Победу в «дерби» «шмелям» принёс гол румынского новичка

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 3-5 марта.
Футбол: «Урал» сделал два шага вверх
Премьер-лига
18-й тур. «Урал» (Екатеринбург) - «Амкар» (Пермь) - 1:0 (1:0).
5 марта. Екатеринбург. «СКБ-банк арена». 4570 зрителей.
«Урал»: Заболотный, Кулаков, Новиков, Балажиц, Данцев, Фидлер, Емельянов, Димитров (Манучарян, 72), Бикфалви, Лунгу (Ставпец, 87), Ильин.
«Амкар»: Хомич, Милькович, Зайцев, Занев, Конде, Идову (Прокофьев, 82), Костюков (Гасилин, 61), Комолов (Хурцидзе, 75), Огуде, Гол, Бодул.
Гол: Бикфалви (32).
Предупреждения: Конде, Ильин, Заболотный, Зайцев, Конде.
- Гол, забитый румынским легионером Эриком Бикфалви, позволил «Уралу» подняться на две строчки в турнирной таблице.
Результаты других матчей: «Томь» - «Ростов» - 0:6, «Оренбург» - «Арсенал» - 3:0, ЦСКА - «Зенит» - 0:0, «Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:3, «Краснодар» - «Спартак» - 2:2, «Терек» - «Уфа» - 0:1. Матч «Анжи» - «Рубин» состоится сегодня вечером.
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Спартак» (Москва)
18
13
2
3
28 - 15
41
2. «Зенит» (Санкт-Петербург)
18
10
6
2
33 - 13
36
3. ЦСКА (Москва)
18
9
6
3
21 - 11
33
4. «Краснодар» (Краснодар)
18
7
8
3
26 - 16
29
5. «Терек» (Грозный)
18
8
4
6
21 - 22
28
6. «Уфа» (Уфа)
18
8
4
6
13 - 13
28
7. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
18
8
4
6
25 - 12
28
8. «Амкар» (Пермь)
18
7
6
5
16 - 13
27
9. «Локомотив» (Москва)
18
6
8
4
24 - 13
26
10. «Рубин» (Казань)
17
6
5
6
20 - 19
23
11. «Анжи» (Махачкала)
17
5
5
7
13 - 18
20
12. «Урал» (Екатеринбург)
18
4
5
9
12 - 15
17
13. «Оренбург» (Оренбург)
18
3
6
9
14 - 21
15
14. «Крылья Советов» (Самара)
18
3
6
9
17 - 23
15
15. «Арсенал» (Тула)
18
2
6
10
6 - 26
12
16. «Томь» (Томск)
18
2
3
13
8 - 37
9
Снайперы: Смолов («Краснодар») - 11 мячей, Жонатас («Рубин»), Дзюба («Зенит»), Балай («Терек») - по 8...
Хоккей
Кубок Братины: «Спутник» снова едет в Ангарск
1/8 финала
Пятый матч. «Спутник» (Нижний Тагил) - «Ермак» (Ангарск) - 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). Счёт в серии - 3:2.
5 марта. Нижний Тагил. ДЛС имени Сотникова. 2552 зрителя.
«Спутник»: Устинский (Назаров, 24.07); Чистяков - Фомичев, Васильев - Гасников - Шакуров; Валеев - Ищенко, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Родионов - Дубровин, Кравченко - Рожков - Мокин; Кунгурцев - И.Иванов, Гиберт - Шибаев - Мингалеев.
«Ермак»: Черепенин; Милюков - Попов, С.Иванов - Озолиньш - Зырянов; Остроухов - Рыбалко, Филонов - Чубыкин - Федин; Воронин - Лукин, Воробьёв - Огородников - Михайлов; Арефьев - Золотухин, Мансуров - Исламов - Яковлев.
Голы: 0:1 Зырянов (Милюков, 03.58), 1:1 Мингалеев (Шибаев, Дубровин, 05.37), 1:2 Зырянов (С.Иванов, 23.52), 2:2 Дубровин (Миналеев, Гиберт, 28.19), 2:3 Озолиньш (С.Иванов, Зырянов, 55.08), 2:4 Чубыкин (59.09, в пустые ворота), 2:5 С.Иванов (Озолиньш, 59.53, в пустые ворота).
- Продолжение серии между «Спутником» и «Ермаком» 7 марта в Ангарске. Начало матча в 16 часов по уральскому времени.
Результаты других матчей:«Торпедо» (У-К) - «Ижсталь» - 3:2 (итоговый счёт в серии - 4:1), «Сарыарка» - «Звезда» - 5:0 (итоговый счёт в серии - 4:1), «Торос» - «Динамо» (СПб) - 1:2 ОТ (счёт в серии - 2:3), «Зауралье» - «Сокол» - 3:2 ОТ (счёт в серии - 3:2), «Динамо» (Бшх) - «Нефтяник» - 1:3 (счёт в серии - 3:2)
Хоккей с мячом
Суперлига: Результат в пользу... проигравших
Первая группа.
«Водник» (Архангельск) - «Байкал-Энергия» (Иркутск) - 3:4 (0:3).
Голы: 0:1 Иванушкин (27.17), 0:2 Исмагилов (Тремаскин, 30.05), 0:3 Иванушкин (Дубовик, 31.38), 0:4 Иванушкин (61.24), 1:4 (Антонов, Чермных, 64.26), 2:4 Перминов (79.34, с 12-метрового), 3:4 Перминов (Кузьмин, 84.25).
- Состоявшаяся на нейтральном поле в подмосковном Обухово переигровка скандального матча завершилась в пользу... проигравшего «Водника». Архангелогородцы всё-таки добились поставленной цели - проиграли «Байкалу-Энергии» и вышли в четвертьфинале на «Уральский трубник».
Итоговая турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
8
8
0
0
88 - 31
24
2. «Байкал-Энергия» (Иркутск)
8
8
0
0
51 - 26
24
3. «Ур. трубник» (Первоуральск)
8
7
0
1
37 - 19
21
4. «Енисей» (Красноярск)
8
6
1
1
52 - 21
19
5. «Волга» (Ульяновск)
8
1
1
6
31 - 59
4
6. «Водник» (Архангельск)
8
1
0
7
22 - 41
3
7. «Динамо» (Казань)
8
0
0
8
19 - 54
0
8. «Динамо» (Москва)
8
0
0
8
25 - 74
0
Вторая группа
Итоговая турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
9. «Сибсельмаш» (Новосибирск)
6
4
1
1
36 - 21
13
10. «Кузбасс» (Кемерово)
6
4
1
1
42 - 33
13
11. «Старт» (Нижний Новгород)
6
2
0
4
26 - 31
6
12. «Родина» (Киров)
6
0
2
4
16 - 35
2
Квалификационные матчи выход в плей-офф: «Кузбасс» - «Динамо» (Кз) - 4:2, 4:4; «Сибсельмаш» - «Динамо» (М) - 9:3, 6:7.
В 1/4 финала сыграют: «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш», «Енисей» - «Волга», «Уральский трубник» - «Водник», «Байкал-Энергия» - «Кузбасс».
- Серии до двух побед пройдут по схеме 2+2+1. «Уральский трубник» начинает 9 и 10 марта в Первоуральске, затем 14 и в случае необходимости 15 марта команды сыграют в Ульяновске. Если потребуется пятый матч, то он пройдёт 19 марта в Первоуральске.
- Победители четвертьфиналов выходят в «Финал четырёх», который пройдёт 24-26 марта.
Высшая лига
Финал (Сыктывкар)
Результаты матчей:«Маяк» - «Знамя-Удмуртия» - 3:8 (Фелькер-2, Д.Липин), «Мурман» - «Сяны» - 4:0, «Акжайык» - «Строитель» - 3:7, «Саяны» - «Акжайык» - 7:3, «Мурман» - «Маяк» - 8:2 (Д.Харитонов-2), «Знамя-Удмуртия» - «Строитель» - 4:5, «Маяк» - «Саяны» - 2:8 (Фелькер, Царегородцев), «Знамя-Удмуртия» - «Акжайык» - 7:5, «Строитель» - «Мурман» - 3:0.
Итоговая турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Строитель» (Сыктывкар)
5
5
0
0
25 - 13
15
2. «Мурман» (Мурманск)
5
3
1
1
22 - 8
10
3. «Саяны» (Абакан)
5
3
0
2
26 - 18
9
4. «Знамя-Удмуртия» (Воткинск)
5
2
1
2
26 - 23
7
5. «Маяк» (Краснотурьинск)
5
1
0
4
14 - 32
3
6. «Акжайык» (Уральск)
5
0
0
5
14 - 33
0
- «Строитель» после шестилетнего перерыва возвращается в элитный дивизион российского хоккей с мячом.
- По итогам турнира в индивидуальных номинациях были отмечены двое воспитанников свердловского хоккея. Лучшим вратарём назван первоуралец Антон Мокеев из «Строителя», а лучшим нападающим - краснотурьинец Роман Никитенко («Мурман»).
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
Результаты матчей: «Университет-Югра» - «Сахалин» - 87:73, МБА - «Спартак-Приморье» - 89:79, «Рязань» - «Самара» - 59:80.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
19
14
5
1471 : 1334
33
74
2. «Университет-Югра» (Сургут)
19
14
5
1558 : 1441
33
74
3. «Самара»» (Самара)
20
15
6
1520 : 1335
34
70
4. «Иркут» (Иркутск)
19
12
7
1361 : 1313
31
63
5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
19
11
8
1540 : 1417
30
58
6. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
19
11
8
1536 : 1521
30
58
7. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
19
9
10
1477 : 1396
28
47
8. «Купол-Родники» (Ижевск)
19
9
10
1375 : 1420
28
47
9. «Урал» (Екатеринбург)
19
8
11
1456 : 1445
27
42
10. МБА (Москва)
19
7
12
1357 : 1481
26
37
11. «Рязань» (Рязань)
20
4
16
1404 : 1699
24
20
12. «Химки-Подмосковье» (Химки)
19
2
17
1194 : 1447
21
11
- Сегодня играют «Темп-СУМЗ-УГМК» - «Новосибирск», «Купол-Родники» - «Химки-Подмосковье».
Суперлига. Третий дивизион
«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) - 80:71 (16:14, 17:12, 24:22, 23:23).
Самые результативные: Воскресенский (21 очко), Малышев (17 очков, 13 подборов), Макаров (14 очков) - Рытенко (20), Синкевич (14).
«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) - 77:74 (17:18, 27:13, 21:29, 12:14).
Самые результативные: Агинских (21 очко, 12 подборов), Трушников (15), Евстфавьев (13) - Русаков (17), Бурков (16 очков, 10 подборов), Рытенко (15 очков, 10 подборов).
Результаты других матчей: «АлтайБаскет» - «Уфимец» - 79:70, 63:52, «Динамо-МГТУ» - «Эльбрус» - 91:83, 78:95, «Нефтехимик» - «Русичи» - 97:76, 72:79.
Итоговая турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Уралмаш» (Екатеринбург)
28
22
6
2133 : 1867
50
79
2. «Арсенал» (Тула)
28
19
9
2206 : 2106
47
68
3. «АлтайБаскет»» (Барнаул)
28
17
11
2279 : 2040
45
61
4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
28
16
12
2215 : 2201
44
57
5. «Уфимец» (Уфа)
28
14
14
2156 : 2070
42
50
6. «Нефтехимик» (Тобольск)
28
9
19
2049 : 2240
37
32
7. «Эльбрус» (Черкесск)
28
8
20
2158 : 2425
36
29
8. «Русичи» (Курск)
28
7
21
2241 : 2488
35
25
В 1/4 финала встречаются: «Уралмаш» - «Русичи», «Арсенал» - «Эльбрус», «АлтайБаскет» - «Нефтехимик», «Динамо-МГТУ» - «Уфимец».
Серии до трёх побед пройдёт по схеме 2+2+1. «Уралмаш» первые матчи проведёт 14 и 15 марта в Екатерибурге, 18 и если понадобится 19 марта игры пройдут в Курске. Если потребуется пятая игра, то она пройдёт в Екатерибурге 22 марта.
Волейбол (женщины)
Суперлига
1/4 финала
«Заречье-Одинцово» (Одинцово) - «Уралочка» (Свердловская область) - 0:3 (14:25, 16:25, 22:25). Первый матч - 0:3. Итоговый счёт в серии - 0-2.
Результаты других матчей: «Протон» - «Динамо» (Кз) - 0:3. Первый матч - 1:3 (Итоговый счёт в серии - 0-2), «Енисей» - «Динамо» (Кр) - 3:2. Первый матч - 3:1 (Итоговый счёт в серии - 2-0). Матчи «Динама» (М) - «Сахалин» пройдут 6 и 7 марта.
Волейбол (мужчины)
Высшая лига «А»
18-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Прикамье» (Пермь) - 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:18) и 0:3 (20:25, 20:25, 19:25).
Результаты других матчей: «Университет» - «Трансгаз-Ставрополь» - 3:0, 3:2; «Спортакадемия-ВРЗ» - «Грозный» - 0:3, 1:3; «Дагестан» - «Ярославич» - 1:3, 3:1; «Академия» - «Кристалл» - 3:0, 3:0. Матчи «Торпедо» - «МГТУ» состоятся 10 и 11 марта.
Положение команд: «Ярославич» - 25 побед (36 матчей), «Пркамье» - 24 (36), «Университет» - 23 (36), «МГТУ» - 23 (34), «Дагестан» - 20 (36), «Торпедо» - 20 (34), «Академия» - 19 (36), «Локомотив-Изумруд» - 18 (36), «Спортакадемия-ВРЗ» - 15 (36), «Кристалл» - 11 (36), «Трансгаз-Ставрополь», «Грозный» - по 8 (36).
Матчи 19-го тура «Локомотив-Изумруд» проведёт 18 и 19 марта в Георгиевске с командой «Трансгаз-Ставрополь».