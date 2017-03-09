«Лисицы» в шаге от «Финала четырёх» Евролиги

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 7-8 марта

Баскетбол (женщины)

Евролига ФИБА: Российские клубы идут на рекорд Евролиги

1/4 финала

«УГМК» (Екатеринбург, Россия) - «Фамила» (Скио, Италия) - 92:47 (26:10, 24:21, 18:10, 24:6).

7 марта. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка».

«УГМК»: Нолан - 0, Толивер - 8, Таурази - 21, Литтл - 6, Грайнер - 14; Артешина - 3, Белякова - 6, Торренс - 8, Барич -10, Виеру - 12, Черепанова - 0, Мессеман - 4.

«Фамила»: Мартинес - 4, Дзандалазини - 11, Макки - 6, Мийем - 13, Ресс - 0; Бестаньо - 2, Гатти - 6, Тальяменто - 0, Машадри - 0, Соттана - 5.

Результаты других матчей: «Динамо» (К) - «Бурж Баскет» - 76:71, «Надежда» - ЗВВЗ УСК - 80:57, «Фенербахче» - «Перфумериас Авенида» - 78:68.

Вторые матчи в сериях до двух побед пройдут 10 марта соответственно в Скио, Бурже, Праге и Саламанке. В случае необходимости третьи матчи состоятся на площадках команд-фаворитов 15 марта.

Российские клубы «УГМК», «Динамо» (К) и «Надежда» могут установить рекорд Евролиги - никогда прежде одна страна не была представлена в «Финале четырёх» тремя командами.

«Финал четырёх» запланирован на 14-16 апреля. Место проведения будет определено после того, как определятся участники турнира. По информации «ОГ» очень высока вероятность того, что решающие матчи клубного чемпионата Европы в четвёртый раз пройдут в Екатеринбурге.

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион: «Грифоны» всё-таки ещё могут попасть в плей-офф

«Урал» (Екатеринбург) - «Новосибирск» (Новосибирск) - 68:2 (15:15, 20:16, 20:18, 13:23).

8 марта. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка».

«Урал»: Ткаченко - 7, Незванкин - 6, Зверков - 4, Островский - 5, Горнаев - 7; Комиссаров - 10, Кузёмкин - 10, Алексеев - 0, Комаров - 6, Мотовилов - 13.

«Новосибирск»: Токарев - 14, Макеев - 7, Голдырев - 8, Лавников - 9, Курцевич - 12; Писклов - 5, Помогалов - 3, Новиков - 3, Коршаков - 9, Двалишвили - 2.

У «грифонов» ещё остаётся шанс попасть в плей-офф. Это станет возможным, если сегодня «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграет «Иркуту», а «Урал» в свою очередь обыграет «Иркут» и в очном поединке возьмёт верх над ревдинцами. При этом возможна ситуация, когда сразу у трёх команд («Урала», «Темпа-СУМЗ-УГМК» и ижевского клуба «Купол-Родники») на финише будет по десять побед. В этом случае преимущество по личным встречам этих команд между собой будут иметь «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК».

Результаты других матчей: МБА - «Сахалин» - 92:118, «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» - 90:65.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Университет-Югра» (Сургут) 20 15 5 1648 : 1506 35 75 2. «Новосибирск» (Новосибирск) 21 15 6 1612 : 1484 36 71 3. «Самара»» (Самара) 20 14 6 1520 : 1335 34 70 4. «Иркут» (Иркутск) 19 12 7 1361 : 1313 31 63 5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 20 12 8 1658 : 1509 32 60 6. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 20 11 9 1601 : 1611 31 55 7. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 20 10 10 1559 : 1465 30 50 8. «Купол-Родники» (Ижевск) 20 10 10 1452 : 1478 30 50 9. «Урал» (Екатеринбург) 20 8 12 1456 : 1445 27 42 10. МБА (Москва) 20 7 13 1449 : 1599 27 35 11. «Рязань» (Рязань) 20 4 16 1404 : 1699 24 20 12. «Химки-Подмосковье» (Химки) 20 2 18 1252 : 1524 22 10

Ближайшие матчи: 9 марта. «Темп-СУМЗ-УГМК» - «Иркут». 11 марта. «Урал» - «Иркут».

Хоккей

Кубок Братины: У «Спутника» сегодня решающий матч

1/8 финала

«Ермак» (Ангарск) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

7 марта. Ангарск. Дворец спорта «Ермак».

Голы: 1:0 Воробьёв (Огородников, Мхайлов, 23.37, бол.), 1:1 Гасников (Фомичёв, 32.04), 2:1 Исламов (Михайлов, 65.05).

Счёт в серии - 3-3.

Решающий седьмой матч 9 марта в Нижнем Тагиле.

Результаты других матчей: «Динамо» (СПб) - «Торос» - 5:1 (итоговый счёт в серии - 4-2), «Нефтяник» - «Динамо» (Бшх) - 0:3 (итоговый счёт в серии - 2-4), «Сокол» - «Зауралье» - 3:2 ОТ (счёт в серии - 3-3)