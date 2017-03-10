Ревда оставила Екатеринбург без плей-офф

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Победа ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» над иркутским «Иркутом» (85:76) в матче регулярного чемпионата Первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги гарантировала ревдинцам место в плей-офф и одновременно лишила последнего шанса на восьмёрку екатеринбургский «Урал».

Ситуация в нижней части турнирной таблицы оказалась нынче настолько запутанной, что сразу после поражения «грифонов» от «Новосибирска» екатеринбургскую команду поспешили оставить за чертой. Однако дальнейший и более детальный просчёт вариантов показал, что лазейка для «Урала» всё-таки на тот момент была. Только победа сибиряков над «Темпом» оставляла «грифонам» шанс, но наставник «Иркута» Алексей Лобанов, в прошлом сезоне входивший в тренерский штаб «Урала», не смог помочь своим бывшим подопечным.

Впрочем, «хитрая» формула нынешнего чемпионата в Первом дивизионе вовсе не исключает того, что на финише «грифоны» могут оказаться выше и «Темпа», и «Иркута». Дело в том, что второй этап турнира пройдёт весьма оригинально. Команды, проигравшие в первом раунде плей-офф, объединятся вместе с четырьмя коллективами, занявшими в регулярном чемпионате 9-е – 12-е места, и в гладком турнире без учёта ранее набранных очков разыграют 5-е – 12-е места в итоговом рейтинге. Место или места проведения этих игр будут определены позднее.

Регулярный чемпионат завершится 17 марта.