Пятнадцатая победа подряд

Для Дмитрия Хомицевича эта победа стала шестой на командных чемпионатах мира по спидвею. Фото: mfr.ru

Российские гонщики завоевали золотые медали на 39-м командном чемпионате мира по спидвею. В составе национальной сборной принимал участие спортсмен из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич.

Нынешняя победа стала для россиян 23-й, но ещё примечательнее, что уже на протяжении пятнадцати лет наши гонщики не знают поражений.

В этом году россияне и вовсе были вне досягаемости. Наши гонщики за два дня соревнований сумели показать стопроцентный результат, набрав 60 очков из 60 возможных. Дмитрий Хомицевич принёс в копилку команды восемь очков и восемь бонусов, а Игорь Кононов и Дмитрий Колтаков набрали по 22 очка при двух бонусах.

Серебряные медали на чемпионате мира завоевали представители Австрии, бронзовые — сборная Германии.

Стоит отметить, что на этом сезон для ледовых гонщиков не закончился. Россияне продолжают выступление на личном чемпионате мира, заключительный этап которого пройдёт в Голландии в начале апреля. В турнирной таблице перед решающими заездами Дмитрий Хомицевич идёт на третьем месте.