«Эти ребята могут соперничать со звёздами НХЛ»

Фото: instagram.com/alex_antropov

Видеоролики с тренировок свердловской хоккейной команды «Авто», в которой играют дети 2008 года рождения, в конце прошлой недели произвели в Интернете настоящий фурор – за несколько дней они облетели весь мир и собрали около 17 миллионов просмотров в Фейсбуке.

Юные хоккеисты в этих роликах совершают смелые трюки на высокой скорости, делают рывки, кувырки и забивают буллиты невероятной красоты.

Записывает ролики тренер «Авто-2008» – Александр Антропов, сам в прошлом хоккеист (выступал в сезоне-2011/2012 за «Автомобилист»). Антропов снимает занятие своих подопечных на экшн-камеру, затем монтирует небольшие ролики, добавляет мотивирующую музыку и выкладывает в социальные сети.

– Ребят я тренирую уже три года, и за это время у нас не было ни одного одинакового упражнения – пояснил Александр. – Придумываем всё сами – я и Сергей Немолодышев (в прошлом игрок екатеринбургских команд «Динамо-Энергия», «Автомобилист» и нижнетагильского «Спутника». – Прим. «ОГ»). Делаем упор на развитие координации, ловкости, гибкости. Техника владения клюшкой у этих ребят на уровне профессиональных игроков – когда я играл, мы такого не умели. Также в этом возрасте важно уделять внимание катанию.

На вопрос, не устают ли ребята от таких тренировок, Александр с улыбкой отвечает: «Для подготовленных детей – это нормальная нагрузка».

Ролики Александр записывает давно, но в конце прошлой недели на один из них обратили внимание порталы США и Канады. «Эти юные ребята из России могут соперничать с сегодняшними звёздами НХЛ», – написал один из популярных американских спортивных сайтов SB Nation.

Действительно, у «Автомобилиста» подрастает достойная смена. За два года команда не потерпела ни одного поражения, а на недавнем турнире «Планета хоккея», который прошёл в Павловом Посаде, «Авто-2008» завоевала золотые медали и обыграла всех соперников с общим счётом 112:7.