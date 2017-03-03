Министр прислал эсэмэску: «Красавцы!»

Дмитрий Хомицевич (№919) через девять лет вернулся в родной клуб и привёл его к победе в чемпионате России. Фото: Анна Гусева

Двойную победу на финише зимнего сезона одержали мотогонщики Каменска-Уральского в командном чемпионате России. Первая команда Центра технических видов спорта «Уралтранском-ДОСААФ» по итогам шести этапов заняла первое место среди четырёх коллективов Суперлиги, а вторая команда добилась победы досрочно, уже после пятого этапа.

Каменцы набрали в сумме 26 баллов, опередив на четыре очка прошлогодних победителей – тольяттинскую «Мега-Ладу». Кстати, за эту команду тоже выступают два воспитанника Каменска-Уральского – опытнейший Даниил Иванов защищает цвета клуба из Тольятти с 2008 года, а Игорь Сайдуллин с 2012-го. Вторая команда Каменска-Уральского в итоге набрала 44 балла, опередив соперников из Стерлитамакского спортивно-технического клуба на десять очков.

– Подобного двойного успеха не добивался ни один клуб за всю историю советского и российского мотоспорта, – прокомментировал это достижение корреспонденту «ОГ» директор Центра технических видов спорта Свердловской области, заслуженный мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Сергей Щербинин. – Плюс наша юниорская команда нынче заняла третье место.

– В чём секрет такого успеха?

– Мы в этом году изначально очень серьёзно настраивались бороться за победу в обеих лигах и собрали свои лучшие силы. Вернулся в команду Дмитрий Хомицевич, который нас очень усилил. Вернулся в спорт чемпион Европы Василий Несытых. Правда, на втором этапе он получил травму руки, и Василия заменил австрийский гонщик Харальд Симон, который за нас выступает уже третий сезон. В команде были также Евгений Шаров и Динар Валеев. А на заключительных этапах я, сильно рискуя, бросил в бой совсем юного, 15-летнего Ивана Хужина, который не стушевался и показал себя как настоящий боец, завоевал семь золотых очков. За вторую команду в Высшей лиге, кроме Александра Козырева, мы попросили выступить призёра чемпионата России Данила Голошейкина, который два года назад завершил карьеру, а лидером этой команды был побеждавший ранее в Суперлиге Владимир Бобин.

– Ранее каменские гонщики выигрывали чемпионат России в далёком уже 2001 году…

– Вот именно. Пятнадцать лет без побед. И министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поставил нам нынче задачу – пора побеждать. Решающую гонку в Тольятти, где мы порвали на их домашнем льду прошлогодних чемпионов – «Мега-Ладу» – транслировали в прямом эфире. И сразу после неё я получил от Леонида Ароновича эсэмэску: «Красавцы!»

– Сергей Кузьмич, вы упомянули про австрийского легионера. И вы не удержались от соблазна усилиться иностранцем?

– Исключительно из-за бедности. Он же к нам приезжает на своём автобусе, со своим мотоциклом, на своём горючем. Поить-кормить его не надо, а то ведь у нас суточные – двести рублей. У Харальда есть свой интерес – выступая за нас, он набирается бесценного опыта. К сожалению, на чемпионате Европы в Уфе австриец заявил, что завершает карьеру.

– Откройте коммерческую тайну – во сколько обходится содержание двух ваших команд?

– Три миллиона рублей выделяет областное министерство спорта плюс помогают Синарская трубная компания (запчастями, горючим и так далее), администрация города.

– Так это же даже на дорогу не хватит…

– Если чартером, как «Урал» или «Автомобилист», то, конечно, не хватит. Но мы же к местам проведения соревнований своим ходом добираемся.

– Сезон завершён, медали завоёваны. Что дальше? Как продвигается реализация вашей давнишней мечты – реконструировать стадион «Металлург» в Каменске-Уральском?

– Благодаря поддержке губернатора Евгения Владимировича Куйвашева мечта всё больше приближается к реальности. Мы из простого мотоциклетного кружка превратились в мощный Центр технических видов спорта. Думаю, что в ближайшие два года у нас появится новый современный стадион, на котором мы будем развивать шесть видов спорта – ледовые и гаревые гонки, картинг, суперкросс, олимпийскую дисциплину BMX плюс водные мотоциклы, поскольку у нас рядом со стадионом большой водоём.

– Вы часто сравниваете мотогонки с литейным производством…

– Так и есть! Ни на секунду не останавливаемся. Уже через две недели уезжаем на сборы готовиться к летнему мотокроссу. Если ездить только на льду, то больших успехов невозможно добиться. А зимнюю технику почистили и до сентября закрыли в боксы.