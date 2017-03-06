Победу в «дерби» «шмелям» принёс гол румынского новичка

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 3-5 марта.

Футбол: «Урал» сделал два шага вверх

Премьер-лига

18-й тур. «Урал» (Екатеринбург) - «Амкар» (Пермь) - 1:0 (1:0).

5 марта. Екатеринбург. «СКБ-банк арена». 4570 зрителей.

«Урал»: Заболотный, Кулаков, Новиков, Балажиц, Данцев, Фидлер, Емельянов, Димитров (Манучарян, 72), Бикфалви, Лунгу (Ставпец, 87), Ильин.

«Амкар»: Хомич, Милькович, Зайцев, Занев, Конде, Идову (Прокофьев, 82), Костюков (Гасилин, 61), Комолов (Хурцидзе, 75), Огуде, Гол, Бодул.

Гол: Бикфалви (32).

Предупреждения: Конде, Ильин, Заболотный, Зайцев, Конде.

Гол, забитый румынским легионером Эриком Бикфалви, позволил «Уралу» подняться на две строчки в турнирной таблице.

Результаты других матчей: «Томь» - «Ростов» - 0:6, «Оренбург» - «Арсенал» - 3:0, ЦСКА - «Зенит» - 0:0, «Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:3, «Краснодар» - «Спартак» - 2:2, «Терек» - «Уфа» - 0:1. Матч «Анжи» - «Рубин» состоится сегодня вечером.

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «Спартак» (Москва) 18 13 2 3 28 - 15 41 2. «Зенит» (Санкт-Петербург) 18 10 6 2 33 - 13 36 3. ЦСКА (Москва) 18 9 6 3 21 - 11 33 4. «Краснодар» (Краснодар) 18 7 8 3 26 - 16 29 5. «Терек» (Грозный) 18 8 4 6 21 - 22 28 6. «Уфа» (Уфа) 18 8 4 6 13 - 13 28 7. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 18 8 4 6 25 - 12 28 8. «Амкар» (Пермь) 18 7 6 5 16 - 13 27 9. «Локомотив» (Москва) 18 6 8 4 24 - 13 26 10. «Рубин» (Казань) 17 6 5 6 20 - 19 23 11. «Анжи» (Махачкала) 17 5 5 7 13 - 18 20 12. «Урал» (Екатеринбург) 18 4 5 9 12 - 15 17 13. «Оренбург» (Оренбург) 18 3 6 9 14 - 21 15 14. «Крылья Советов» (Самара) 18 3 6 9 17 - 23 15 15. «Арсенал» (Тула) 18 2 6 10 6 - 26 12 16. «Томь» (Томск) 18 2 3 13 8 - 37 9

Снайперы: Смолов («Краснодар») - 11 мячей, Жонатас («Рубин»), Дзюба («Зенит»), Балай («Терек») - по 8...

Хоккей

Кубок Братины: «Спутник» снова едет в Ангарск

1/8 финала

Пятый матч. «Спутник» (Нижний Тагил) - «Ермак» (Ангарск) - 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). Счёт в серии - 3:2.

5 марта. Нижний Тагил. ДЛС имени Сотникова. 2552 зрителя.

«Спутник»: Устинский (Назаров, 24.07); Чистяков - Фомичев, Васильев - Гасников - Шакуров; Валеев - Ищенко, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Родионов - Дубровин, Кравченко - Рожков - Мокин; Кунгурцев - И.Иванов, Гиберт - Шибаев - Мингалеев.

«Ермак»: Черепенин; Милюков - Попов, С.Иванов - Озолиньш - Зырянов; Остроухов - Рыбалко, Филонов - Чубыкин - Федин; Воронин - Лукин, Воробьёв - Огородников - Михайлов; Арефьев - Золотухин, Мансуров - Исламов - Яковлев.

Голы: 0:1 Зырянов (Милюков, 03.58), 1:1 Мингалеев (Шибаев, Дубровин, 05.37), 1:2 Зырянов (С.Иванов, 23.52), 2:2 Дубровин (Миналеев, Гиберт, 28.19), 2:3 Озолиньш (С.Иванов, Зырянов, 55.08), 2:4 Чубыкин (59.09, в пустые ворота), 2:5 С.Иванов (Озолиньш, 59.53, в пустые ворота).

Продолжение серии между «Спутником» и «Ермаком» 7 марта в Ангарске. Начало матча в 16 часов по уральскому времени.

Результаты других матчей:«Торпедо» (У-К) - «Ижсталь» - 3:2 (итоговый счёт в серии - 4:1), «Сарыарка» - «Звезда» - 5:0 (итоговый счёт в серии - 4:1), «Торос» - «Динамо» (СПб) - 1:2 ОТ (счёт в серии - 2:3), «Зауралье» - «Сокол» - 3:2 ОТ (счёт в серии - 3:2), «Динамо» (Бшх) - «Нефтяник» - 1:3 (счёт в серии - 3:2)

Хоккей с мячом

Суперлига: Результат в пользу... проигравших

Первая группа.

«Водник» (Архангельск) - «Байкал-Энергия» (Иркутск) - 3:4 (0:3).

Голы: 0:1 Иванушкин (27.17), 0:2 Исмагилов (Тремаскин, 30.05), 0:3 Иванушкин (Дубовик, 31.38), 0:4 Иванушкин (61.24), 1:4 (Антонов, Чермных, 64.26), 2:4 Перминов (79.34, с 12-метрового), 3:4 Перминов (Кузьмин, 84.25).

Состоявшаяся на нейтральном поле в подмосковном Обухово переигровка скандального матча завершилась в пользу... проигравшего «Водника». Архангелогородцы всё-таки добились поставленной цели - проиграли «Байкалу-Энергии» и вышли в четвертьфинале на «Уральский трубник».

Итоговая турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 8 8 0 0 88 - 31 24 2. «Байкал-Энергия» (Иркутск) 8 8 0 0 51 - 26 24 3. «Ур. трубник» (Первоуральск) 8 7 0 1 37 - 19 21 4. «Енисей» (Красноярск) 8 6 1 1 52 - 21 19 5. «Волга» (Ульяновск) 8 1 1 6 31 - 59 4 6. «Водник» (Архангельск) 8 1 0 7 22 - 41 3 7. «Динамо» (Казань) 8 0 0 8 19 - 54 0 8. «Динамо» (Москва) 8 0 0 8 25 - 74 0

Вторая группа

Итоговая турнирная таблица

Команда И В Н П М О 9. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 6 4 1 1 36 - 21 13 10. «Кузбасс» (Кемерово) 6 4 1 1 42 - 33 13 11. «Старт» (Нижний Новгород) 6 2 0 4 26 - 31 6 12. «Родина» (Киров) 6 0 2 4 16 - 35 2

Квалификационные матчи выход в плей-офф: «Кузбасс» - «Динамо» (Кз) - 4:2, 4:4; «Сибсельмаш» - «Динамо» (М) - 9:3, 6:7.

В 1/4 финала сыграют: «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш», «Енисей» - «Волга», «Уральский трубник» - «Водник», «Байкал-Энергия» - «Кузбасс».

Серии до двух побед пройдут по схеме 2+2+1. «Уральский трубник» начинает 9 и 10 марта в Первоуральске, затем 14 и в случае необходимости 15 марта команды сыграют в Ульяновске. Если потребуется пятый матч, то он пройдёт 19 марта в Первоуральске.

Победители четвертьфиналов выходят в «Финал четырёх», который пройдёт 24-26 марта.

Высшая лига

Финал (Сыктывкар)

Результаты матчей:«Маяк» - «Знамя-Удмуртия» - 3:8 (Фелькер-2, Д.Липин), «Мурман» - «Сяны» - 4:0, «Акжайык» - «Строитель» - 3:7, «Саяны» - «Акжайык» - 7:3, «Мурман» - «Маяк» - 8:2 (Д.Харитонов-2), «Знамя-Удмуртия» - «Строитель» - 4:5, «Маяк» - «Саяны» - 2:8 (Фелькер, Царегородцев), «Знамя-Удмуртия» - «Акжайык» - 7:5, «Строитель» - «Мурман» - 3:0.

Итоговая турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «Строитель» (Сыктывкар) 5 5 0 0 25 - 13 15 2. «Мурман» (Мурманск) 5 3 1 1 22 - 8 10 3. «Саяны» (Абакан) 5 3 0 2 26 - 18 9 4. «Знамя-Удмуртия» (Воткинск) 5 2 1 2 26 - 23 7 5. «Маяк» (Краснотурьинск) 5 1 0 4 14 - 32 3 6. «Акжайык» (Уральск) 5 0 0 5 14 - 33 0

«Строитель» после шестилетнего перерыва возвращается в элитный дивизион российского хоккей с мячом.

По итогам турнира в индивидуальных номинациях были отмечены двое воспитанников свердловского хоккея. Лучшим вратарём назван первоуралец Антон Мокеев из «Строителя», а лучшим нападающим - краснотурьинец Роман Никитенко («Мурман»).

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

Результаты матчей: «Университет-Югра» - «Сахалин» - 87:73, МБА - «Спартак-Приморье» - 89:79, «Рязань» - «Самара» - 59:80.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 19 14 5 1471 : 1334 33 74 2. «Университет-Югра» (Сургут) 19 14 5 1558 : 1441 33 74 3. «Самара»» (Самара) 20 15 6 1520 : 1335 34 70 4. «Иркут» (Иркутск) 19 12 7 1361 : 1313 31 63 5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 19 11 8 1540 : 1417 30 58 6. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 19 11 8 1536 : 1521 30 58 7. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 19 9 10 1477 : 1396 28 47 8. «Купол-Родники» (Ижевск) 19 9 10 1375 : 1420 28 47 9. «Урал» (Екатеринбург) 19 8 11 1456 : 1445 27 42 10. МБА (Москва) 19 7 12 1357 : 1481 26 37 11. «Рязань» (Рязань) 20 4 16 1404 : 1699 24 20 12. «Химки-Подмосковье» (Химки) 19 2 17 1194 : 1447 21 11

Сегодня играют «Темп-СУМЗ-УГМК» - «Новосибирск», «Купол-Родники» - «Химки-Подмосковье».

Суперлига. Третий дивизион

«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) - 80:71 (16:14, 17:12, 24:22, 23:23).

Самые результативные: Воскресенский (21 очко), Малышев (17 очков, 13 подборов), Макаров (14 очков) - Рытенко (20), Синкевич (14).

«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) - 77:74 (17:18, 27:13, 21:29, 12:14).

Самые результативные: Агинских (21 очко, 12 подборов), Трушников (15), Евстфавьев (13) - Русаков (17), Бурков (16 очков, 10 подборов), Рытенко (15 очков, 10 подборов).

Результаты других матчей: «АлтайБаскет» - «Уфимец» - 79:70, 63:52, «Динамо-МГТУ» - «Эльбрус» - 91:83, 78:95, «Нефтехимик» - «Русичи» - 97:76, 72:79.

Итоговая турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Уралмаш» (Екатеринбург) 28 22 6 2133 : 1867 50 79 2. «Арсенал» (Тула) 28 19 9 2206 : 2106 47 68 3. «АлтайБаскет»» (Барнаул) 28 17 11 2279 : 2040 45 61 4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 28 16 12 2215 : 2201 44 57 5. «Уфимец» (Уфа) 28 14 14 2156 : 2070 42 50 6. «Нефтехимик» (Тобольск) 28 9 19 2049 : 2240 37 32 7. «Эльбрус» (Черкесск) 28 8 20 2158 : 2425 36 29 8. «Русичи» (Курск) 28 7 21 2241 : 2488 35 25

В 1/4 финала встречаются: «Уралмаш» - «Русичи», «Арсенал» - «Эльбрус», «АлтайБаскет» - «Нефтехимик», «Динамо-МГТУ» - «Уфимец».

Серии до трёх побед пройдёт по схеме 2+2+1. «Уралмаш» первые матчи проведёт 14 и 15 марта в Екатерибурге, 18 и если понадобится 19 марта игры пройдут в Курске. Если потребуется пятая игра, то она пройдёт в Екатерибурге 22 марта.

Волейбол (женщины)

Суперлига

1/4 финала

«Заречье-Одинцово» (Одинцово) - «Уралочка» (Свердловская область) - 0:3 (14:25, 16:25, 22:25). Первый матч - 0:3. Итоговый счёт в серии - 0-2.

Результаты других матчей: «Протон» - «Динамо» (Кз) - 0:3. Первый матч - 1:3 (Итоговый счёт в серии - 0-2), «Енисей» - «Динамо» (Кр) - 3:2. Первый матч - 3:1 (Итоговый счёт в серии - 2-0). Матчи «Динама» (М) - «Сахалин» пройдут 6 и 7 марта.

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А»

18-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Прикамье» (Пермь) - 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:18) и 0:3 (20:25, 20:25, 19:25).

Результаты других матчей: «Университет» - «Трансгаз-Ставрополь» - 3:0, 3:2; «Спортакадемия-ВРЗ» - «Грозный» - 0:3, 1:3; «Дагестан» - «Ярославич» - 1:3, 3:1; «Академия» - «Кристалл» - 3:0, 3:0. Матчи «Торпедо» - «МГТУ» состоятся 10 и 11 марта.

Положение команд: «Ярославич» - 25 побед (36 матчей), «Пркамье» - 24 (36), «Университет» - 23 (36), «МГТУ» - 23 (34), «Дагестан» - 20 (36), «Торпедо» - 20 (34), «Академия» - 19 (36), «Локомотив-Изумруд» - 18 (36), «Спортакадемия-ВРЗ» - 15 (36), «Кристалл» - 11 (36), «Трансгаз-Ставрополь», «Грозный» - по 8 (36).

Матчи 19-го тура «Локомотив-Изумруд» проведёт 18 и 19 марта в Георгиевске с командой «Трансгаз-Ставрополь».