Хоккеист «Спутника» - лидер по результативности после первого раунда «плей-офф»

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 9 марта

Хоккей

Кубок Братины: «Спутник» всё-таки в четвертьфинале

1/8 финала

Седьмой матч. «Спутник» (Нижний Тагил) - «Ермак» (Ангарск) - 4:3 (3:1, 1:2, 0:0). Итоговый счёт в серии - 4-3.

9 марта. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова. 1312 зрителей.

«Спутник»: Назаров;Серкин - Чистяков, Васильев - Гасников - И.Иванов; Курепанов - Фомичёв, Жиляков - Рожков - Щанкин; Кунгурцев - Валеев, Кравченко - Чемерикин - Мокин; Родионов - Дубровин, Шакуров - Шибаев - Мингалеев.

«Ермак»: Черепенин (Магарилов, 20.00); Милюков - Попов, Зырянов - Озолиньш — С.Иванов; Рыбалко - Остроухов, Филонов - Чубыкин - Федин; Воронин - Лукин, Михайлов - Исламов - Воробьёв; Мансуров - Арефьев, Некряч - Золотухин - Яковлев.

Голы: 1:0 Шакуров (Шибаев, Родионов, 05.38, бол.), 1:1 Яковлев (Золотухин, Некряч, 15.03), 2:1 Мингалеев (Шакуров, Шибаев, 16.09, бол.), 3:1 Мокин (Шакуров, Шибаев, 18.26), 4:1 Чемерикин (Жиляков, 21.24), 4:2 Михайлов (Воробьёв, Исламов, 31.54, бол.), 4:3 Лукин (32.46, бол.).

Итоги других серий 1/8 финала: «Торпедо» (У-К) - «Ижсталь» - 4-1 (1:0, 3:2, 2:3, 2:1, 3:2), «Сарыарка» - «Звезда» - 4-1 (6:0, 0:4, 1:0, 3:2 ОТ, 5:0), «Торос» - «Динамо» (СПб) - 2-4 (1:0, 0:1, 1:2, 4:3, 1:2 ОТ, 1:5), ТХК - «Рубин» - 0-4 (2:3, 3:7, 2:4, 1:2), «СКА-Нева» - «Рязань» - 4:0 (2:0, 2:1 ОТ, 3:2, 3:2 ОТ), «Динамо» (Бшх) - «Нефтяник» - 4-2 (6:3, 1:2, 3:2 ОТ, 4:1, 1:3, 3:0), «Зауралье» - «Сокол» - 4-3 (3:0, 1:2 ОТ, 0:3, 2:1, 3:2 ОТ, 2:3 ОТ, 2:0).

Снайперы: Мингалеев («Спутник») - 4 шайбы , Полюдов («Ижсталь»), Анисин («Сарыарка»)...

Бомбардиры (гол+пас): Мингалеев («Спутник») - 6 (4+2), Ефремов («Динамо», Бшх) - 6 (3+3), Сарваров («Сарыарка»), Первухин («Зауралье») - по 6 (2+4)...

В 1/4 финала встречаются: «Торпедо» (У-К) - «Динамо» (СПб), «Сарыарка» - «Зауралье», «СКА-Нева» - «Рубин», «Спутник» - «Динамо» (Бшх).

За всё время проведения турнира ВХЛ в нынешнем формате «Спутнику» ещё ни разу не удалось выйти в полуфинал.

Серия между «Спутником» и «Динамо» (Бшх) начнётся 13-14 марта в Нижнем Тагиле, 17-18 марта команды сыграют в Балашихе.

Хоккей с мячом: «Трубник» повёл в четвертьфинальной серии

1/4 финала

Первый матч. «Уральский трубник» (Первоуральск) - «Водник» (Архангельск) - 3:2 (1:1). Счёт в серии - 1-0.

9 марта. Первоуральск. Стадион «Уральский трубник».

Голы: 0:1 Антонов (Чермных, 13.03), 1:1 Игошин (Воронковский, 41.36), 2:1 Разуваев (Коньков, 54.19, угловой), 3:1 Липин (Разуваев, 56.15), 3:2 Антонов (Попутников, 71.55).

Результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш»

- 15:5, 10:6 (счёт в серии - 2-0), «Енисей» - «Волга» - 9:4 (счёт в серии - 1-0), «Байкал-Энергия» - «Кузбасс» - 8:2 (счёт в серии - 1-0).

Вторые матчи проходят сегодня, 10 марта.

Баскетбол

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - «Иркут» (Иркутск) - 85:76 (19:9, 16:19, 26:27, 24:21).

9 марта. Ревда. Спорткомплекс «Темп».

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 13, Заряжко - 19, Калёнов - 2, Поляков - 11, Караулов - 9; Бревнов - 6, Глазырин - 2, Артешин - 8, Качанко - 0, Павлов - 8, Федюшин - 7.

«Иркут»: Герасименко - 0, Варнаков - 24, Захаров - 10, Новиков - 13, Ежов - 0; Злобин - 12, Шашков - 5, Михалев - 0, Муравьёв - 6, Саяпин - 6.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Университет-Югра» (Сургут) 20 15 5 1648 : 1506 35 75 2. «Новосибирск» (Новосибирск) 21 15 6 1612 : 1484 36 71 3. «Самара»» (Самара) 20 14 6 1520 : 1335 34 70 4. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 20 12 8 1658 : 1509 32 60 5. «Иркут» (Иркутск) 20 12 8 1437 : 1398 32 60 6. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 20 11 9 1601 : 1611 31 55 7. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 21 11 10 1644 : 1541 32 52 8. «Купол-Родники» (Ижевск) 20 10 10 1452 : 1478 30 50 9. «Урал» (Екатеринбург) 20 8 12 1456 : 1445 27 42 10. МБА (Москва) 20 7 13 1449 : 1599 27 35 11. «Рязань» (Рязань) 20 4 16 1404 : 1699 24 20 12. «Химки-Подмосковье» (Химки) 20 2 18 1252 : 1524 22 10