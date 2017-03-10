Серебро на вырост

Две свердловчанки – 15-летняя Татьяна Феденёва и 13-летняя Мария Жирякова в составе сборной России стали вице-чемпионками мира по хоккею с мячом на турнире для игроков не старше 17 лет.

Татьяна родом из Первоуральска, а сейчас выступает за команду из подмосковного Обухово по… хоккею с шайбой. Мария – екатеринбурженка, и несмотря на юный возраст (через неделю ей исполнится 14 лет), она уже выступала в составе сборной Свердловской области на взрослом чемпионате России, где также стала серебряным призёром.

На чемпионате мира среди девушек, который проходил в Иркутске, Маша была одной из самых юных участниц, только финская защитница Суви Кортелайнен была ровно на неделю моложе.

– Маша – игрок очень умный, – охарактеризовал свою подопечную главный тренер сборной Свердловской области по хоккею с мячом Александр Артемьев. – Конечно, она пока по понятным причинам уступает в «физике» игрокам, которые на два-три года её старше, но по игровому интеллекту как минимум им не уступает.

По словам наставника сборной России иркутянина Александра Межуева, Мария Жирякова, которую на этот чемпионат включили в состав на перспективу, показала себя очень хорошо, играла во всех матчах, в том числе и в финале против Швеции. А вот Татьяне Феденёвой, которая переквалифицировалась на хоккей с шайбой, вернуться в «мяч» оказалось тяжело.

Если во взрослом мужском бенди для России есть только одно место – первое, то в соревнованиях среди девушек и серебряные медали – большое достижение. Если в Швеции сейчас восемнадцать команд возраста до 17 лет и порядка восьми десятков кандидатов в сборную, то у нас три команды, из которых еле-еле набралось шестнадцать кандидаток плюс четырёх игроков привлекли из хоккея с шайбой.

– Но даже несмотря на такую пропасть в развитии женского бенди у нас и в Швеции, мы могли выиграть, – считает Александр Межуев. – Тем более что у нас была сумасшедшая поддержка семи тысяч (!) зрителей. На матчи «Байкала-Энергии» столько народу не ходит.

Наша свердловская команда тоже вторая в России после бесспорного лидера – иркутской ДЮСШ «Рекорд». И это несмотря на то, что у наших хоккеисток нет своего поля для тренировок – приходится арендовать каток на Химмаше. Вот уж действительно, невероятные люди играют в хоккей с мячом.