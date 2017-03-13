«Юность» отобрала титул у «Мушкетёров»

В 2013 году у синхронисток «Юности» была бронза, нынче — первое мировое золото. Фото: skatecanada.ca

Команда екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы «Юность» (Россия-2) выиграла юниорский чемпионат мира по синхронному катанию на коньках, который проходил в канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио).

После короткой программы наши девушки занимали второе место, уступая 0,11 балла столичному клубу «Кристалл Айс» (Россия-1). Всё решилось в произвольной, где зрители и судьи по достоинству оценили программу «Жар-птица» под музыку Игоря Стравинского. «Юность» в сумме набрала 168,83 балла и с большим отрывом от преследователей заняла первое место. А вот команда «Кристалл Айс» с произвольной программой не справилась и финишировала только на восьмом месте. Серебряные и бронзовые медали у первой и второй команд Финляндии, набравших, соответственно, 158,06 и 156,24 балла.

Юниорское первенство по синхронному катанию на коньках проводится с 2013 года. Нынешний турнир был третьим (в 2014 году соревнования не проводились), а в двух предыдущих побеждала финская команда «Musketeers» («Мушкетёры»), нынче занявшая третье место. Всего в соревнованиях принимали участие девятнадцать команд из четырнадцати стран.

Официальные соревнования по синхронному катанию на коньках проводятся в мире с середины 80-х годов прошлого века, в Россию этот вид спорта пришёл в начале 90-х. В екатеринбургской ДЮСШ «Юность» команда по синхронному катанию существует с 1998 года.