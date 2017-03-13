«Урал» вернулся из Тулы с «баранкой»

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 10-12 марта.

Футбол: «Шмели» проиграли самой незабивающей команде чемпионата

Премьер-лига

19-й тур.

“Арсенал” (Тула) - “Урал” (Екатеринбург) - 2:0 (1:0).

10 марта. Тула. Стадион «Арсенал». 10 200 зрителей.

«Арсенал»: Габулов, Сунзу, И.Иванов, Беляев, К.Комбаров, М.Думбья (Власов, 80), Горбатенко (Стеклов, 90+2), Бурчану, Александров, Бурмистров, Расич (Шевченко, 74).

«Урал»: Заболотный, Данцев, Блажиц, Новиков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Лунгу, Бикфалви, Димитров, Ильин (Манучарян, 61).

Голы: 1:0 Расич (19, с 11-метрового), 2:0 Расич (61).

Предупреждения: М.Думбья (3), Расич (50), Фидлер (52), Балажиц (61), Бурмистров (76).

Удаление: Балажиц (65, второе предупреждение).

Футболисты «Урала» проиграли команде, которая до этого в восемнадцати играх чемпионата России забила всего шесть мячей и имела худший показатель результативности в лиге.

Автором «дубля» в ворота Николя Заболотного стал аргентинец хорватского происхождения Иван Расич, проводивший всего лишь второй матч в российской Премьер-лиге.

Словенский защитник «Урала» Грегор Балажиц получил в течение четырёх минут две жёлтые карточки и был удалён с поля.

Результаты других матчей: “Уфа” - “Крылья Советов” - 1:0 (Пауревич, 6), ЦСКА - “Томь” - 4:0 (Витинью, 1; Дзагоев, 19; Ионов, 44, 61), “Рубин” - “Оренбург” - 0:0, “Амкар” - “Зенит” - 1:0 (Гиголаев, 33), “Спартак” - “Анжи” - 1:0 (Самедов, 67), “Ростов” - “Терек” - 0:0. “Локомотив” и “Краснодар” сыграют 13 марта.

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «Спартак» (Москва) 19 14 2 3 29 - 15 44 2. ЦСКА (Москва) 19 10 6 3 25 - 11 36 3. «Зенит» (Санкт-Петербург) 19 10 6 3 33 - 14 36 4. «Уфа» (Уфа) 19 9 4 6 14 - 13 31 5. «Амкар» (Пермь) 19 8 6 5 17 - 13 30 6. «Терек» (Грозный) 19 8 5 6 21 - 22 29 7. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 19 8 5 6 25 - 12 29 8. «Краснодар» (Краснодар) 18 7 8 3 26 - 16 29 9. «Рубин» (Казань) 19 7 6 6 21 - 19 27 10. «Локомотив» (Москва) 18 6 8 4 24 - 13 26 11. «Анжи» (Махачкала) 19 5 5 9 13 - 20 20 12. «Урал» (Екатеринбург) 19 4 5 10 12 - 27 17 13. «Оренбург» (Оренбург) 19 3 7 9 14 - 21 16 14. «Арсенал» (Тула) 19 3 6 10 8 - 26 15 15. «Крылья Советов» (Самара) 19 3 6 10 17 - 24 15 16. «Томь» (Томь) 19 2 3 14 8 - 41 9

Снайперы: Смолов («Краснодар») – 11 мячей, Дзюба («Зенит»), Жонатас («Рубин»), Балай («Терек») - по 8… Бикфалви («Томь»/»Урал») - 4… Павлюченко - 3, Чантурия, Лунгу (оба – «Урал») - по 2…

Ассистенты: Фернандеш («Локомотив»), Калачёв («Ростов») - по 8 передач, Промес («Спартак») - 7, Полоз («Ростов») - 6… Лунгу - 4, Кулаков (оба - «Урал») - 2…

Бомбардиры (гол+пас): Промес («Спартак») - 13 (6+7), Смолов («Краснодар») - 11 (11+0), Дзюба («Зенит») - 11 (8+3)… Лунгу - 6 (2+4)… Бикфалви («Томь»/»Урал») - 5 (4+1), Павлюченко («Урал») - 4 (3+1)…

Мини-футбол: «Синара» добыла в Норильске шесть очков из шести

Суперлига

18-й тур

“Норильский никель” (Норильск) - “Синара” (Екатеринбург) - 5:7 (2:6).

11 марта. Норильск. Дворец спорта «Арктика».

«Норильский никель»: Белов - Гордеев, Погорелов, Пономарёв, Канивец, Куманькин, Кузенок, Костыгин, Сытин, Чащин, Синцов, Дунец.

«Синара»: Путилов - Аширов, Дёмин, Бастриков, Фахрутдинов, Шистеров, Герасимов, Тимощенков, Ант.Соколов, Шевчук, Сорокин.

Голы: 0:1 Кузенок (4, автогол), 1:1 Канивец (6), 1:2 Аширов (8), 1:3 Сорокин (8), 2:3 Чащин (9), 2:4 Дёмин (12), 2:5 Сорокин (25), 2:6 Дёмин (25), 3:6 Сытин (35), 4:7 Бастриков (40), 5:7 Костыгин (43).

“Норильский никель” (Норильск) - “Синара” (Екатеринбург) - 4:5 (2:3).

12 марта.Норильск. Дворец спорта «Арктика».

«Норильский никель»: Попов - Гордеев, Погорелов, Пономарёв, Канивец, Куманькин, Кузенок, Костыгин, Сытин, Чащин, Синцов, Филиппов.

«Синара»: Викулов, Калмахелидзе - Аширов, Дёмин, Фахрутдинов, Шистеров, Герасимов, Тимощенков, Ант.Соколов, Шевчук, Сорокин.

Голы: 0:1 Герасимов (7), 0:2 Фахрутдинов (10), 0:3 Аширов (15), 1:3 Пономарёв (18), 2:3 Канивец (21, с 10-метрового), 3:3 Канивец (28, с 6-метрового), 3:4 Шистеров (37), 3:5 Герасимов (40), 4:5 Пономарёв (42).

Результаты других матчей: “Новая генерация” - “Газпром-Югра” - 2:3, 4:9; “Динамо” - “КПРФ” - 6:2, 6:1; “Сибиряк” - “Дина” - 8:6, 5:4; “Ухта” - “Прогресс” - 1:4, 0:0.

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «Дина» (Москва) 24 16 6 2 119 - 60 54 2. «Газпром-Югра» (Югорск) 26 16 5 5 92 - 67 53 3. «Динамо» (Щёлково) 24 15 5 4 110 - 55 50 4. «Сибиряк» (Новосибирск) 25 15 3 5 115 - 90 48 5. «Синара» (Екатеринбург) 24 13 5 6 92 - 73 44 6. «КПРФ» (Москва) 24 9 3 12 84 - 109 30 7. «Прогресс» (Глазов) 26 7 9 10 69 - 69 30 8. «Тюмень» (Тюмень) 24 8 4 12 83 - 107 28 9. «Норильский никель»» (Норильск) 23 6 4 13 80 - 92 22 10. «Новая генерация» (Сыктывкар) 24 3 3 18 55 - 115 12 11. «Ухта» (Ухта) 24 0 3 21 43 - 105 3

Хоккей с мячом: «Трубник» крупно проиграл во втором матче плей-офф

1/4 финала. Вторые матчи

“Уральский трубник” (Первоуральск) - “Водник” (Архангельск) - 2:7 (2:3). Счёт в серии - 1-1.

10 марта. Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 2500 зрителей.

Голы: 0:1 Антонов (Чермных, 9.57), 1:1 Маркин (17.11), 2:1 Черных (Орлов, 22.02, угловой), 2:2 Перминов (Кузьмин, 28.46, угловой), 2:3 Дергаев (Калинин, 36.03), 2:4 Попутников (Козлов, 47.39, угловой), 2:5 Дергаев (Бефус, 49.52), 2:6 Антонов (77.56), 2:7 Попутников (83.45).

Результаты других матчей: “СКА-Нефтяник” - “Сибсельмаш” - 10:6 (счёт в серии - 2-0), “Байкал-Энергия” - “Кузбасс” - 9:4 (счёт в серии - 2-0), “Енисей” - “Волга” - 7:3 (счёт в серии - 2-0).

Третьи матчи четвертьфинальных серий пройдут 14 марта соответственно в Архангельске, Новосибирске, Кемерово и Ульяновске.

«Грифоны» проиграли команде своего бывшего тренера

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Урал» (Екатеринбург) – «Иркут» (Иркутск) - 79:85 (23:26, 19:18, 18:24, 19:17).

11 марта. Екатеринбургю ДИВС «Уралочка».

«Урал»: Ткаченко - 15, Незванкин - 19, Комиссаров - 7, Островский - 4, Горнаев - 4; Кузёмкин - 13, Алексеев - 0, Зверков - 9, Комаров - 0, Мотовилов - 8.

«Иркут»: Герасименко - 9, Варнаков - 23, А.Захаров - 26, К.Новиков - 4, Саяпин - 12; Злобин - 9, Михалев - 0, Муравьёв - 2, Ежов - 0.

«Урал», уже потерявший шансы на попадание в плей-офф, проиграл команде Алексея Лобанова, который в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Урала». В бытность игроком, нынешний наставник «Иркута» восемь сезонов отыграл за «Старый соболь» из Нижнего Тагила и три за екатеринбургский «Евраз», причём в обеих командах был капитаном.

Играющий с января за «Иркут» некогда самый перспективный воспитанник екатеринбургского баскетбола Семён Шашков остался на скамейке запасных.

Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» - МБА - 71:63.

Турнирная таблица

Команда И В П М О % 1. «Университет-Югра» (Сургут) 20 15 5 1648 : 1506 35 75 2. «Новосибирск» (Новосибирск) 21 15 6 1612 : 1484 36 71 3. «Самара» (Самара) 20 14 6 1520 : 1335 34 70 4. «Иркут» (Иркутск) 21 13 8 1522 : 1477 34 62 5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 20 12 8 1658 : 1509 32 60 6. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 20 11 9 1601 : 1611 31 55 7. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 21 11 10 1644 : 1541 32 52 8. «Купол-Родники» (Ижевск) 20 10 10 1452 : 1478 30 50 9. «Урал»» (Екатеринбург) 21 8 13 1603 : 1602 29 38 10. МБА (Москва) 21 7 14 1512 : 1670 28 33 11. «Рязань» (Рязань) 20 4 16 1404 : 1699 24 20 12. «Химки-Подмосковье» (Химки) 21 3 18 1323 : 1587 24 14

Календарь оставшихся матчей: 14 марта. «Спартак-Приморье» - «Самара», «Сахалин» - «Рязань», «Новосибирск» - «Купол-Родники». 15 марта. МБА - «Университет-Югра». 17 марта. «Темп-СУМЗ-УГМК» - «Урал», «Спартак-Приморье» - «Рязань», «Сахалин» - «Самара», «Химки-Подмосковье» - «Университет-Югра», «Иркут» - «Купол-Родники».

Для «Урала» предстоящее в последний день регулярного чемпионата «дерби» в Ревде уже не будет иметь никакого турнирного значения, тогда как «Темп» сохраняет шансы на то, чтобы обойти в таблице «Спартак-Приморье». В случае равенства очков у ревдинцев и дальневосточников «Темп-СУМЗ-УГМК» будет иметь преимущество по личным встречам (98:78, 80:90). Что же касается «Урала», то при любом исходе он останется девятым - при возможном равенстве очков с МБА у «грифонов» также преимущество по результатам в личных встречах (90:73, 85:70).

Свердловские хоккеистки завершили чемпионат ЖХЛ без набранных очков

Хоккей (женщины)

Чемпионат ЖХЛ

Итоговая таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Торнадо» (Дмитров) 36 28 1 3 0 1 3 181 - 67 93 2. «Агидель» (Уфа) 36 24 2 2 1 1 6 184 - 80 82 3. «Динамо» (С-Петербург) 36 20 0 2 3 2 9 110 - 65 69 4. «Бирюса» (Красноярск) 36 13 2 2 1 1 17 98 - 92 49 5. «СКИФ» (Н.Новгород) 36 14 0 1 3 1 17 92 - 94 48 6. «Арктик-Университет» (Ухта) 36 10 1 1 3 0 21 96 - 137 37 7. «СКСО» (Екатеринбург) 36 0 0 0 0 0 36 31 - 257 0

Сборная команда Свердловской области проиграла в основное время 117-й матч подряд.

Последний раз хотя бы одно очко екатеринбургские хоккеистки (тогда команда называлась «Спартак-Меркурий») добыли… 9 ноября 2013 года, проиграв в гостях питерскому «Динамо» по буллитам 2:3.

Последняя на сегодняшний день победа была добыта и того раньше – 18 сентября 2013 года команда из Екатеринбурга также по буллитам (4:3) взяла верх над можайской «Кометой».

В двух последних сезонах, после переименования из «Спартака-Меркурия» в СКСО, команда потерпела уже 60 поражений подряд.

Волейбол (женщины)

Директорат всероссийских соревнования ВФВ определил даты проведения матчей полуфинала чемпионата России среди женских команд. Матчи серии до двух побед между казанским «Динамо» и свердловской «Уралочкой-НТМК» пройдут 19 марта в Казани, 25-го в Нижнем Тагиле и, в случае необходимости, 8 апреля в Казани. Московское «Динамо» и «Енисей» сыграют 17 марта в Москве, 26-го в Красноярске и, в случае необходимости, 8 апреля в Москве.

Волейбол (мужчины)

Результаты матчей (18-й тур): «Торпедо» - «МГТУ» - 3:0, 3:1.

Положение команд: «Ярославич» - 25 побед, «Прикамье» - 24, «Университет», «МГТУ» - по 23, «Торпедо» - 22, «Дагестан» - 20, «Академия» - 19, «Локомотив-Изумруд» - 18, «Спортакадемия-ВРЗ» - 15, «Кристалл» - 11, «Трансгаз-Ставрополь», «Грозный» - по 8.

* Матчи 19-го тура пройдут 18-19 марта. «Локомотив-Изумруд» сыграет в Георгиевске с командой «Трансгаз-Ставрополь».

Настольный теннис

Кубок ЕТТУ

1/2 финала. Первые матчи

«Стелла спорт» (Ла Романь, Франция) - «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) - 3:0.

Чэнь Тяньюань - Андрей Гачина - 3:0 (11:6, 11:8, 11:5), Вэй Шиахо - Александр Шибаев - 3:0 (11:6, 11:9, 11:6), Адриан Кришан - Григорий Власов - 3:2 (11:5, 8:11, 11:8, 12:14, 11:9).

Результаты других матчей: «СПГ Вальтер Вельс» (Австрия) - «Вайлант» (Анже, Франция) - 1:3.