Мал наш глобус, да дорог

Эстафета всегда была одной из любимых дисциплин нашей сборной, однако в прошлом сезоне глобус в этом виде мы упустили. Радует, что в предолимпийский год всё встало на свои места. Фото: Официальный фан-клуб Антона Шипулина

В южнокорейском Пхёнчхане завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. В целом для Антона Шипулина эти старты на будущей олимпийской трассе прошли достойно – серебро в гонке преследования и четвёртое место в эстафете дают надежду, что через год свердловский биатлонист сможет не только повторить этот результат, но и наконец стать олимпийских чемпионом в индивидуальных дисциплинах, а также оформить золотой дубль в эстафете.

Все спортсмены, которые выступали на этапе Кубка мира в Пхёнчхане, в первую очередь ехали в Южную Корею, чтобы протестировать главную биатлонную трассу следующего олимпийского года. И отрадно, что Антон Шипулин отметил, что трасса ему подходит, хоть она и совсем непростая. Теперь на протяжении всего года наш спортсмен будет готовиться к Играм-2018 с учётом особенностей проведённого этапа, не забывая и об ошибках, которых было немало. Напомним, в спринте он занял всего лишь 23-и место, и несмотря на невероятный рывок в гонке преследования, всё же выступление Антона посеяло некоторую тревогу: как бы и на Олимпиаде не пришлось запрыгивать в вагон уходящего поезда.

Пока же Антон Шипулин довольствуется одним Малым хрустальным глобусом – в эстафетном зачёте Кубка мира. Российская мужская команда на протяжении всего сезона старалась доказать всем, что золотая медаль эстафетной четвёрки в Сочи была не случайностью, не результатом допинговых махинаций, а честно заработанной наградой. В нынешнем сезоне у ребят было главное – золото на чемпионате мира, а значит, этот спортивный год себя оправдал. Но стремиться есть куда.

А вот какую мотивацию в олимпийский год найдёт для себя француз Мартен Фуркад, непонятно, поскольку досрочно, аж за два этапа до конца сезона Кубка мира, он уже обеспечил себе Большой хрустальный глобус, который станет в его карьере шестым подряд.

Справка «ОГ» Общий эстафетный зачёт Кубка мира: 1. Россия 259 очков 2. Франция 242 очка 3. Германия 237 очков