Свердловский пьедестал и триумф Альсима

Свердловчанину Валерию Соронокову (на фото справа) пришлось постараться, чтобы в финале сломить сопротивление своего одноклубника – Алексея Клюкина (на фото слева). Фото Александр Зайцев

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по спортивному самбо. Свердловские спортсмены накануне Международного женского дня словно сделали подарок своим вторым половинкам, завоевав медали практически во всех весовых категориях и в очередной раз подтвердив звание лучшего региона страны в этом виде спорта.

Наша категория

Ни для кого не секрет, что в Свердловской области одна из сильнейших школ самбо в стране. Подопечные Валерия Стенникова не раз доказывали своё превосходство как на чемпионатах страны, так и на международном уровне. Поэтому на домашний чемпионат России возлагались огромные надежды.

Уже в первый день соревнований свердловские самбисты завоевали пять медалей, три из которых пришлись на самую лёгкую мужскую категорию – до 52 килограммов. Свердловские легковесы буквально оккупировали пьедестал: третье место занял Айнур Муллагалиев, а в «свердловском финале» чемпионата страны Валерий Сороноков с минимальным преимуществом одолел Алексея Клюкина.

Нельзя не отметить и побе­ду Владимира Балыкова в категории до 68 килограммов. Свердловчанин не выступал на соревнованиях два года и после долгого перерыва смог завоевать первое в карьере золото чемпионата страны. Не помешало Владимиру даже рассечение, полученное в первой схватке: в оставшихся встречах Балыков боролся с перемотанной головой.

– Когда я получил повреждение в первой встрече, у меня были неприятные мысли. Но потом меня это даже раззадорило, позволило в нужный момент мобилизовать все силы, – отметил Владимир Балыков.

Чемпион-«недовесок»

Безусловно, многие зрители шли в ДИВС ради того, чтобы посмотреть за схватками в категории до 100 килограммов у мужчин. Одна из самых тяжёлых весовых категорий оказалась к тому же одной из самых тяжёлых и в плане соперничества. В ней принял участие шестикратный, на момент начала турнира, чемпион России, свердловчанин Альсим Черноскулов, ранее выступавший в категории до 90 килограммов.

– Был вариант согнать вес, – рассказал он «ОГ» после боя. – Основной минус у сгонки – это дорога, переезды-перелёты. А тут, поскольку чемпионат домашний, можно было спокойно убрать лишние килограммы. Тем более, что многие мне говорили: ты, мол, «недовесок» в 100 кг, лучше вернуться в 90, чтобы уж со стопроцентной вероятностью выиграть. Но тут было дело принципа, сгонишь до 90 килограммов, скажут: «Испугался или не можешь». Даже ещё вчера соперники из Москвы подкалывали: «Да ладно, какие 100? Ты на себя посмотри».

Надо сказать, что ранее Альсим всё же выступал в этой весовой категории. Да и как ещё выступал: в 2012 году Черноскулов заменил травмировавшегося партнёра по сборной и выиграл чемпионат мира в категории до 100 килограммов. Вот такой парадокс: чемпионат мира выигрывал, а чемпионат страны – нет.

Конечно, все ждали его финальной встречи с Вяче­славом Михайлиным – младшим братом именитого олимпийского призёра по дзюдо Александра Михайлина. Вячеслав, кстати, является действующим чемпионом мира в категории до 100 килограммов, поэтому кто из них с Черноскуловым был фаворитом в их очной встрече – большой вопрос, тем более что в прошлом году Вячеслав выигрывал у Альсима.

И всё же золото досталось Альсиму. Свердловчанин в упорной борьбе впервые стал чемпионом в весовой категории до 100 килограммов. Вот такой чемпион-«недовесок», получается.

Женский праздник

Довольно интересно, что чемпионат страны по национальному виду борьбы прошёл накануне Международного женского дня. И, что не менее интересно, среди зрителей, заполнивших ДИВС практически до отказа и в первый, и во второй соревновательный день, было довольно много девушек. Кто-то в сопровождении мужчин, кто-то просто наблюдал за по-настоящему жаркими противостояниями крепких атлетов. А кто-то, собственно, в преддверии 8 Марта боролся за медали чемпионата России. Но надо сказать, что женская сборная Свердловской области выступила хуже, чем мужская. Сделать себе подарок сумела лишь Ольга Титова, завоевавшая бронзу в категории до 48 килограммов.

За остальных женщин сполна отыгрались свердловские мужчины. Ну а действительно, кто, если не они, должны делать подарки в канун Международного женского дня?

Медали свердловчан на ЧР по самбо Мужчины 52 кг: I – В. Сороноков, II – А. Клюкин, III – А. Муллагалиев; 57 кг: II – В. Гладких, III – А. Аткунов; 68 кг: I – В. Балыков; 74 кг: I – И. Лебедев, II – С. Скрябин; 100 кг: I – А. Черноскулов. Женщины 48 кг: III – О. Титова. Итого: 4 золота, 3 серебра, 3 бронзы