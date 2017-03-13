В бой идут одни старики

Легенда ММА Джефф Монсон продержался в ринге против Ивана Штыркова всего минуту. На момент боя «Снеговику» было 45 лет. Фото: Александр Зайцев

Много было сказано о том, что Екатеринбург становится столицей бокса и смешанных единоборств России. За последние годы в столице Урала провели свои поединки спортсмены с по-настоящему громкими именами. Но за огромным количеством плюсов от проведения таких шоу мы упустили один большой минус – отсутствие спортивной составляющей.

5 мая в Екатеринбурге состоится боксёрский поединок между свердловским спорт­сменом Магомедом Курбановым и экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Шейном Мосли. Казалось бы, всё в этой новости хорошо: и Курбанов сойдётся на ринге со звездой бокса, и зрители смогут живьём посмотреть на человека, который боксировал против настоящих легенд – Мэнни Пакьяо и Флойда Мэйвезера. Но вот только было это аж семь лет назад. А вообще, пик карьеры Мосли пришёлся на начало двухтысячных, тогда он имел потрясающий рекорд – 38 побед в 38 боях.

Сейчас же американец преследует совсем другие цели. Он зарабатывает своим именем на спокойную старость, проводя один-два боя в год. В Россию Мосли приехал впервые, и вместо подготовки к бою разъезжает по разным городам страны, стреляет из пушек, ходит по музеям. В общем, ведёт себя как типичный турист. Однако промоутер Курбанова Алексей Титов, являющийся организатором боя, считает, что Мосли – хороший соперник для свердловчанина, акцентируя внимание на былых заслугах американца.

– Это будет очень большое противостояние, большой бой для России. Сойдутся молодой боец Магомед Курбанов и легенда бокса Шейн Мосли. Это будет невероятный бой, я уверен, – говорит Алексей Титов.

Сам же американец выглядит менее оптимистичным и не отрицает, что бой с Курбановым он скорее всего про­играет.

– Я пока не знаю, станет ли этот бой последним в моей карьере, – отметил Шейн Мосли. – Если говорить о поражении, тут стоит смотреть на то, как ты проигрываешь, и уже после этого принимать решение, уходить на пенсию или нет.

Из всего этого возникает резонный вопрос: зачем перспективному 21-летнему Магомеду Курбанову, пока не имеющему в своей карьере поражений, бой с 45-летним Шейном Мосли? Продлить победную серию и добавить в свой послужной список победу над легендой бокса? Складывается ощущение, что оба боксёра просто преследуют свои, абсолютно неспортивные цели. Шейн – заработать и развлечься, а Курбанов – сделать имя на бое с Мосли. Возможно, после победы над американцем в карьере свердловчанина по­явится более серьёзный и мотивированный соперник. Ну а пока придётся насладиться шоу, которое готовят организаторы.

Собственно, к тому, как RCC Boxing Promotions организовывает бойцовские шоу, претензий нет. Всё проходит на высшем уровне, зрителям действительно нравится. Стоит отметить, что за последние годы в Екатеринбурге было проведено множество турниров по ММА и боксу, в столице Урала собиралась вся спортивная элита. Но надо сказать, что в боях ММА прослеживается та же тенденция: в соперниках у свердловчан бойцы, чьи успехи в спорте давно в прошлом. Взять, к примеру, тяжеловеса Ивана Штыркова, который, как и Курбанов, не потерпел ещё ни одного поражения. Противники у Ивана были хоть и с громкими именами, но все они – на пороге пенсии. Джефф Монсон, Антониу Сильва, Рикко Родригес, Родни Уоллес…

Конечно, никто не умаляет заслуг ни Шейна Мосли, ни других легендарных бойцов. Но надо понимать, что все главные победы остались позади, а сегодняшний их выход на ринг – это в первую очередь бизнес, в котором спортивная составляющая отсутствует.

Конечно, для популяризации ММА в Екатеринбурге, области и стране в целом приглашение таких спорт­сменов – это плюс. Но для Штыркова, Курбанова и многих других это если не шаг назад, то топтание на месте. Однако у промоутера Алексея Титова на это свой взгляд: он считает, что и в 45 лет можно спокойно противостоять молодым бойцам.

– Шейн является экс-чемпионом мира аж в трёх весовых категориях. Он пятнадцать раз выходил победителем в боях за титул чемпиона мира. Он остаётся в хорошей форме и проводит бои с топовыми боксёрами. Мосли сказал мне, что главное для него – не останавливаться в том, в чём он лучший, – отметил Алексей Титов.