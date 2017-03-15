Тагильчанам теперь надо побеждать в гостях

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 13-14 марта.

Хоккей: «Спутник» на грани вылета из плей-офф

1/4 финала

“Спутник” (Нижний Тагил) - “Динамо” (Балашиха) - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

13 марта. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова. 1729 зрителей.

«Спутник»:Перевозчиков; Серкин - Ищенко, Васильев - Гасников - И.Иванов; Валеев - Фомичёв, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Чистяков, Кравченко - Ал-р Бирюков - Мокин; Родионов - Дубровин, Шакуров - Шибаев - Мингалеев.

«Динамо»:Бочаров; Маклюков - Грязев, Баранов - Кузнецов - А.Алексеев; Бобряшов - Лыпкань, Марковин - Ефремов - Сидляров; Лесников - С.Алексеев, Злобин - Петунин - Пилипенко; Волков - Миронов, Шевченко - Анд.Бирюков - Кондратьев.

Голы: 0:1 Марковин (Лыпкань, 0.59), 0:2 Марковин (Ефремов, 37.18, мен.), 0:3 Пилипенко (Ефремов, 42.15), 1:3 Жиляков (Кравченко, Шибаев, 47.19, бол.), 1:4 Ефремов (Бобряшов, Марковин, 52.35, в пустые ворота).

“Спутник” (Нижний Тагил) - “Динамо” (Балашиха) - 4:6 (2:2, 1:0, 1:4).

14 марта. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова. 3479 зрителей.

Счёт в серии - 0-2.

«Спутник»:Назаров; Серкин - Ищенко, Васильев - Гасников - И.Иванов Иван; Валеев - Фомичёв, Кравченко - Курепанов - Мокин; Родионов - Дубровин, Шакуров - Шибаев - Мингалеев; Громов - Чистяков, Фахрутдинов - Рожков - Щанкин.

«Динамо»:Бочаров; Маклюков - Грязев, Липанов - Кузнецов - Алексеев Андрей; Бобряшов - Лыпкань, Марковин - Ефремов - Сидляров; Волков - Лесников, Злобин - Петунин - Пилипенко; С.Алексеев - Миронов, Шевченко — Анд.Бирюков - Кондратьев.

Голы: 0:1 Волков (А.Алексеев, 11.22), 1:1 Марковин (Бобряшов, Лыпкань, 12.44, бол.), 1:2 Шибаев (Шакуров, 13.44), 2:2 Серкин (Гасников, Васильев, 14.50), 3:2 Рожков (30.14), 4:2 Фомичёв (Мокин, Курепанов, 47.12, бол.), 4:3 Кузнецов (А.Алексеев, Волков, 53.37), 4:4 Сидляров (Марковин, Ефремов, 57.21), 4:5 Сидляров (Марковин, Ефремов, 59.25), 4:6 Марковин (Сидляров, 59.47).

Серия до четырёх побед продолжится 17-18 марта в Балашихе. В случае необходимости пятый матч состоится 20 марта в Нижнем Тагиле.

Результаты других матчей: “Торпедо” (У-К) - “Динамо” (СПб) - 2:3, 3:2 ОТ (счёт в серии - 1-1), “Сарыарка” - “Зауралье” - 3:1, 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-1), “СКА-Нева” - “Рубин” - 3:1, 0:2 (счёт в серии 1-1).

Хоккей с мячом: «Трубник» не удержал победный счёт и проиграл в овертайме

1/8 финала. Третьи матчи

“Водник” (Архангельск) - “Уральский трубник” (Первоуральск) - 4:3 д.в. (1:2, 2:1, 1:0). Счёт в серии до трёх побед - 2-1.

14 марта. Архангельск. Стадион «Труд». 4500 зрителей.

Голы: 1:0 Бефус (29.28), 1:1 Степченков (Черных, 33.40), 1:2 Сысоев (Коньков, 35.53, угловой), 2:2 Дергаев (58.34, свободный), 2:3 Разуваев (Усов, 59.46, угловой), 3:3 Дергаев (86.50), 4:3 Дергаев (Савельев, 102, 20).

Результаты других матчей: “Сибсельмаш” - “СКА-Нефтяник” - 5:10, (счёт в серии - 0-3), “Кузбасс” - “Байкал-Энергия” - 2:6 (счёт в серии - 0-3), “Волга” - “Енисей” - 2:7 (счёт в серии - 0-3).

Евгений Иванушкин - лучший бомбардир в истории чемпионатов страны!

Самый титулованный из ныне действующих свердловских мастеров русского хоккея Евгений Иванушкин стал вторым в России достиг рубежа в тысячу забитых мячей.

В матче команды «Байкал-Энергия», за которую сейчас выступает 37-летний нападающий, с кемеровским «Кузбассом» (6:2), четыре мяча на счету Иванушкина. Юбилейным, тысячным, стал третий гол уроженца Краснотурьинска, забитый на 36-й минуте, а на 60-й минуте Иванушкин начал отсчёт второй тысячи.

Первым рубежа в тысячу забитых мячей на финише прошлого сезона достиг Сергей Ломанов-младший, который нынче играет в Швеции и соответственно не может пополнить свой российский снайперский счёт. Так что Иванушкин его не только догнал, но и перегнал. Мог забить ещё, но его удар с 12-метровой отметки парировал вратарь «Волги».

Интересно, что 900-й гол Евгений Иванушкин забил в январе прошлого года землякам-первоуральцам.

Десять самых результативных игроков в истории чемпионатов СССР и России (на 15 марта 2017 года)

Игрок Год рождения Сезоны Клубы Мячи 1. Евгений Иванушкин 1979 1995 - "Маяк", "Сибскана", "Водник", "Динамо" М, "Байкал-Энерия" 1001 2. Сергей Ломанов-младший 1980 1994 - "Енисей", "Динамо" (М) 1000 3. Сергей Обухов 1974 1991 - "Родина", "Водник", "Динамо" (М), "Динамо” (Кз) 949 4. Павел Рязанцев 1981 1999 - "Сибсельмаш", "СКА-Забайкалец", "Уральский трубник", "Кузбасс", "Динамо" (М), "СКА-Нефтяник" 751 5. Иван Максимов 1973 1992 - 2015 "Енисей", "СКА-Нефтяник", "Динамо" (М) 723 6. Евгений Агуреев 1951 1969 - 1985 "Волга", "СКА" (Хб), "Динамо" (А-А), "Кузбасс" 637 7. Николай Афанасенко 1949 1969 - 1996 "Волга" 614 8. Николай Дураков 1934 1954 - 1976 СКА (Св) 594 9. Сергей Ломанов-старший 1957 1974 - 1995 "Енисей" 582 10. Сергей Тарасов 1973 1989 - 2011 "Кузбасс", СКА (Ек) 572

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Третий дивизион

Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи

“Уралмаш” (Екатеринбург) - “Русичи” (Курск) - 75:73 (14:14, 22:22, 24:19, 15:18).

14 марта. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка».

«Уралмаш»: Трушников - 17, Воскресенский - 15, Досманов - 7, Манихин - 3, Евстафьев - 7; Панин - 0, Агинских - 7, Макаров - 14, Фазулов - 3, Каетано - 2.

«Русичи»: Завьялов - 6, Косарьков - 4, Самохин - 14, Белов - 8, Абдулбасиров - 15; Каминский - 11, Р.Казюлин - 3, Сысоев - 6, Череповский - 6.

Результаты других матчей: “Арсенал” - “Эльбрус” - 87:90 (счёт в серии - 0-1), “АлтайБаскет” - “Нефтехимик” - 76:50 (счёт в серии - 1-0), “Динамо-МГТУ” - “Уфимец” - 86:79 (счёт в серии - 1-0).

Вторые матчи 15 марта.