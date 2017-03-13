«Урал» вернулся из Тулы с «баранкой»

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 10-12 марта.
Футбол: «Шмели» проиграли самой незабивающей команде чемпионата
Премьер-лига
19-й тур.
“Арсенал” (Тула) - “Урал” (Екатеринбург) - 2:0 (1:0).
10 марта. Тула. Стадион «Арсенал». 10 200 зрителей.
«Арсенал»: Габулов, Сунзу, И.Иванов, Беляев, К.Комбаров, М.Думбья (Власов, 80), Горбатенко (Стеклов, 90+2), Бурчану, Александров, Бурмистров, Расич (Шевченко, 74).
«Урал»: Заболотный, Данцев, Блажиц, Новиков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Лунгу, Бикфалви, Димитров, Ильин (Манучарян, 61).
Голы: 1:0 Расич (19, с 11-метрового), 2:0 Расич (61).
Предупреждения: М.Думбья (3), Расич (50), Фидлер (52), Балажиц (61), Бурмистров (76).
Удаление: Балажиц (65, второе предупреждение).
- Футболисты «Урала» проиграли команде, которая до этого в восемнадцати играх чемпионата России забила всего шесть мячей и имела худший показатель результативности в лиге.
- Автором «дубля» в ворота Николя Заболотного стал аргентинец хорватского происхождения Иван Расич, проводивший всего лишь второй матч в российской Премьер-лиге.
- Словенский защитник «Урала» Грегор Балажиц получил в течение четырёх минут две жёлтые карточки и был удалён с поля.
Результаты других матчей: “Уфа” - “Крылья Советов” - 1:0 (Пауревич, 6), ЦСКА - “Томь” - 4:0 (Витинью, 1; Дзагоев, 19; Ионов, 44, 61), “Рубин” - “Оренбург” - 0:0, “Амкар” - “Зенит” - 1:0 (Гиголаев, 33), “Спартак” - “Анжи” - 1:0 (Самедов, 67), “Ростов” - “Терек” - 0:0. “Локомотив” и “Краснодар” сыграют 13 марта.
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Спартак» (Москва)
19
14
2
3
29 - 15
44
2. ЦСКА (Москва)
19
10
6
3
25 - 11
36
3. «Зенит» (Санкт-Петербург)
19
10
6
3
33 - 14
36
4. «Уфа» (Уфа)
19
9
4
6
14 - 13
31
5. «Амкар» (Пермь)
19
8
6
5
17 - 13
30
6. «Терек» (Грозный)
19
8
5
6
21 - 22
29
7. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
19
8
5
6
25 - 12
29
8. «Краснодар» (Краснодар)
18
7
8
3
26 - 16
29
9. «Рубин» (Казань)
19
7
6
6
21 - 19
27
10. «Локомотив» (Москва)
18
6
8
4
24 - 13
26
11. «Анжи» (Махачкала)
19
5
5
9
13 - 20
20
12. «Урал» (Екатеринбург)
19
4
5
10
12 - 27
17
13. «Оренбург» (Оренбург)
19
3
7
9
14 - 21
16
14. «Арсенал» (Тула)
19
3
6
10
8 - 26
15
15. «Крылья Советов» (Самара)
19
3
6
10
17 - 24
15
16. «Томь» (Томь)
19
2
3
14
8 - 41
9
Снайперы: Смолов («Краснодар») – 11 мячей, Дзюба («Зенит»), Жонатас («Рубин»), Балай («Терек») - по 8… Бикфалви («Томь»/»Урал») - 4… Павлюченко - 3, Чантурия, Лунгу (оба – «Урал») - по 2…
Ассистенты: Фернандеш («Локомотив»), Калачёв («Ростов») - по 8 передач, Промес («Спартак») - 7, Полоз («Ростов») - 6… Лунгу - 4, Кулаков (оба - «Урал») - 2…
Бомбардиры (гол+пас): Промес («Спартак») - 13 (6+7), Смолов («Краснодар») - 11 (11+0), Дзюба («Зенит») - 11 (8+3)… Лунгу - 6 (2+4)… Бикфалви («Томь»/»Урал») - 5 (4+1), Павлюченко («Урал») - 4 (3+1)…
Мини-футбол: «Синара» добыла в Норильске шесть очков из шести
Суперлига
18-й тур
“Норильский никель” (Норильск) - “Синара” (Екатеринбург) - 5:7 (2:6).
11 марта. Норильск. Дворец спорта «Арктика».
«Норильский никель»: Белов - Гордеев, Погорелов, Пономарёв, Канивец, Куманькин, Кузенок, Костыгин, Сытин, Чащин, Синцов, Дунец.
«Синара»: Путилов - Аширов, Дёмин, Бастриков, Фахрутдинов, Шистеров, Герасимов, Тимощенков, Ант.Соколов, Шевчук, Сорокин.
Голы: 0:1 Кузенок (4, автогол), 1:1 Канивец (6), 1:2 Аширов (8), 1:3 Сорокин (8), 2:3 Чащин (9), 2:4 Дёмин (12), 2:5 Сорокин (25), 2:6 Дёмин (25), 3:6 Сытин (35), 4:7 Бастриков (40), 5:7 Костыгин (43).
“Норильский никель” (Норильск) - “Синара” (Екатеринбург) - 4:5 (2:3).
12 марта.Норильск. Дворец спорта «Арктика».
«Норильский никель»: Попов - Гордеев, Погорелов, Пономарёв, Канивец, Куманькин, Кузенок, Костыгин, Сытин, Чащин, Синцов, Филиппов.
«Синара»: Викулов, Калмахелидзе - Аширов, Дёмин, Фахрутдинов, Шистеров, Герасимов, Тимощенков, Ант.Соколов, Шевчук, Сорокин.
Голы: 0:1 Герасимов (7), 0:2 Фахрутдинов (10), 0:3 Аширов (15), 1:3 Пономарёв (18), 2:3 Канивец (21, с 10-метрового), 3:3 Канивец (28, с 6-метрового), 3:4 Шистеров (37), 3:5 Герасимов (40), 4:5 Пономарёв (42).
Результаты других матчей: “Новая генерация” - “Газпром-Югра” - 2:3, 4:9; “Динамо” - “КПРФ” - 6:2, 6:1; “Сибиряк” - “Дина” - 8:6, 5:4; “Ухта” - “Прогресс” - 1:4, 0:0.
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Дина» (Москва)
24
16
6
2
119 - 60
54
2. «Газпром-Югра» (Югорск)
26
16
5
5
92 - 67
53
3. «Динамо» (Щёлково)
24
15
5
4
110 - 55
50
4. «Сибиряк» (Новосибирск)
25
15
3
5
115 - 90
48
5. «Синара» (Екатеринбург)
24
13
5
6
92 - 73
44
6. «КПРФ» (Москва)
24
9
3
12
84 - 109
30
7. «Прогресс» (Глазов)
26
7
9
10
69 - 69
30
8. «Тюмень» (Тюмень)
24
8
4
12
83 - 107
28
9. «Норильский никель»» (Норильск)
23
6
4
13
80 - 92
22
10. «Новая генерация» (Сыктывкар)
24
3
3
18
55 - 115
12
11. «Ухта» (Ухта)
24
0
3
21
43 - 105
3
Хоккей с мячом: «Трубник» крупно проиграл во втором матче плей-офф
1/4 финала. Вторые матчи
“Уральский трубник” (Первоуральск) - “Водник” (Архангельск) - 2:7 (2:3). Счёт в серии - 1-1.
10 марта. Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 2500 зрителей.
Голы: 0:1 Антонов (Чермных, 9.57), 1:1 Маркин (17.11), 2:1 Черных (Орлов, 22.02, угловой), 2:2 Перминов (Кузьмин, 28.46, угловой), 2:3 Дергаев (Калинин, 36.03), 2:4 Попутников (Козлов, 47.39, угловой), 2:5 Дергаев (Бефус, 49.52), 2:6 Антонов (77.56), 2:7 Попутников (83.45).
Результаты других матчей: “СКА-Нефтяник” - “Сибсельмаш” - 10:6 (счёт в серии - 2-0), “Байкал-Энергия” - “Кузбасс” - 9:4 (счёт в серии - 2-0), “Енисей” - “Волга” - 7:3 (счёт в серии - 2-0).
Третьи матчи четвертьфинальных серий пройдут 14 марта соответственно в Архангельске, Новосибирске, Кемерово и Ульяновске.
«Грифоны» проиграли команде своего бывшего тренера
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
«Урал» (Екатеринбург) – «Иркут» (Иркутск) - 79:85 (23:26, 19:18, 18:24, 19:17).
11 марта. Екатеринбургю ДИВС «Уралочка».
«Урал»: Ткаченко - 15, Незванкин - 19, Комиссаров - 7, Островский - 4, Горнаев - 4; Кузёмкин - 13, Алексеев - 0, Зверков - 9, Комаров - 0, Мотовилов - 8.
«Иркут»: Герасименко - 9, Варнаков - 23, А.Захаров - 26, К.Новиков - 4, Саяпин - 12; Злобин - 9, Михалев - 0, Муравьёв - 2, Ежов - 0.
- «Урал», уже потерявший шансы на попадание в плей-офф, проиграл команде Алексея Лобанова, который в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Урала». В бытность игроком, нынешний наставник «Иркута» восемь сезонов отыграл за «Старый соболь» из Нижнего Тагила и три за екатеринбургский «Евраз», причём в обеих командах был капитаном.
- Играющий с января за «Иркут» некогда самый перспективный воспитанник екатеринбургского баскетбола Семён Шашков остался на скамейке запасных.
Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» - МБА - 71:63.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
М
О
%
1. «Университет-Югра» (Сургут)
20
15
5
1648 : 1506
35
75
2. «Новосибирск» (Новосибирск)
21
15
6
1612 : 1484
36
71
3. «Самара» (Самара)
20
14
6
1520 : 1335
34
70
4. «Иркут» (Иркутск)
21
13
8
1522 : 1477
34
62
5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
20
12
8
1658 : 1509
32
60
6. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
20
11
9
1601 : 1611
31
55
7. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
21
11
10
1644 : 1541
32
52
8. «Купол-Родники» (Ижевск)
20
10
10
1452 : 1478
30
50
9. «Урал»» (Екатеринбург)
21
8
13
1603 : 1602
29
38
10. МБА (Москва)
21
7
14
1512 : 1670
28
33
11. «Рязань» (Рязань)
20
4
16
1404 : 1699
24
20
12. «Химки-Подмосковье» (Химки)
21
3
18
1323 : 1587
24
14
Календарь оставшихся матчей: 14 марта. «Спартак-Приморье» - «Самара», «Сахалин» - «Рязань», «Новосибирск» - «Купол-Родники». 15 марта. МБА - «Университет-Югра». 17 марта. «Темп-СУМЗ-УГМК» - «Урал», «Спартак-Приморье» - «Рязань», «Сахалин» - «Самара», «Химки-Подмосковье» - «Университет-Югра», «Иркут» - «Купол-Родники».
- Для «Урала» предстоящее в последний день регулярного чемпионата «дерби» в Ревде уже не будет иметь никакого турнирного значения, тогда как «Темп» сохраняет шансы на то, чтобы обойти в таблице «Спартак-Приморье». В случае равенства очков у ревдинцев и дальневосточников «Темп-СУМЗ-УГМК» будет иметь преимущество по личным встречам (98:78, 80:90). Что же касается «Урала», то при любом исходе он останется девятым - при возможном равенстве очков с МБА у «грифонов» также преимущество по результатам в личных встречах (90:73, 85:70).
Свердловские хоккеистки завершили чемпионат ЖХЛ без набранных очков
Хоккей (женщины)
Чемпионат ЖХЛ
Итоговая таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торнадо» (Дмитров)
36
28
1
3
0
1
3
181 - 67
93
2. «Агидель» (Уфа)
36
24
2
2
1
1
6
184 - 80
82
3. «Динамо» (С-Петербург)
36
20
0
2
3
2
9
110 - 65
69
4. «Бирюса» (Красноярск)
36
13
2
2
1
1
17
98 - 92
49
5. «СКИФ» (Н.Новгород)
36
14
0
1
3
1
17
92 - 94
48
6. «Арктик-Университет» (Ухта)
36
10
1
1
3
0
21
96 - 137
37
7. «СКСО» (Екатеринбург)
36
0
0
0
0
0
36
31 - 257
0
- Сборная команда Свердловской области проиграла в основное время 117-й матч подряд.
- Последний раз хотя бы одно очко екатеринбургские хоккеистки (тогда команда называлась «Спартак-Меркурий») добыли… 9 ноября 2013 года, проиграв в гостях питерскому «Динамо» по буллитам 2:3.
- Последняя на сегодняшний день победа была добыта и того раньше – 18 сентября 2013 года команда из Екатеринбурга также по буллитам (4:3) взяла верх над можайской «Кометой».
- В двух последних сезонах, после переименования из «Спартака-Меркурия» в СКСО, команда потерпела уже 60 поражений подряд.
Волейбол (женщины)
Директорат всероссийских соревнования ВФВ определил даты проведения матчей полуфинала чемпионата России среди женских команд. Матчи серии до двух побед между казанским «Динамо» и свердловской «Уралочкой-НТМК» пройдут 19 марта в Казани, 25-го в Нижнем Тагиле и, в случае необходимости, 8 апреля в Казани. Московское «Динамо» и «Енисей» сыграют 17 марта в Москве, 26-го в Красноярске и, в случае необходимости, 8 апреля в Москве.
Волейбол (мужчины)
Результаты матчей (18-й тур): «Торпедо» - «МГТУ» - 3:0, 3:1.
Положение команд: «Ярославич» - 25 побед, «Прикамье» - 24, «Университет», «МГТУ» - по 23, «Торпедо» - 22, «Дагестан» - 20, «Академия» - 19, «Локомотив-Изумруд» - 18, «Спортакадемия-ВРЗ» - 15, «Кристалл» - 11, «Трансгаз-Ставрополь», «Грозный» - по 8.
* Матчи 19-го тура пройдут 18-19 марта. «Локомотив-Изумруд» сыграет в Георгиевске с командой «Трансгаз-Ставрополь».
Настольный теннис
Кубок ЕТТУ
1/2 финала. Первые матчи
«Стелла спорт» (Ла Романь, Франция) - «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) - 3:0.
Чэнь Тяньюань - Андрей Гачина - 3:0 (11:6, 11:8, 11:5), Вэй Шиахо - Александр Шибаев - 3:0 (11:6, 11:9, 11:6), Адриан Кришан - Григорий Власов - 3:2 (11:5, 8:11, 11:8, 12:14, 11:9).
Результаты других матчей: «СПГ Вальтер Вельс» (Австрия) - «Вайлант» (Анже, Франция) - 1:3.