула)

26

19

7

2061 : 1949

45

73

3. «АлтайБаскет»» (Барнаул)

26

15

11

2137 : 1918

41

58

4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)

26

15

11

2046 : 2023

41

58

5. «Уфимец» (Уфа)

26

14

12

2034 : 1928

40

54

6. «Нефтехимик» (Тобольск)

26

8

18

1880 : 2085

34

31

7. «Эльбрус» (Черкесск)

26

7

19

1980 : 2256

33

27

8. «Русичи» (Курск)

26

6

20

2086 : 2319

32

23

Оставшиеся матчи: 2-3 марта. «АлтайБаскет» - «Уфимец». 4-5 марта. «Нефтехимик» - «Русичи», «Динамо-МГТУ» - «Эльбрус», «Уралмаш» - «Арсенал».

Мини-футбол

Кубок России: В финале сыграют «Дина» и «Динамо»

Полуфинал

Результаты матчей: «Сибиряк» - «Дина» - 4:11 (первый матч - 1:7), «Динамо» - «Тюмень» - 5:3 (первый матч - 4:4).

  • В финале сыграют «Дина» и «Динамо» - две самые кубковые команды российског «мини». «Динамо» владело трофеем девять раз (2003, 2004, 2008-2011, 2013-2015 гг.), «Дина» - семь, но последний раз восемнадцать лет назад (1992, 1993, 1995-1999 гг.). Зато «имераторскому клубу» принадлежит рекорд - пять побед подряд в розыгрыше Кубка страны.
  • Матчи состоятся 23 марта в Троицке (где проводит домашние игры «Дина») и 26-го в Щёлково.
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