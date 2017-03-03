В Российской федерации хоккея с мячом потеряны элементарные понятия о добре и зле

Надо было очень постараться, чтобы даже в Архангельске — родном городе президента Российской федерации хоккея с мячом — болельщики требовали его отставки. vk.com/бенди+

Сегодня на нейтральном поле в подмосковном Обухово состоится переигровка матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутской командой «Байкал-Энергия». Напомним, результат первой игры между этими командами (26 февраля в Архангельске) с двадцатью автоголами был отменён, а сама игра сделала русский хоккей посмешищем в глазах всего мира.

По итогам трёх заседаний контрольно-дисциплинарного комитета, посвящённых игре «Водник» — «Байкал-Энергия», вынесены следующие наказания: на два с половиной года дисквалифицированы главные тренеры команд — Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия»), двухлетнюю дисквалификацию получили тренеры — Николай Ярович («Водник») и Валерий Грачёв («Байкал-Энергия»), а также начальник команды «Водник» Николай Минин. Полугодичная дисквалификация выписана автору одиннадцати автоголов Олегу Пивоварову, тогда как шестеро игроков «Байкала-Энергии», отличившиеся в меткости ударов по своим воротам, были наказаны условно. Кроме того, оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей.

Чем дальше разбираешься в подробностях той печально знаменитой игры, тем больше понимаешь, что буквально каждая её деталь — это полный абсурд, не укладывающийся в рамки элементарного здравого смысла. Руководитель архангельского клуба даёт команде установку и назначает одного из игроков на роль «козла отпущения». А что же главный тренер? Какова была его реакция, реакция игроков? Они действительно не понимали, что перспектива сыграть в плей-офф с более сильной, а не более слабой командой — это не тот случай, чтобы за один тайм перечеркнуть всё, что многие из них делали для хоккея с мячом десятилетиями.

Николай Дураков, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира, лучший хоккеист XX века прокомментировал для «Областной газеты» скандальный матч чемпионата России по хоккею с мячом.

Смотрю на список наказанных и не могу отделаться от ощущения дурного сна. Игорь Гапанович, Николай Ярович, Валерий Грачёв — игроки, олицетворявшие хоккей с мячом конца XX века в России и в мире, уважаемые до минувшего воскресенья люди. Как так получилось, что никто из них не остановил это чудовищное надругательство? Объяснение тут может быть одно — при нынешнем руководстве Российской федерации хоккея с мячом уже настолько потеряны элементарные понятия о добре и зле, что даже сейчас все делают вид, что ничего особенного не произошло.

Наверняка в любом приличном виде спорта руководитель национальной федерации был бы уже вызван на ковёр в международную и имел бы там очень бледный вид. В хоккее с мячом такое по определению невозможно, поскольку и российской, и международной федерацией руководит один и тот же человек — Борис Скрынник. Для защиты его чести и достоинства пришлось три месяца назад устроить образцово показательную порку Сергею Ломанову-старшему, единственному, кто не побоялся высказаться против того, что творится в хоккее с мячом. Сейчас руководитель «Водника» Николай Минин заявляет, что демарш его команды был протестом против ФХМР. А чего же раньше-то не протестовали? Почему в сентябре голосовали за третий срок Скрынника во главе ФХМР? Почему в декабре не поддержали Ломанова? Если всё так действительно плохо, что надо было в качестве протеста устроить безобразное шапито на льду, может, стоило ещё тогда, к примеру, вообще отказаться выходить на лёд? И это было бы честнее по отношению к болельщикам, хоккею и самим себе. И если бы тогда состоялась подобная акция, глядишь, уже случились бы давно назревшие перемены.

А сейчас обозначилась ещё одна грань абсурда — по сути, одинаковое наказание получили и Ломанов, выступавший, пусть даже в резких выражениях, против нынешнего руководства федерации, и люди, волей или неволей извратившие саму суть спортивного соревнования, опозорившие хоккей с мячом на весь мир. Ситуация, когда в одном чемпионате к «высшей мере наказания» практически одновременно приговорены тренеры сразу четверти (трёх из двенадцати) клубов, а всего длительной дисквалификации подвергнуты пять (!) тренеров — это уже явное свидетельство глубокого кризиса, тотальной неуправляемости.

Если и сейчас хоккейная общественность не сделает выводов, не предпримет никаких мер для спасения, то это будет означать только одно — хоккей с мячом в России должен умереть. В таком виде он просто не имеет права на существование.

Из-за чего сыр-бор? Матчем между командами «Водник» и «Байкал-Энергия» завершался второй этап чемпионата России. «Водник» в случае победы выходил в первом раунде плей-офф на чемпиона страны — «Енисей», а при любом другом исходе — на считающийся более слабым «Уральский трубник». У иркутян была своя заинтересованность в победе… «Водника». Как заявил президент «Байкала-Энергии» Виктор Захаров, в этом случае ульяновская «Волга» опустилась бы на 6-е место, и тогда именно Ульяновску, а не Хабаровску отдали бы проведение «Финала четырёх» — более удобный для иркутян вариант в случае предполагаемого финала между «СКА-Нефтяником» и «Байкалом-Энергией».