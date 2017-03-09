Областная газета
Спорт 9 марта 2017, 15:50

Защитник «Зенита» проведёт в Каменске-Уральском детский турнир

Александр Некрасов

Игорь Смольников. Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

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Футболист «Зенита» Игорь Смольников летом проведёт в Каменске-Уральском детский футбольный турнир. Соревнования пройдут в рамках фестиваля «Большие звёзды светят малым» Детской футбольной лиги.

Каждый год известные футболисты и тренеры устраивают в своих родных городах именные турниры, чтобы поблагодарить малую родину за первые шаги в спорте. В этом году в проекте участвуют Игорь Акинфеев (Москва), Леонид Слуцкий (Волгоград), Роман Павлюченко (Ставрополь), Алан Дзагоев (Беслан) и другие.

Футболист питерского «Зенита» Игорь Смольников родился в Каменске-Уральском, здесь же начинал свою карьеру – в клубе «Удача» у тренера Юрия Востроухова. Смольников тоже решил поддержать молодых земляков-футболистов. Матчи пройдут с 30 июня по 2 июля на стадионе «Космос». За победу будут сражаться мальчики 2008 года рождения. Заявки принимаются не только от каменских, но и иногородних команд. Две лучшие поедут на финал турнира, где встретятся с победителями других дивизионов.

  • Опубликовано в №40 от 10.03.2017
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