Надо уже решить – нужен ли нам женский хоккей?

Занявшая седьмое место СКСО пропустила почти в два раза больше, чем финишировавший шестым «Арктик-Университет» и забила в три раза меньше. Фото: vk.com/Женская Хоккейная Лига

В завершившемся в минувшее воскресенье чемпионате Женской хоккейной лиги неожиданностей не произошло. Ни в верхней части, ни, что нам прежде всего интересно, в нижней. Подмосковное «Торнадо» третий раз подряд чемпион, екатеринбургская СКСО – четвёртый год без единого набранного очка.

Некоторое время назад я предлагал коллегам шуточное пари: что прервётся раньше – почти двухлетняя серия без поражений в чемпионате России баскетболисток «УГМК» или длящаяся с осени 2013 года «безочковая» серия екатеринбургских хоккеисток. Желающих принять пари не нашлось, а «выиграли» это заочное соревнование всё-таки хоккеистки. «Лисицы» 26 февраля остановились на пятидесяти победах подряд, а серия СКСО достигла 117 матчей и, судя по всему, это тоже ещё не предел.

Хотя на самом деле в истории с женской хоккейной командой давно уже не до шуток. В 2010 году «Спартак-Меркурий» последний раз стал бронзовым призёром, а потом, лишившись большой группы игроков, стремительно покатился вниз. Первое время перспектива виделась в том, что молодёжный состав обыграется, наберётся опыта и… Но время неумолимо показывает, что такой подход, увы, не работает. Как только кто-то из девчонок раскрывается, тут же оказывается в более богатом клубе, а команда пополняется очередными неоперившимися юниорками. Ну какой такой ценный опыт можно получить в команде, которую на протяжении более чем трёх лет громят все кому не лень? Тут скорее психологическую травму можно получить на всю оставшуюся жизнь.

А ведь для российского женского хоккея команда Екатеринбурга – нерядовое явление. На сегодня остались лишь три коллектива, которые участвовали во всех двадцати двух чемпионатах страны – это нижегородский «СКИФ», красноярская «Бирюса» и екатеринбургский СКСО. Они неоднократно переименовывались, а «СКИФ» и вовсе менял прописку, но чёткая преемственность хорошо прослеживается. А ещё, опять же только три команды («СКИФ», подмосковное «Торнадо» и предшественник СКСО «Спартак-Меркурий») становились победителями турнира. У екатеринбургской команды одно золото (в сезоне 1999/2000), зато она единственная в России, имеющая полный комплект благородных металлов женского клубного хоккея – одно золото, семь серебряных и шесть бронзовых медалей.

В ЖХЛ собираются ужесточать требования к клубам и техническому оснащению арен. Но зачем той же СКСО пресс-служба, как того хотят в лиге, если журналисты забредают на игры раз в несколько лет? Да и зрителей на матчах в Екатеринбурге можно без труда пересчитать по головам. Вот и выступающий сегодня в роли эксперта «ОГ» заслуженный тренер России Альберт Фёдоров говорит о том же – нужно в ближайшее время собрать большое хоккейное вече, на котором решить принципиальный вопрос – либо действительно развивать женский хоккей в регионе, либо уже признать, что выхода из этого тупика нет.

Досье «ОГ» Женская хоккейная команда в Екатеринбурге – «Уральские ведьмы» – была создана в 1992 году на базе игроков клуба «Локомотив» по хоккею с мячом. В первом чемпионате России она выступала уже под названием «Уралочка-Авто», в 1996–1999 годах – «Спартак», в 1999–2015 годах – «Спартак-Меркурий». С 2015 года – СКСО (Сборная команда Свердловской области). Официально? Мы обратились с просьбой дать комментарий и к президенту Женской хоккейной лиги Алексею Морозову. Любопытно было узнать – зачем ЖХЛ нужна команда, которая уже несколько лет явно не соответствует её уровню. Ответ получили от пресс-секретаря Валентины: «Сборная команда Свердловской области имеет многолетний опыт участия в чемпионатах среди женских команд – с самого первого турнира в 1995 году они прочно утвердились в лидерах и 14 раз завоёвывали медали чемпионата России, включая золото сезона 1999/2000. На сегодняшний день команда СКСО практически полностью обновилась, в ЖХЛ она является самой «молодой», средний возраст спортсменок – 18 лет. Стоит отметить, что хоккеистки клуба на регулярной основе привлекаются к выступлению за молодёжную национальную сборную, которая в этом году завоевала бронзу чемпионата мира». Мнение Альберт Фёдоров, заслуженный тренер России, создатель женской хоккейной команды в Екатеринбурге: – Если мы хотим, чтобы женский хоккей у нас развивался, нельзя к нему так наплевательски относиться, как сейчас: есть – хорошо, не будет – тоже ничего страшного. Сколько прекрасных игроков уехали за последние годы, начиная с Кати Смоленцевой (дважды бронзового призёра чемпионатов мира и обладательницы двух Кубков европейских чемпионов. – Прим. «ОГ») и заканчивая Юлей Лескиной (бронзовым призёром чемпионата мира и чемпионкой зимней Универсиады. – Прим. «ОГ»). И как их осуждать, если здесь у них зарплата была пятнадцать тысяч, а, к примеру, в Уфе им предлагают двести. У нас ведь огромный потенциал, надо просто им толково распорядиться. Есть хоккейные школы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Реже, Асбесте. В Екатеринбурге прекрасные тренеры работают с девчонками. Я считаю, что так, как сейчас, оставаться не может. Остро назрела необходимость встречи всех заинтересованных людей, на которой нужно принять решение – будет или нет у нас женский хоккей. И если решим, что будет, начинать действительно что-то делать.