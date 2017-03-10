«Я всё всем доказал»: Пятикратный чемпион мира по самбо Илья Хлыбов завершил спортивную карьеру

Илья Хлыбов выступал в категории до 62 килограммов. Фото: Мария Мережникова

На этой неделе в Екатеринбурге завершился чемпионат России по самбо. Ленты новостей были переполнены сообщениями об успехах свердловских борцов, которые взяли медали практически в каждой весовой категории. И лишь об одном человеке, наверное, самом выдающемся воспитаннике Валерия Стенникова, практически не говорили. Пятикратный чемпион мира Илья Хлыбов уступил на домашнем чемпионате страны в полуфинале и остался вне пьедестала. Сегодня он сообщил «ОГ», что принял решение завершить спортивную карьеру.

— Мы поговорили с Валерием Глебовичем и всё решили, — рассказал «ОГ» Илья. — Он мне сказал, что с четверга я выхожу на тренерскую работу в «УГМК». Мы с ним давно вели этот разговор. Травмы пошли, причём они стали появляться довольно часто. Желание и силы у меня до сих пор есть. Я увереннее и сильнее всех в своём весе. Можно бороться ещё три года спокойно, но, видимо, исчерпал себя. Сейчас, помимо тренировок, буду проводить больше мастер-классов, ездить по школам. Не думаю, что свободного времени станет больше. Впереди новая работа, новые цели. Для меня это шаг в новую жизнь.

— В последнем интервью «ОГ» вы говорили: «Уйду сейчас — не поймут»… Поэтому и решили выступать на чемпионате России?

— Я не мог не выступить на домашнем чемпионате России. Ну и хотелось, чтобы команда области показала максимальный результат, хотелось внести свой вклад в общий успех. Наверное, это две причины, по которым я всё же вышел бороться. Но желания особого не было, поэтому и проиграл. Не хватило мне заряда, не было желания, мотивации. Боролся, не используя всех своих возможностей. Бросал мало, выигрывал, но с минимальным преимуществом. Понимал, что в полуфинале с Владимиром Березовским мог спокойно отыграться, время ещё оставалось. Пропустил соперника на болевой, терпел, а потом стало резко больно. Не стал дальше терпеть, колено просто могло вылететь. Растянул колено, поэтому не стал бороться за бронзовую медаль. На прошлом чемпионате России мы с ним боролись, я выигрывал, а затем он получил травму и снялся со схватки.

— Вы — пятикратный чемпион мира, и завершили карьеру проигрышем в полуфинале чемпионата страны. Не было ли желания ещё остаться в спорте и закончить на мажорной ноте?

— Я считаю, что достиг многого в спорте… Конечно, планировали поехать на чемпионат мира в Сочи, но… Самое главное — это здоровье. Я ухожу в тот момент, когда у меня есть силы и желание вести тренерскую деятельность. Я всё всем доказал.

Илья Хлыбов: «Мне очень нравится работать с детьми. В школы хожу, в сёла разные езжу, рассказываю детям, как это круто — спорт. Просто разговариваю с ними, никаких нравоучений… Надеюсь, что эти разговоры заставят их от планшета глаза поднять и вокруг посмотреть. Я когда пацанёнком был, до ночи во дворе пропадал — гонял в футбол. Сейчас многих подростков приходится выгонять воздухом подышать…» Фото: Александр Зайцев.

— Решение о завершении карьеры не было тяжёлым?

— На самом деле, конечно, грустно. Многие до сих пор не верят в то, что я завязал со спортом. Думают, что я отдохну годик и вернусь.

— А у вас есть такие мысли?

— Конечно есть. И я знаю, что они будут. Так будет всю жизнь, и в тридцать пять лет, и в сорок. Но продолжать уже не вижу смысла: и здоровье не то, и хочется чего-то нового. Жена недавно спросила: «Может тебе просто отдохнуть нужно? Потом с новыми силами вернёшься?». Но я сказал, что уверен в своём решении. Сейчас все мысли о тренерстве.

— На днях у вас была уже первая тренировка. Какие впечатления?

— Ну это я официально только что был принят в тренерские ряды, а так тренирую уже давно, много лет помогаю Валерию Глебовичу. У меня есть много опыта, мне есть с чем поделиться с молодёжью.

Досье «ОГ» Илья Хлыюов родился 26 ноября 1986 года в Сухом Логе. Шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион мира, победитель Универсиады, победитель первенства мира. Заслуженный мастер спорта России. Самый титулованный самбист Свердловской области.