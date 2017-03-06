Свердловский пьедестал и триумф Альсима

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по спортивному самбо. Свердловские спортсмены накануне Международного женского дня словно сделали подарок своим вторым половинкам, завоевав медали практически во всех весовых категориях и в очередной раз подтвердив звание лучшего региона страны в этом виде спорта.
Наша категория
Ни для кого не секрет, что в Свердловской области одна из сильнейших школ самбо в стране. Подопечные Валерия Стенникова не раз доказывали своё превосходство как на чемпионатах страны, так и на международном уровне. Поэтому на домашний чемпионат России возлагались огромные надежды.
Уже в первый день соревнований свердловские самбисты завоевали пять медалей, три из которых пришлись на самую лёгкую мужскую категорию – до 52 килограммов. Свердловские легковесы буквально оккупировали пьедестал: третье место занял Айнур Муллагалиев, а в «свердловском финале» чемпионата страны Валерий Сороноков с минимальным преимуществом одолел Алексея Клюкина.
Нельзя не отметить и победу Владимира Балыкова в категории до 68 килограммов. Свердловчанин не выступал на соревнованиях два года и после долгого перерыва смог завоевать первое в карьере золото чемпионата страны. Не помешало Владимиру даже рассечение, полученное в первой схватке: в оставшихся встречах Балыков боролся с перемотанной головой.
– Когда я получил повреждение в первой встрече, у меня были неприятные мысли. Но потом меня это даже раззадорило, позволило в нужный момент мобилизовать все силы, – отметил Владимир Балыков.
Чемпион-«недовесок»
Безусловно, многие зрители шли в ДИВС ради того, чтобы посмотреть за схватками в категории до 100 килограммов у мужчин. Одна из самых тяжёлых весовых категорий оказалась к тому же одной из самых тяжёлых и в плане соперничества. В ней принял участие шестикратный, на момент начала турнира, чемпион России, свердловчанин Альсим Черноскулов, ранее выступавший в категории до 90 килограммов.
– Был вариант согнать вес, – рассказал он «ОГ» после боя. – Основной минус у сгонки – это дорога, переезды-перелёты. А тут, поскольку чемпионат домашний, можно было спокойно убрать лишние килограммы. Тем более, что многие мне говорили: ты, мол, «недовесок» в 100 кг, лучше вернуться в 90, чтобы уж со стопроцентной вероятностью выиграть. Но тут было дело принципа, сгонишь до 90 килограммов, скажут: «Испугался или не можешь». Даже ещё вчера соперники из Москвы подкалывали: «Да ладно, какие 100? Ты на себя посмотри».
Надо сказать, что ранее Альсим всё же выступал в этой весовой категории. Да и как ещё выступал: в 2012 году Черноскулов заменил травмировавшегося партнёра по сборной и выиграл чемпионат мира в категории до 100 килограммов. Вот такой парадокс: чемпионат мира выигрывал, а чемпионат страны – нет.
Конечно, все ждали его финальной встречи с Вячеславом Михайлиным – младшим братом именитого олимпийского призёра по дзюдо Александра Михайлина. Вячеслав, кстати, является действующим чемпионом мира в категории до 100 килограммов, поэтому кто из них с Черноскуловым был фаворитом в их очной встрече – большой вопрос, тем более что в прошлом году Вячеслав выигрывал у Альсима.
И всё же золото досталось Альсиму. Свердловчанин в упорной борьбе впервые стал чемпионом в весовой категории до 100 килограммов. Вот такой чемпион-«недовесок», получается.
Женский праздник
Довольно интересно, что чемпионат страны по национальному виду борьбы прошёл накануне Международного женского дня. И, что не менее интересно, среди зрителей, заполнивших ДИВС практически до отказа и в первый, и во второй соревновательный день, было довольно много девушек. Кто-то в сопровождении мужчин, кто-то просто наблюдал за по-настоящему жаркими противостояниями крепких атлетов. А кто-то, собственно, в преддверии 8 Марта боролся за медали чемпионата России. Но надо сказать, что женская сборная Свердловской области выступила хуже, чем мужская. Сделать себе подарок сумела лишь Ольга Титова, завоевавшая бронзу в категории до 48 килограммов.
За остальных женщин сполна отыгрались свердловские мужчины. Ну а действительно, кто, если не они, должны делать подарки в канун Международного женского дня?
Медали свердловчан на ЧР по самбо
Мужчины
52 кг:
I – В. Сороноков,
II – А. Клюкин,
III – А. Муллагалиев;
57 кг:
II – В. Гладких,
III – А. Аткунов;
68 кг:
I – В. Балыков;
74 кг:
I – И. Лебедев,
II – С. Скрябин;
100 кг:
I – А. Черноскулов.
Женщины
48 кг:
III – О. Титова.
Итого:
4 золота, 3 серебра, 3 бронзы
- Опубликовано в №39 от 07.03.2017