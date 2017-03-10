Свердловчане выиграли спартакиаду инвалидов

Открытием в сноуборде стал Антон Расторопов, спорт глухих. Он единственный завоевал медали в мужском сноуборде для Свердловской области (два серебра). Фото: spartakiada2017.ugramegasport.ru

За пять соревновательных дней II Всероссийской зимней спартакиады инвалидов, завершившейся в Ханты-Мансийске, сборная Свердловской области завоевала 27 медалей (5 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых) и заняла первое место в командном первенстве среди субъектов Российской Федерации (4833, 8 очка, 2-е место – Удмуртия 4461,6, а 3-е – Санкт-Петербург 2608).

В соревнованиях приняли участие 27 свердловских спортсменов. Большинство из них – воспитанники областного Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник». Соревновались участники в пяти видах – горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, хоккее с шайбой и следж-хоккее и в трёх категориях – среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также с нарушением зрения и слуха.

Свердловчане выступили более чем удачно. Уже в первый соревновательный день наши спортсмены принесли сразу семь медалей в копилку области и с каждым днём наращивали своё преимущество. Больше всего наград (и все золотые) уральские спортсмены завоевали в лыжах – классических и горных. Так, например, в лыжных гонках среди спортсменов с нарушением зрения Алексей Штирой, Евгений Проскурнин и Александра Перегримова в один день выиграли сразу три золотые награды.

Итоги выступления свердловских спортсменов мы решили подвести с Олегом КУЛЬКОВЫМ – руководителем центра «Родник».

– Спартакиада – это очень значимое событие – своеобразные Олимпийские игры для молодых спортсменов, – пояснил Олег Кульков. – Четыре года назад в Ижевске прошла первая спартакиада, тогда мы заняли второе место, уступив команде Удмуртии. На протяжении четырёх лет мы активно готовили резерв. И эта победа – заслуга не только «Родника», но и Детско-юношеской спортивно-адаптивной школы. Мы смогли добиться такого высокого результата в связке.

– Среди всех спортсменов кто стал для вас открытием?

– Горнолыжник Данил Шерстобитов, выступающий в спорте глухих и завоевавший четыре медали – приветливый, улыбчивый парень, стал в Ханты-Мансийске любимцем публики. Он настолько покорил всех, что к концу соревнований его поддерживали не только свердловчане, но и люди из других регионов – ехал по трассе, а ему аплодировали.

– На летние Игры в Рио паралимпийцев не допустили. Пока под вопросом зимняя Паралимпиада-2018. Насколько важны такие старты, как в Ханты-Мансийске?

– Правильно, что вы задаёте этот вопрос. Сейчас очень остро стоит проблема организации качественных мероприятий для паралимпийцев в России. Также есть проблема привлечения людей и повышения мастерства. А спартакиада очень показательна в этом плане. В Ханты-Мансийске всё было организовано на мировом уровне. Подобные мероприятия помогают выявить талантливых спортсменов. Я надеюсь, что те ребята, которые завоевали там медали, обязательно окажутся в сборной России. Если не на Играх 2018 года, поскольку, увы, не всё от нас зависит, то в 2022-м – точно.

Призёры и победители Первый соревновательный день: Карпухин Юрий (горнолыжный спорт/ спорт слепых) - серебро.

Раева Анжела (горнолыжный спорт/ спорт слепых) - серебро.

Шерстобитов Данил (горнолыжный спорт/ спорт глухих) - золото.

Штирой Алексей/лидер:Краснов Александр(лыж.гонки/спорт слепых) - золото.

Проскурнин Евгений/лидер:Костоусов Андрей(лыж.гонки/спорт слепых) - золото.

Перегримова Александра/лидер:Попова Евгения(лыж.гонки/спорт слепых) - золото.

Асякина Валерия/лидер:Попов Евгений (лыж.гонки/спорт слепых) - серебро. Второй день: Карпухин Юрий (горнолыжный спорт/спорт слепых) - серебро.

Шерстобитов Данил (горнолыжный спорт/спорт глухих) - бронза

Штирой Алексей/лидер:Краснов Александр (лыжные гонки/спорт слепых) - серебро.

Проскурнин Евгений/лидер:Костоусов Андрей (лыжные гонки/спорт слепых) - серебро.

Асякина Валерия/лидер:Попов Данил (лыжные гонки/спорт слепых) - серебро. Третий день: Капухин Юрий (горнолыжный спорт/спорт слепых) - серебро.

Раева Анжела (горнолыжный спорт/спорт слепых) - серебро.

Шерстобитов Данил (горнолыжный спорт/спорт глухих) - бронза. Четвёртый день: Карпухин Юрий (горнолыжный спорт/спорт слыпых) - серебро.

Раева Анжела (горнолыжный спорт/спорт слыпых) - серебро.

Шерстобитов Данил (горнолыжный спорт/спорт глухих) - бронза.

Арсеваткина Анна (горнолыжный спорт/спорт глухих) - бронза.

Расторопов Антон (сноуборд/спорт глухих) - серебро.

Онучина Валерия (сноуборд/спорт глухих) - бронза. Пятый день: Лыжные гонки (спорт ПОДА)/смешанная эстафета - серебро.

Расторопов Антон (сноуборд/спорт глухих) - серебро.

Онучина Валерия (сноуборд/спорт глухих) - бронза.