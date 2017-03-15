Уральский Колизей

Крыша «Екатеринбург-Арены» является одним из главных преимуществ стадиона. Все болельщики во время матча будут защищены от дождя и снега. Фото: Александр Зайцев

До старта чемпионата мира по футболу в России остаётся всё меньше времени. В городах, которые будут принимать у себя лучшие сборные планеты, вовсю ведутся подготовительные работы. В столице Урала активно идёт строительство Центрального стадиона, который в дни чемпионата мира будет называться «Екатеринбург-Арена».

Фигура на фасаде Центрального стадиона со стороны улицы Пирогова. Фото: Александр Зайцев

В среду, 15 марта футболисты и тренеры клуба «Урал» вместе с журналистами посетили главный спортивный объект города, понаблюдали за ходом строительных работ и оценили их качество.

Крыша Центрального стадиона. Фото: Александр Зайцев

Надо сказать, что строек такого масштаба в Екатеринбурге, наверное, не будет долгое время. Мало кто из российских городов может похвастаться огромным, красивым, а самое главное, современным футбольным стадионом прямо в центре города. Строительные работы на «Екатеринбург-Арене» ведутся с опережением графика. Нам уже завидуют остальные города-хозяева ЧМ-2018. К примеру, в Санкт-Петербурге строительство стадиона на Крестовском острове вообще, кажется, никогда не закончится. А в Екатеринбурге обещают сдать объект даже раньше положенного срока.

Вид на стройку с запада. На время строительства арену Центрального стадиона оградили высоким забором, поэтому шанс узнать, что происходит на самой стройке, выпадает нечасто. Фото: Александр Зайцев

– На сегодняшний день мы один из самых преуспевающих стадионов чемпионата мира. Мы опережаем график примерно на полтора месяца. Все работы в закладках, никаких ограничений нет. Общий срок окончания работ по контракту – 31 декабря 2017 года, то есть в этом году стадион будет сдан, – рассказал Тимур Уфимцев, директор компании «Синара-Девелопмент», являющейся генподрячиком строительных работ на стадионе.

Спортсмены ФК «Урал» на строительстве Центрального стадиона. Фото: Александр Зайцев

На время строительства арену оградили высоким забором, поэтому шанс узнать, что происходит на самой стройке, выпадает нечасто, а происходит там действительно нечто масштабное. Повсюду стоит техника, шум строительных работ не затихает ни на секунду. Новая крыша, которую установили в конце 2016 года, придаёт стадиону грандиозность. Стоишь внизу и ощущаешь себя гладиатором в Колизее.

Бесплатный автограф - спортсмены ФК «Урал» расписываются за ознакомление с правилами безопасности на стройке. Фото: Александр Зайцев

Ещё одной отличительной особенностью нового стадиона будет наличие сборно-разборных трибун. Они уже установлены, и благодаря этому матчи чемпионата мира по футболу смогут увидеть 35 тысяч зрителей. Решение о том, что делать с дополнительными трибунами дальше, будет принимать правительство Свердловской области уже после проведения чемпионата. Если эти конструкции всё же будут демонтированы, вместительность стадиона снизится до 23 тысяч мест.

Спортсмены ФК «Урал» в будущей раздевалке. Фото: Александр Зайцев.

Сам стадион, кстати, из многофункционального превратится в футбольный: беговые дорожки и сектора для легкоатлетов убраны. Футбольное поле, к работе над которым приступят уже 1 апреля, будет вплотную прилегать к трибунам, что сделает просмотр матчей более комфортным.

– Самое главное, что стадион будет чисто футбольным, зрителям будет приятно смотреть матчи. Мне кажется, что это будет замечательное сооружение. Конечно, уже не терпится выйти на поле этой арены. Пока не знаю, приду ли на матчи чемпионата мира в роли зрителя. Я вообще-то мечтаю выйти на поле в качестве игрока, – шутя, отметил капитан «Урала» Артём Фидлер.

Строители под крышей Центрального стадиона. Фото: Александр Зайцев

А «шмели» действительно были в хорошем расположении духа. Общей группой, как все когда-то ходили в школе в музеи и зоопарки, игроки послушно перемещались за экскурсоводом, в роли которого выступил Тимур Уфимцев.

Вместе с игроками «Урала» мне удалось побывать в подтрибунных помещениях арены, и здесь уже выделены огромные комнаты под раздевалки, массажные кабинеты, зоны разминки. Пока трудно представить, как всё это будет выглядеть после ремонта, но надо признать, что внутри стадиона есть всё, что угодно футбольной душе.

Строители Центрального стадиона готовятся заливать бетон. Фото: Александр Зайцев

– Стадион сдадут в декабре, в этом нет никаких сомнений, – поделился впечатлениями президент клуба «Урал» Григорий Иванов. – Сегодня мы собрались здесь с командой, чтобы игроки посмотрели, где они будут играть после чемпионата мира. А я думаю, что две или три игры мы проведём ещё и до чемпионата следующей весной, в конце апреля или в начале мая. В центре города поместить такой объект – дорогого стоит. Мы видим, что везде стадионы строят на окраинах, а у нас он в центре, всё для болельщиков.

Президент «Урала» Григорий Иванов (на фото слева) подарил мяч с автографами игроков клуба гендиректору «Синары-Девелопмент» Тимуру Уфимцеву. Фото: Александр Зайцев.

Дорожный вопрос В этом году к чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге отремонтируют 39 участков улиц. Все работы стартуют с началом летнего сезона, сообщается на сайте горадминистрации. В частности, в порядок приведут улицы по основному и резервному маршрутам от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона. Также специалисты закончат ремонт объектов улично-дорожной сети вблизи СОК «Калининец» (переулок Черноморский и улица Старых Большевиков) и возле парка-стадиона «Химмаш». Ещё одним важным объектом ремонта в 2017 году станет участок проспекта Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта. Рабочие обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, выполнят мощение пешеходных зон и бульвара, отремонтируют 61 опору уличного освещения, установят 272 малые архитектурные формы, восстановят подпорные стенки и ограждения, благо­устроят газоны, высадят новые деревья и кустарники и смонтируют 66 транспортных и пешеходных светофоров со звуковой сигнализацией. В ближайшее время – с 20 марта по 27 мая 2017 года – дорожники для того, чтобы капитально отремонтировать участок дороги, перекроют движение транспорта по нечётной стороне улицы Московской от бульвара Денисова-Уральского до Волгоградской. Цифра 12,7 миллиарда рублей составляет проектная стоимость «Екатеринбург-Арены»